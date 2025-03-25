Carsten Linnemann - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Carsten Linnemann
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Carsten Linnemann ist seit Juli 2026 neuer Bundesgesundheitsminister im schwarz-roten Kabinett. Zuvor war er Generalsekretär der CDU. Linnemann ist seit 2009 Mitglied im Deutschen Bundestag, als Direktkandidat für den Wahlkreis Paderborn. Er kommt wie Kanzler Friedrich Merz aus Nordrhein-Westfalen und gehört gleichfalls dem wirtschaftsnahen Flügel der Partei an. ZDFheute informiert zu Carsten Linnemann aktuell: Nachrichten, Videos und mehr in der Übersicht.
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Biografie
- Carsten Linnemann wurde 1977 in Paderborn geboren.
- Nach seiner 1997 erworbenen Hochschulreife und dem Absolvieren des Grundwehrdienstes studierte er Betriebswirtschaftslehre. Nach seiner Dissertation arbeitete er als Volkswirt unter anderem für die Deutsche Bank.
- Seit 2009 ist Linnemann Mitglied des Deutschen Bundestages.
- 2023 wurde Carsten Linnemann nach einer Nominierung von Friedrich Merz in das Amt des Generalsekretärs der CDU gewählt.
- Im Juli 2026 wurde er zum neuen Bundesgesundheitsminister ernannt.