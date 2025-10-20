Merz: CDU wird sich "klar und deutlich" von AfD abgrenzen

Bundeskanzler Friedrich Merz hat die AfD zum Hauptgegner der CDU bei den Landtagswahlen 2026 erklärt. Es gebe keine Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Parteien, betonte er.

Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz hat sich erneut für einen strikten Abgrenzungskurs seiner Partei zur AfD ausgesprochen. Vor allem, aber nicht nur mit Blick auf die im kommenden Jahr anstehenden Landtagswahlen in ostdeutschen Bundesländern sei die AfD "Hauptgegner" der CDU, sagte der Bundeskanzler in einer Pressekonferenz am zweiten Tag der Strategieberatungen der Parteiführung. Er betonte:

Diese Partei (die AfD) will die CDU erklärtermaßen zerstören, sie will ein anderes Land. „ Friedrich Merz, Bundeskanzler

"Es trennen uns nicht nur Details, sondern grundsätzliche Fragen und politische Überzeugungen", sagte Merz. Die AfD stelle die Grundentscheidungen der Bundesrepublik seit 1949 infrage. "Deswegen ist die ausgestreckte Hand der AfD in Wahrheit eine Hand, die uns vernichten will."

CDU will Landtagswahlen gewinnen

Einzelne CDU-Politiker hatten in den vergangenen Tagen an der "Brandmauer" gerüttelt. Die SPD erklärte den Umgang der Union mit der AfD am Wochenende zur Koalitionsfrage. Um sich der "Miesmacherrhetorik" der AfD entgegenzusetzen, brauche es eine gemeinsame, erfolgreiche Regierungsarbeit, sagte Merz. Dies sei auch Aufgabe des Koalitionspartners SPD.

Ziel der CDU sei es, bei den Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern im kommenden Jahr und auch im Superwahljahr 2029, in dem eine Europawahl und die nächste Bundestagswahl anstehen, die bestimmende politische Kraft zu bleiben. Um dies zu erreichen, werde die CDU die Unterschiede zur AfD noch deutlicher herausstellen, sagte Merz.

Linnemann: AfD hat "Hunger nach neuen Problemen"

CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann äußerte sich ähnlich. "Die AfD will ein anderes Land", sagte er.

Ihr Geschäftsmodell sind Probleme, sie hat einen Hunger nach neuen Problemen und nicht nach Lösungen. „ Carsten Linnemann, CDU-Generalsekretär

In den bundesweiten Umfragen kommt die AfD inzwischen auf 25 bis 27 Prozent und hat mit der Union gleichgezogen. In Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern, wo nächstes Jahr neue Landesparlamente gewählt werden, ist die AfD mit Werten an die 40 Prozent in den Umfragen bereits mit Abstand stärkste Partei.

CDU setzt Schwerpunkte auf Wirtschaft und Sicherheit

Neben dem Umgang mit der AfD hatte die Klausurtagung laut Merz zwei inhaltliche Schwerpunkte: die Wirtschafts- und die Sicherheitspolitik. Wirtschaftlich gebe es mit der Zollpolitik der USA sowie dem Ukraine-Krieg große Herausforderungen, sagte der Bundeskanzler. Hier gebe es noch viel zu tun, bevor es wieder aufwärts gehe.

Mit Blick auf die innere Sicherheit sagte Merz, die Partei habe am Montag eine Erklärung verabschiedet, um Deutschland widerstandsfähiger gegen hybride Angriffe zu machen und beispielsweise Drohnenangriffe abzuwehren. Hier nannte er unter anderem das bereits beschlossene neue Bundespolizeigesetz, das der Polizei mehr Möglichkeiten zur Drohnenabwehr einräumt, sowie ein geplantes Kompetenzzentrum zur Drohnenabwehr.

Nur wenn die Sicherheit im öffentlichen Raum gewährleistet sei, fühlten sich die Menschen sicher und gewännen ihr Vertrauen in die öffentlichen Institutionen zurück.

Merz verteidigt Stadtbild-Aussage

Auf die Frage eines Journalisten, ob er seine kritisierte Aussage zum Stadtbild zurücknehmen wolle, sagte Merz: "Ich werde gar nichts zurücknehmen. Wir müssen daran etwas ändern und der Bundesminister ist dabei."

An den Journalisten gewandt sagte Merz, er solle, wenn er Töchter habe, diese fragen. "Ich vermute, Sie kriegen eine ziemlich klare und deutliche Antwort", sagte Merz, ohne wiederum selbst zu präzisieren, was er konkret als Problem versteht.

Merz hatte am Dienstag im Zusammenhang mit der Flüchtlingspolitik davon gesprochen, dass es "Probleme im Stadtbild" gebe und als Lösung auf Abschiebungen verwiesen.