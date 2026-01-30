500 Millionen für Post-Covid-Forschung: Was die Regierung plant

Bessere Diagnostik, wirksamere Therapien: Forschungsministerin Bär will 500 Millionen Euro in den nächsten zehn Jahren für postinfektiöse Krankheiten wie Post Covid bereitstellen.

Es geht um Hoffnung für Menschen, die nach einer Infektion aus ihrem Leben gerissen sind. Die das Bett kaum noch verlassen können, ihr Berufsleben aufgeben müssen: Post Covid hat sogenannte postinfektiöse Krankheiten in den Fokus gerückt, bei denen wirksame Therapien fehlen.

Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU) hat jetzt die "Nationale Dekade gegen postinfektiöse Krankheiten" ausgerufen. 500 Millionen Euro in den nächsten zehn Jahren will Bär aus ihrem Haushalt für Gesundheitsforschung bereitstellen:

Die Krankheiten zerstören Lebenspläne und sind eine kaum vorstellbare Aufgabe für die Betroffenen, für die Familien und damit auch für unsere Gesellschaft. „ Dorothee Bär, Bundesforschungsministerin (CSU)

Erkrankte leiden unter extremer und dauerhafter Erschöpfung, Herzrasen, Reizempfindlichkeit, Wortfindungsstörungen. Und sie leiden dazu noch, weil ihre Erkrankung oft nicht diagnostiziert werden kann.

Bär: Betroffene nicht als Simulanten abstempeln

Die Diagnose sei ein "langwieriger, außerordentlich belastender Ausschlussmarathon für die Betroffenen", stellt Dr. Maria Vehreschild, Leiterin der Infektiologie am Universitätsklinikum in Frankfurt, fest. Es fehle dazu an sogenannten Biomarkern, also messbaren biologischen Merkmalen.

Nun soll es mit der Forschungsförderung groß angelegte Kohortenstudien geben. "Es ist ganz wichtig für die Betroffenen, dass sie nicht als Simulanten abgestempelt werden, so wie sie sich eben über viele Jahre gefühlt haben", betont Bundesforschungsministerin Bär.

Expertin: Krankheitslast größer als angenommen

Ohne exakte Diagnosen fehlen auch Daten über Betroffene. Wie viele Menschen in Deutschland von postinfektiösen Krankheiten wie Post Covid oder chronischem Fatigue-Syndrom (ME/CFS) betroffen sind, ist unklar. "In der Bevölkerung ist, glaube ich, die Krankheitslast größer, als wir das bisher abschätzen können", sagte Annette Peters, Direktorin des Instituts für Epidemiologie vom Helmholtz Zentrum in München.

Das soll sich ändern durch die Erforschung dieser Krankheiten im nächsten Jahrzehnt. Wobei die Forschungsministerin um Geduld wirbt: Man werde wissenschafts- und evidenzbasiert vorgehen und habe Exzellenzanspruch, gleichzeitig gehe es um Patientensicherheit.

Viele, die jetzt in einer Situation sind, die jetzt ein bettlägeriges Kind haben, wenn ich da höre, es soll zehn Jahre dauern, da weiß ich doch, wie man sich als Mutter fühlt. „ Dorothee Bär, Bundesforschungsministerin (CSU)

Noch keine Ausschreibungen für Forschungsgelder

Allerdings ist auch noch nichts konkret bei der "Nationalen Dekade gegen postinfektiöse Krankheiten". Das geht aus einer Antwort auf Anfrage der Partei Die Linke an die Bundesregierung vor wenigen Tagen hervor:

Etwaige Veröffentlichungen von Ausschreibungen sowie anschließende Begutachtungen- und Ausschreibungsprozesse sind noch nicht erfolgt. „ Mitteilung der Bundesregierung

Bundesforschungsministerin Bär kündigt jetzt an, dass im Februar ein sogenannter Steuerungskreis dazu die Arbeit aufnehmen werde. Die Zeit drängt: 35 Millionen Euro wurden für das Prestigeprojekt im Haushalt freigegeben. Wenn sie nicht rechtzeitig vergeben werden, könnten sie am Jahresende einfach verfallen.

