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Carsten Linnemann - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Carsten Linnemann

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Carsten Linnemann ist seit Juli 2026 neuer Bundesgesundheitsminister im schwarz-roten Kabinett. Zuvor war er Generalsekretär der CDU. Linnemann ist seit 2009 Mitglied im Deutschen Bundestag, als Direktkandidat für den Wahlkreis Paderborn. Er kommt wie Kanzler Friedrich Merz aus Nordrhein-Westfalen und gehört gleichfalls dem wirtschaftsnahen Flügel der Partei an. ZDFheute informiert zu Carsten Linnemann aktuell: Nachrichten, Videos und mehr in der Übersicht.

Aktuelle Nachrichten zu Carsten Linnemann

  1. Carsten Linnemann

    Linnemann neuer Gesundheitsminister:Das Match mit Lauterbach muss noch warten

    von Britta Spiekermann
    mit Video0:30
  2. Berlin: Vor der Sitzung des Bundeskabinetts im Kanzleramt: Thorsten Frei spricht mit Friedrich Merz.

    Personalkarussell im Kabinett:Steinmeier ernennt CDU-Minister

    Video0:30
  3. Thorsten Frei (v.l.), Patrick Schnieder, Nina Warken, Carsten Linnemann und Steffen Bilger.

    Kabinettsumbildung:Bundespräsident Steinmeier ernennt neue Minister

    mit Video3:06
  4. Berlin: Friedrich Merz und Thorsten Frei sitzen vor der Sitzung des Bundeskabinetts am 22.07.2026 zusammen.

    Neues Bundeskabinett:Neue Minister sollen offiziell ernannt werden

    Video0:30
  5. Bundeskanzler Friedrich Merz und Carsten Linnemann

    Neue Minister in der Merz-Regierung:Verspätete Vereidigung: Formsache oder Grundgesetzverstoß?

    von Jan Henrich
    mit Video2:03
  6. GERMANY-POLITICS-GOVERNMENT
    Analyse

    Carsten Linnemann wird Minister:Gefährdet der Kabinettsumbau die Gesundheitsreformen?

    von Johannes Lieber
    mit Video2:02
  7. CDU stellt neue Generalsekretärin vor

    Nachrichten | heute:Hoppermann wird neue CDU-Generalsekretärin

    von Dorthe Ferber
    Video1:55
  8. Auf dem Bild ist Prof. Marc Debus zu sehen.

    Politologe zu Team-Umbau:Merz’ Kabinettsumbau: "relativ reibungslos"

    Video13:38
  9. Franziska Hoppermann (Archiv).

    Linnemann-Nachfolgerin gefunden:Hoppermann ist neue CDU-Generalsekretärin

    mit Video1:11
  10. Carsten Linnemann (CDU)

    "Ich wäre nicht erfolgreich gewesen":Frühere Aussage fällt Linnemann auf die Füße

    mit Video0:42
  11. Carsten Linnemann

    Frühere Aussage:Linnemann zweifelte an Eignung als Gesundheitsminister

    Video0:42
  12. Berlin: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) spricht zu Beginn der Sitzung des Bundeskabinetts im Kanzleramt.

    Personalwechsel im Kabinett:Merz' Regierungsumbildung: So geht es jetzt weiter

    mit Video2:55
  13. Die bisherige Gesundheitsministerin Nina Warken (links), Bundeskanzler Friedrich Merz (Mitte), und der bisherige CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann (rechts), nehmen an einer Pressekonferenz teil.

    Offizielle Bestätigung :Personelle Veränderungen bei der CDU

    Video1:45
  14. Bundeskanzleramt: Vorstellung Kabinettsumbildung: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU)
    Analyse

    Merz' Kabinettsumbildung:Ist dem Kanzler der Personalumbau misslungen?

    von Mathis Feldhoff
  15. Friedrich Merz (links) und Nina Warken (rechts) in der 90. Sitzung des 21. Deutschen Bundestages im Reichstagsgebäude.

    Umbau nach Spahn-Rücktritt:Die neue Merz-Crew

    von Wulf Schmiese
  16. Carsten Linnemann und Nina Warken im Konrad Adenauer Haus in Berlin. (Archiv)

    Stühlerücken im Kabinett:Warken soll Kanzleramtschefin werden, Linnemann Gesundheitsminister

    mit Video1:16

Carsten Linnemann - neuer Gesundheitsminister

  1. GERMANY-POLITICS-GOVERNMENT
    Analyse

    Carsten Linnemann wird Minister:Gefährdet der Kabinettsumbau die Gesundheitsreformen?

    von Johannes Lieber
    mit Video2:02
  2. Carsten Linnemann

    Linnemann neuer Gesundheitsminister:Das Match mit Lauterbach muss noch warten

    von Britta Spiekermann
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  3. Carsten Linnemann (CDU)

    "Ich wäre nicht erfolgreich gewesen":Frühere Aussage fällt Linnemann auf die Füße

    mit Video0:42

Biografie

  • Carsten Linnemann wurde 1977 in Paderborn geboren.
  • Nach seiner 1997 erworbenen Hochschulreife und dem Absolvieren des Grundwehrdienstes studierte er Betriebswirtschaftslehre. Nach seiner Dissertation arbeitete er als Volkswirt unter anderem für die Deutsche Bank.
  • Seit 2009 ist Linnemann Mitglied des Deutschen Bundestages.
  • 2023 wurde Carsten Linnemann nach einer Nominierung von Friedrich Merz in das Amt des Generalsekretärs der CDU gewählt.
  • Im Juli 2026 wurde er zum neuen Bundesgesundheitsminister ernannt.

Mehr zur schwarz-roten Koalition

Gemeinsame PK von CDU, CSU und SPD in Berlin. Auf der Bühne sind Markus Soeder, Friedrich Merz, Lars Klingbeil und Saskia Esken.

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