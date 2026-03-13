Wirtschaftswunder im Nachbarland :Wie Deutschland von Polen profitieren kann
von Mathias Kubitza, Warschau
Polen wächst rasant und wird zum Schlüsselmarkt für deutsche Unternehmen. Wie das schwächelnde Deutschland vom immer stärker werdenden Nachbarn profitieren kann.
Durch die Glasfront seines Büros kann Lars Gutheil der Warschauer Skyline beim Wachsen zuschauen. "Goldenes Zeitalter", so beschreibt der Chef der deutsch-polnischen Industrie- und Handelskammer das, was Polen gerade erlebt. Gutheil und sein Team koordinieren die wirtschaftliche Zusammenarbeit beider Länder. Und das mache gerade richtig Spaß.
Polen unter den Top 20 der Welt
Kürzlich verkündete der polnische Regierungschef Donald Tusk seinem Volk stolz, dass man nun zu den zwanzig größten Volkswirtschaften der Welt gehöre. Und tatsächlich: Mit einem nominalen Bruttoinlandsprodukt von 1,040 Billionen US-Dollar ist Polen im Ranking auf den symbolisch wichtigen zwanzigsten Platz vorgerückt, hinter Saudi-Arabien und vor die Schweiz.
EU-weit ist Polen inzwischen die sechstgrößte Volkswirtschaft, mit 3,2 Prozent Wachstum im vergangenen Jahr. Für 2026 liegt die Prognose noch höher. Gutheil zeigt sich deshalb überzeugt:
Digitale Verwaltung als Standortvorteil
Seit dem EU-Beitritt vor knapp 22 Jahren flossen laut dem polnischen Außenminister Radosław Sikorski 268 Milliarden Euro aus Brüssel nach Polen. Gutheil attestiert den zurückliegenden Regierungen, diese Fördergelder sehr gut und geschickt eingesetzt zu haben. Für ein "hervorragendes Autobahnnetz" zum Beispiel, aber auch die digitale Infrastruktur sei "ausgezeichnet".
Fachkräfte statt Billiglohn
Weiterer Vorteil: das hohe Ausbildungsniveau, vor allem in technischen Berufen. Weil er im nördlichen Baden-Württemberg nicht mehr genug Fachkräfte gefunden habe, lasse er jetzt in Łódź Ventilatoren für Wärmepumpen produzieren, erklärt zum Beispiel Joachim Ley, CEO des Unternehmens Ziehl-Abegg. Es gehe nicht nur um Arbeiter, die herstellen, sondern auch um Ingenieure, die entwickeln.
Ziehl-Abegg nutzt die polnische Wirtschaftskraft, um selbst zu wachsen, und baut zu Hause keine Stellen ab. Die Gefahr, dass die unternehmerfreundlichen Bedingungen im Nachbarland zu Jobverlusten in Deutschland führen, sei jedoch real.
Viertgrößter Absatzmarkt für Deutschland
Insgesamt könne das schwächelnde Deutschland aber vom immer stärker werdenden Nachbarn profitieren. Denn die Kaufkraft ist hoch. Seit Kurzem ist nicht mehr Italien, sondern Polen viertwichtigster Absatzmarkt für deutsche Produkte. Mehr Exporte gehen aktuell nur in die USA, nach Frankreich und in die Niederlande.
Inzwischen kaufen sich auch polnische Unternehmen in deutsche ein. So hat der Süßwarenhersteller Colian die Schokoladenfirma Gubor übernommen.
Auch der polnische Staat will weiter klotzen: Ein neuer Zentralflughafen soll entstehen, Danzig baut seinen Hafen aus, ein Eisenbahnhochgeschwindigkeitsnetz ist in Planung.
Polen plant Atomeinstieg
Und die Energiefrage? Vergangenes Jahr ist der Anteil des Kohlestroms erstmals unter 50 Prozent gesunken, 2049 soll Schluss sein mit der Steinkohleförderung. Polen brauche nun technologische Unterstützung beim Ausbau von Windkraft, beim Ausbau der Energienetze, der Energiespeicherung.
Beim geplanten Atomeinstieg setzt Polen allerdings auf Technik und Know-how aus Amerika. Zwei AKW mit einer Gesamtleistung von sechs bis neun Gigawatt sind geplant, der erste Reaktor soll in zehn Jahren ans Netz gehen.
Demografie als größte Gefahr
Was kann das "goldene Zeitalter" gefährden? Neben der unberechenbaren Weltlage wohl vor allem der demografische Wandel. Obwohl erstmals mehr Menschen in ihr Heimatland zurückkehren als wegziehen, soll die Einwohnerzahl im Laufe der nächsten zehn Jahre laut einer Prognose um mehr als zwei Millionen sinken. Polen hat eine der geringsten Geburtenraten Europas.
Trotzdem stünden die Zeichen weiter auf Wachstum, was auch etwas mit der polnischen Mentalität zu tun habe.
Wie zum Beweis ragt nicht weit von Gutheils Büro seit vier Jahren der Varso Tower empor. Als höchstes Gebäude innerhalb der EU überragt der 310 Meter hohe Wolkenkratzer nicht nur Stalins Kulturpalast im Warschauer Zentrum, sondern auch den Commerzbank-Tower in Frankfurt am Main.
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