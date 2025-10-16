Grüne fordern Entschuldigung für Merz' "Stadtbild"-Spruch

Nach seiner Aussage über ein "Problem im Stadtbild" steht Kanzler Merz in der Kritik. Grüne und Linke fordern eine Entschuldigung, auch aus der SPD kommt Gegenwind.

Grüne und Linke haben Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) wegen einer umstrittenen Äußerung über Migration im Stadtbild zu einer Entschuldigung aufgefordert. Auch aus der SPD kommt Kritik.

Nachdem Merz bei einem Termin bezüglich Migration von einem "Problem" im Stadtbild gesprochen hatte, sagte Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge im Bundestag an Merz gewandt: "Wie sieht man denn das 'Problem' außer an der Hautfarbe der Menschen? Wie wollen Sie dieses 'Problem' denn erkennen?" Die Aussage des Kanzlers sei verletzend, diskriminierend und unanständig.

Grünen-Chef Felix Banaszak sagte der Deutschen Presse-Agentur:

Wenn der Bundeskanzler von einem Stadtbild auf die Notwendigkeit weiterer Abschiebungen schließt, dann sendet er ein fatales Signal. „ Felix Banaszak, Grünen-Chef

Das sei respektlos, gefährlich und "eines Kanzlers unwürdig". Banaszak weiter: "Sie stellen infrage, ob Menschen mit Migrationsgeschichte in Deutschland wirklich dazugehören - selbst wenn sie hier geboren sind, hier leben, hier arbeiten, hier Steuern zahlen. Friedrich Merz sollte die Menschen um Entschuldigung bitten."

Linken-Fraktionschef: Merz setzt Stachel in unsere Demokratie

Der Linken-Fraktionsvorsitzende Sören Pellmann schloss sich im Bundestag der Grünen-Aufforderung zu einer Entschuldigung an. "Der offensichtliche Ausrutscher Ihrer Formulierung war nicht nur deplatziert, sondern hat einen weiteren Stachel in unsere Demokratie gesetzt."

Merz war bei einem Termin in Potsdam am Dienstag von einem Reporter auf das Erstarken der AfD angesprochen worden. Er sagte daraufhin unter anderem, dass man nun frühere Versäumnisse in der Migrationspolitik korrigiere und dass man Fortschritte mache. "Wir haben in dieser Bundesregierung die Zahlen August '24/August '25 im Vergleich um 60 Prozent nach unten gebracht." Merz fügte an:

Aber wir haben natürlich immer im Stadtbild noch dieses Problem, und deswegen ist der Bundesinnenminister ja auch dabei, jetzt in sehr großem Umfang auch Rückführungen zu ermöglichen und durchzuführen. „ Friedrich Merz (CDU), Bundeskanzler

Regierungssprecher: Nicht zu viel reininterpretieren

Angesprochen auf den von Merz hergestellten Zusammenhang zwischen Rückführungen und dem Stadtbild versuchte Regierungssprecher Stefan Kornelius am Mittwoch, die Wogen zu glätten. "Ich glaube, da interpretieren Sie zu viel hinein."

Der Bundeskanzler hat sich zu dem geänderten Kurs in der Migrationspolitik der neuen Bundesregierung geäußert - übrigens in seiner Funktion als Parteivorsitzender, was er auch explizit so kenntlich gemacht hat. „ Stefan Kornelius, Regierungssprecher

Merz habe immer klargemacht, dass es sich bei der Migrationspolitik in seinen Augen nicht um Ausgrenzung handeln dürfe, sondern um eine einheitlich geregelte Zuwanderung.

Berliner SPD-Politiker Krach "fassungslos"

Der SPD-Politiker Steffen Krach warf Merz vor, mit seinen Äußerungen rechte Ressentiments zu bedienen. "Dass nach Markus Söder nun auch Bundeskanzler Friedrich Merz eine solche Aussage trifft, macht mich fassungslos", erklärte der designierte SPD-Spitzenkandidat für die Berlin-Wahl 2026.

Zwei führende Christdemokraten haben innerhalb weniger Tage bewusst Menschen mit Migrationsgeschichte als Problem im Stadtbild bezeichnet und in diesem Zusammenhang auch noch von Rückführungen gesprochen. „ Steffen Krach, designierter SPD-Spitzenkandidat für die Berlin-Wahl 2026

Beide sorgten dafür, dass sich Menschen mit Migrationsgeschichte hierzulande unerwünscht fühlten.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte sich Ende September im "Münchner Merkur" für mehr Abschiebungen nach Afghanistan und Syrien starkgemacht - und gefordert, dass sich das Stadtbild wieder verändern müsse.

