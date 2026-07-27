Merz baut Regierung um - was bedeutet das?

Bundeskanzler Merz baut die Regierung um. Welche Chancen das Stühlerücken bei aller Kritik dennoch eröffnet, erklärt Politikwissenschaftler Debus im Interview bei ZDFheute live.

Trotz holpriger Neubesetzung im Verkehrsministerium sieht Politologe Debus den Kabinettsumbau von Merz insgesamt als gelungen. Wichtig sei jetzt, dass innerparteiliche Konflikte nicht hochkochen. 27.07.2026 | 13:38 min

Nach dem Rücktritt von Jens Spahn als Fraktionsvorsitzender der Union hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) seine Regierung umgebaut. Nach einigen Rochaden kommt das Personalkarussell der Union nun allmählich zum Stehen, doch die Kritik aus den eigenen Reihen am Kanzler wächst.

Im Interview mit ZDFheute live analysiert der Politikwissenschaftler Marc Debus die Kabinettsumbildung und erklärt, wie es um den Rückhalt von Bundeskanzler Merz steht.

Sehen Sie oben das gesamte Interview oder lesen Sie es hier in Auszügen.

Das sagt Politikwissenschaftler Marc Debus zu der Frage ...

... wie der Kabinettsumbau abgelaufen ist

Angesichts des entstandenen Zeitdrucks durch den Rücktritt von Jens Spahn (CDU) als Fraktionsvorsitzender sei die Neubesetzung solch vieler Posten "relativ reibungslos" abgelaufen, sagt Politikwissenschaftler Marc Debus. Eine Volkspartei wie die Union müsse bei solchen Entscheidungen allerhand innerparteilicher Ströme und Ideen berücksichtigen. Dass größere Schwierigkeiten lediglich bei der Besetzung des Verkehrsministeriums auftraten, sei daher eher positiv zu deuten.

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Gleichzeitig habe die Union aber auch unter erheblichem Druck gestanden, möglichst zügig und ohne offen ausgetragene Konflikte zu Lösungen zu kommen, erklärt Debus. Aus der Forschung wisse man, dass innerparteiliche Konflikte in der Regel damit einhergingen, dass die Wählerschaft einer Regierung weniger Problemlösungskompetenz zutraue.

... ob der Kabinettsumbau auch politische Probleme lösen könnte

Die Neubesetzungen in der Regierung und innerhalb der Union böten zwar das Potenzial, Reformvorhaben noch stärker voranzutreiben, könnten aber auch zu weiteren Reibungspunkten mit dem Koalitionspartner SPD führen. Allgemein gelte:

Neue Köpfe bringen dann auch neue Ideen. „ Marc Debus, Politikwissenschaftler

Besonders im Gesundheitsressort sei zu erwarten, dass der neue Gesundheitsminister Carsten Linnemann (CDU) auf tiefgreifende Reformen drängen werde. Nicht ohne Grund hätten Ministerinnen und Minister weitreichenden Einfluss auf die Gestaltung von Reformen in ihren jeweiligen Ressorts.

Prof. Dr. Marc Debus... ...ist Inhaber der Professur für Politikwissenschaft und Vergleichende Regierungslehre an der Universität Mannheim. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen der Koalitionstheorien, politische Parteien und Parteienwettbewerb, sowie Wahl- und Demokratieforschung.

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... was diesen Regierungsumbau von anderen unterscheidet

Auch wenn der Austausch einzelner Ministerinnen und Minister für Regierungen nicht untypisch sei, so sei der gegebene Zeitdruck doch besonders gewesen, sagt Politikwissenschaftler Debus. "Das Entscheidende hier war, dass es auf einmal recht schnell geschehen musste." Ohne den Rücktritt Jens Spahns hätte er eher mit einem personellen Umbau nach den anstehenden Landtagswahlen gerechnet.

Dieses Pulver ist verschossen worden. „ Marc Debus, Politikwissenschaftler

Koalitionsumbildungen seien immer auch Versprechen an die Wählerschaft, neue Reformvorhaben durchsetzen zu wollen oder auch gewisse Agenden zu wechseln. Die Chance, ein weiteres Mal mit Personalveränderungen auf zu erwartende schlechte Wahlergebnisse im September zu reagieren, habe man jetzt nicht mehr, so Debus.

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... ob nun die Unzufriedenheit mit Kanzler Merz wächst

Das sei durchaus im Bereich des Möglichen, sagt Politikwissenschaftler Marc Debus. Nach der Koalitionsumbildung fühle man sich in mehreren Landesverbänden, wie zum Beispiel in Rheinland-Pfalz, vor den Kopf gestoßen. Auch Niedersachsen sei kaum noch in der Regierung vertreten, während Baden-Württemberg einen starken Überhang habe.

Manche Landesverbände fühlen sich auf den Schlips getreten. „ Marc Debus, Politikwissenschaftler

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All dies könne für weitere Unruhe innerhalb der Regierungskoalition sorgen. Angesichts einer Sitzmehrheit von gerade einmal 52 Prozent im Bundestag könnten Streitigkeiten innerhalb der Union im schlimmsten Falle sogar Reformvorhaben blockieren, so Debus.

Das Interview bei ZDFheute live führte Jessica Zahedi. Zusammengefasst hat es Carsten Heckes.

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Quelle: ZDF