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CSU - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

CSU

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Die Christlich Soziale Union (CSU) in Bayern ist die Schwesterpartei der Christlich Demokratischen Union (CDU). Im Bundestag bilden sie zusammen die Unionsfraktion, wobei die CSU nur in Bayern zu Wahlen antritt. Der CSU-Vorsitzende ist Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. ZDFheute informiert zur CSU aktuell: Nachrichten, Hintergründe, Videos und Interviews in der Übersicht.

Aktuelle Nachrichten zur CSU

  1. SPD-Chef Lars Klingbeil und Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sitzen im Bundestag nebeneinander und sprechen miteinander.
    Analyse

    Union, SPD und die Pflege:Krise zunächst abgewendet, aber Differenzen werden deutlich

    von Diana Zimmermann
    mit Video1:49
  2. Katrin Staffler CSU | Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung

    Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Pflegereform: "Gespräche sehr gut gelaufen"

    Video6:23
  3. Berlin: Das Rotes Rathaus  der Amtssitz des Regierenden Bürgermeisters von Berlin und der Senatskanzlei. Archivbild

    "Werden gemeinsame Initiative starten":Berlin: Unionsländer drohen bei Linksregierung mit Geldentzug

    mit Video3:52
  4. Moderatorin im Schaltgespräch mit ZDF-Hauptstadtkorrespondentin Diana Zimmermann

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Reformen: "SPD will mehr sozialen Ausgleich"

    Video1:28
  5. SPD-Chef Lars Klingbeil und Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sitzen im Bundestag nebeneinander und sprechen miteinander.

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:SPD will Nachbesserungen bei Pflegereform

    von I. Trams / M. Ihlau
    Video1:53
  6. Symbolbild: Pflegekraft hält die Hände einer Frau

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Warum es eine Pflegereform braucht

    von B. von Braunschweig / H. Behrens
    Video1:12
  7. Eine alte Dame schiebt ihren Rollator und wird von einer Pflegekraft begleitet.

    Nachrichten | heute:Pflegereform ja – aber wie?

    von I. Trams / M. Ihlau
    Video1:59
  8. Frau mit Rollator in einem Pflegeheim (Symbolbild)

    Nachrichten | heute:Reform der Pflegeversicherung dringend nötig

    von B. von Braunschweig / H. Behrens
    Video1:13
  9. Moderatorin im Schaltgespräch mit ZDF-Hauptstadtkorrespondentin Diana Zimmermann

    Nachrichten | heute:Kompromisslinien "momentan nicht zu erkennen"

    Video1:21
  10. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU)
    Exklusiv

    ZDF-Politbarometer:Zweifel an Fortsetzung des Reformkurses von Kanzler Merz

    mit Video5:48
  11. Alexander Dobrindt bei Maybrit Illner

    Debatte bei "illner":Dobrindt und Klüssendorf optimistisch bei der Rentenreform

    von Torben Schröder
    mit Video61:37
  12. Schaltgespräch zwischen Marietta Slomka und Johannes Winkel

    Nachrichten | heute journal:Winkel: "Reformpaket jetzt nicht aufschnüren"

    Video6:16
  13. Blick in die Fraktionsräume der CDU/CSU Fraktion vor Beginn der Fraktionssitzung im Bundestag.

    Nach Landtagswahlen:Unionsfraktion berät über Konsequenzen

    Video0:25
  14. ZDF-Korrespondentin Ines Trams berichtet aus Berlin.

    Union berät nach Wahlniederlagen:Trams: Sitzung wird "nicht gemütlich für Merz"

    Video1:17
  15. 21.09.2026, Berlin: Andreas Scheuer (CSU), ehemaliger Bundesverkehrsminister, kommt zum Prozess im Zusammenhang mit der gescheiterten Pkw-Maut vor der 38. Großen Strafkammer im Kriminalgericht Moabit.

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Prozess gegen Ex-Verkehrsminister Scheuer

    von S. Tacke / C. Hübscher
    Video1:25
  16. Berlin: Andreas Scheuer (CSU), ehemaliger Bundesverkehrsminister, verlässt zusammen mit seinem Rechtsanwalt den Gerichtssaal.

    Nachrichten | heute:Ex-Verkehrsminister Scheuer vor Gericht

    von S. Tacke / C. Hübscher
    Video1:25

Der CSU-Vorsitzende

Markus Söder auf dem Europaparteitag der CSU
Thema

Markus Söder

Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

CSU und ihr Vorsitzender Söder

  1. PolitX, Markus Söder

    Politik | PolitiX:Der neue Markus Söder?

    von Andrea Maurer
    Video8:51
  2. Markus Söder (Ministerpraesident Bayern und CSU Vorsitzender)
    Analyse

    Machtkampf in der CSU:Söder: Ein Offensivspieler in der Defensive

    von Simon Pfanzelt
  3. Bayern, Bad Staffelstein: Alexander Hoffmann (l), Vorsitzender der CSU-Landesgruppe im Bundestag, und Markus Söder (r), Bayerns Ministerpräsident
    Analyse

    CSU-Klausur in Kloster Banz:Söders feine Spitzen gegen Merz und die CDU

    von Mathis Feldhoff
    mit Video2:44

Schwarz-Rot unter Druck

Collage aus Industrieanlage, Politikergruppe, Raketenstart, Börsenchart und zerstörtem Kanzleramt, getrennt durch zerbrochenes Glas.

Im Maschinenraum der Macht

Nachrichten aus Bayern

Wahlkreise und Flagge von Bayern

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Logo der CDU vor Konrad-Adenauer-Platz

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Archiv: Das Logo der AfD

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Nachrichten | Thema :FDP