Frederik Bouffier soll in Führung der Unionsfraktion aufsteigen

Die Personalrochade in der Unionsfraktion geht weiter: Frederik Bouffier, Sohn von Volker Bouffier, soll nun den Posten eines Parlamentarischen Geschäftsführers übernehmen.

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Frederik Bouffier soll in die Führung der Unionsfraktion aufsteigen. Er ist der Sohn des hessischen Ex-Ministerpräsidenten Volker Bouffier. 13.08.2026 | 0:29 min

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Frederik Bouffier soll in die engere Führung der Unionsfraktion aufsteigen und Nachfolger von Catarina dos Santos-Wintz als Parlamentarischer Geschäftsführer werden. Sie war am Mittwoch von Fraktionschef Thorsten Frei als Erste Parlamentarische Geschäftsführerin vorgeschlagen worden. Bouffier würde damit ihr Stellvertreter.

"Ich bin mir daher sicher, dass Frederik für das Amt des Parlamentarischen Geschäftsführers ideale Voraussetzungen mitbringt und die damit verbundenen vielfältigen Aufgaben für unsere Fraktion überzeugend gestalten wird", schrieb Frei nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in einer SMS an die Abgeordneten.

Sohn des früheren hessischen Ministerpräsidenten

Der 35-jährige Rechtsanwalt Bouffier ist der Sohn des früheren hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier. Er sitzt seit 2025 im Bundestag und vertritt den Wahlkreis Gießen-Alsfeld. Zuvor war er seit 2024 hessischer Landtagsabgeordneter.

Frederik verfügt bereits über einen großen Erfahrungsschatz auf allen politischen Ebenen und dadurch über ein breites Netzwerk. „ Thorsten Frei, Unionsfraktionschef

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Im Deutschen Bundestag habe er sich insbesondere "im zentralen Bereich der Innenpolitik einen Namen gemacht", so Frei. Ihn zeichneten darüber hinaus "seine zupackende und lösungsorientierte Art und sein Teamgeist" aus.

Spahn-Rücktritt hatte Neubesetzungen ausgelöst

Die Wahl von dos Santos-Wintz soll nach Angaben eines Fraktionssprechers in der ersten Sitzung der CDU/CSU-Fraktion nach der Sommerpause Anfang September stattfinden. Dann dürfte auch ihr Nachfolger gewählt werden.

Die Neubesetzungen waren durch den Rücktritt des Fraktionschefs Jens Spahn (CDU) ausgelöst worden. Frei wurde bereits in einer Sondersitzung zum neuen Fraktionsvorsitzenden gewählt.

Spahn hatte zuvor öffentlich gemacht, dass er und sein Ehemann mit Hilfe einer Leihmutter in den USA ein Kind bekommen haben, obgleich er eine Legalisierung der Leihmutterschaft in Deutschland in der Vergangenheit abgelehnt hatte. Dies hatte Kritik auch in den eigenen Unionsreihen hervorgerufen.

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Quelle: dpa