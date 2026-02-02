Antrittsbesuch des Bundesfinanzministers:Klingbeil in Polen: Kurztrip zum Wachstums-Nachbarn
von Anselm Stern, Warschau
Bei Klingbeils Antrittsbesuch in Polen geht's um mehr als ums offizielle Hallo-Sagen. Der Finanzminister ist unterwegs in Sachen europäischer Souveränität. Polen unterstützt das.
"Wir wollen dahin, wo andere Länder sind. Wir können Polen nur beglückwünschen", sagt Lars Klingbeil (SPD) in Warschau bei der Pressekonferenz mit seinem polnischen Amtskollegen Andrzej Domański, angesprochen auf das starke Wirtschaftswachstum von mehr als drei Prozent in Polen. Ein Wirtschaftswachstum, das in Klingbeils Heimatland von der Regierung so dringend gesucht wird.
Polen profitiert von starkem privaten Konsum, schnellen, unbürokratischen Möglichkeiten, ein Unternehmen zu gründen und von Fördergeldern der EU. Europa, so sagt es der Finanzminister aus Polen, müsse schnell "attraktiver, produktiver und wettbewerbsfähiger" werden, um zu bestehen.
Finanzminister Klingbeil: "Weiter-so" ist keine Option
Der deutsche Vizekanzler will beim Besuch in Warschau sein gemeinsam mit Frankreich angestoßenes "E6-Format" in den Vordergrund rücken. Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien, die Niederlande und Polen wollen, so Klingbeil, nun vorangehen in Sachen europäischer Souveränität. Es werde zeitnah ein "E6-Treffen" in Brüssel geben. Es handele sich dabei nicht um einen exklusiven Club, aber viele Themen könne die Gruppe gut vorantreiben.
Als Beispiel nannte Klingbeil die Finanzierung von jungen und innovativen Unternehmen:
Abhängigkeiten von USA und China reduzieren
Die europäischen Verteidigungsausgaben müssten stärker abgestimmt und Lieferketten widerstandsfähiger werden. Hier brauche es mehr Engagement, um bei strategisch wichtigen Mineralien und Rohstoffen weniger abhängig zu sein, so Klingbeil.
Dazu gehöre auch, den Euro zu stärken. Genauer gesagt: die internationale Rolle des Euro als sicheren Hafen - mit Verlässlichkeit, rechtsstaatlichen Prinzipien, weniger Bürokratie und eigenen Zahlungssystemen.
Polen will nicht in die Eurozone
Der deutsche Vizekanzler und Bundesminister der Finanzen wirbt für den Euro - in Warschau, wo man den Euro nicht hat und ganz offenbar erstmal auch nicht will. Die wirtschaftliche Entwicklung des Landes spreche klar für den Erhalt der nationalen Währung, erklärte Finanzminister Andrzej Domański gegenüber der "Financial Times" vor wenigen Tagen.
Lars Klingbeil sagt dazu in Warschau:
Der Wunsch nach einer polnischen Eurozonen-Mitgliedschaft schwingt mit. Der Wunsch nach polnischen Wirtschaftswachstumszahlen auch.
Anselm Stern ist Korrespondent im ZDF-Hauptstadtstudio in Berlin.
