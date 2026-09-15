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Markus Söder - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Markus Söder

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Markus Söder ist seit 2018 Ministerpräsident des Freistaates Bayern und seit 2019 Parteivorsitzender der CSU. ZDFheute informiert über Markus Söder aktuell: Nachrichten, Videos und Analysen im Überblick.

Aktuelle Nachrichten zu Markus Söder

  1. Big Bang Festival 2026

    Big Bang KI Festival in Berlin:Zwischen Business-Euphorie und Gefahren für die Gesellschaft

    von Jan Henrich
  2. Markus Söder

    Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Leichtathletik-WM 2031 in München

    Video1:51
  3. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sitzt im Deutschen Bundestag bei der 92. Bundestagssitzung - Haushaltswoche

    Kanzler unter Druck:Entscheidung über Merz' Zukunft schon am Sonntag?

    von Stefanie Reulmann
    mit Video2:13
  4. Markus Söder (CSU) und Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) während der Pressekonferenz nach Sondersitzung der Unionsfraktion. (Archiv)

    "Außendarstellung dringend verbessern":CSU will Merz, aber einen anderen Merz

    von Simon Pfanzelt
    mit Video17:59
  5. Berlin: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU, r-l) verfolgt die Debatte neben Lars Klingbeil (SPD), Bundesminister der Finanzen, und Alexander Dobrindt (CSU), Bundesinnenminister, im Bundestag.

    Söder will "Reformen massiv verstärken":Fronten in der schwarz-roten Koalition verhärten sich

    von Stefanie Reulmann
    mit Video5:37
  6. Politischer Gillamoos in Abensberg, Rede von Markus Söder

    CSU-Chef stellt sich hinter Merz:Kanzlerwechsel? Söder weist Spekulationen klar zurück

    mit Video61:58
  7. Politischer Gillamoos in Abensberg, Rede von Markus Söder

    CSU-Chef gegen Brandmauer-Debatte:Söder: AfD-Sieg "der größtmögliche Denkzettel" seit langem

  8. Ilse Aigner steht vor einem Bild im Bayerischen Landtag in München.

    Bundespräsidentenwahl :Wie Ilse Aigner sich warmläuft

    von Eva Schiller
    mit Video3:17
  9. Ilse Aigner beim Trauerstaatsakt für die verstorbene Bundestagspraesidentin a.D. Rita Süßmuth im Plenarsaal des Deutschen Bundestages, in Berlin, am 24.02.2026

    Spekulation um Nachfolge:Will Aigner Bundespräsidentin werden?

    Video3:17
  10. Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern, Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Thorsten Frei (CDU), neuer Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag, und Alexander Hoffmann, Vorsitzender der CSU-Landesgruppe im Bundestag, geben eine Pressekonferenz in Berlin.

    Wahl des Unions-Fraktionschefs:Union stellt neuen Fraktionsvorsitzenden vor

    Video25:39
  11. Bayern, Bad Staffelstein: Alexander Hoffmann (l), Vorsitzender der CSU-Landesgruppe im Bundestag, und Markus Söder (r), Bayerns Ministerpräsident
    Analyse

    CSU-Klausur in Kloster Banz:Söders feine Spitzen gegen Merz und die CDU

    von Mathis Feldhoff
    mit Video2:44
  12. Markus Söder im ZDF-Sommerinterview

    Nachrichten | heute journal:Markus Söder im ZDF-Sommerinterview

    von Mathis Feldhoff
    Video2:44
  13. Ausblick

    Nachrichten | heute journal update:Ausblick: Was am Montag wichtig wird

    Video1:01
  14. Berlin direkt - Sommerinterview 2026 - Markus Söder, CSU-Vorsitzender, im Gespräch mit Wulf Schmiese
    Faktencheck

    ZDF-Sommerinterview:Sind Bayern und die CSU so stark, wie Söder behauptet?

    von P. Aumeier, J. Schneider
  15. Berlin direkt - Sommerinterview 2026 - Markus Söder, CSU-Vorsitzender, im Gespräch mit Wulf Schmiese
    Exklusiv

    CSU-Chef im ZDF-Sommerinterview:Söder verurteilt Attacke auf CSD

    von Stefanie Reulmann
    mit Video19:28
  16. Markus Söder (Ministerpraesident Bayern und CSU Vorsitzender)
    Analyse

    Seriös statt hemdsärmlig:Der Formwandler: Wie Söder sich immer wieder neu erfindet

    von Mathis Feldhoff
    mit Video6:59

Söder: CSU-Chef und Ministerpräsident

  1. Markus Söder (Ministerpraesident Bayern und CSU Vorsitzender)
    Analyse

    Seriös statt hemdsärmlig:Der Formwandler: Wie Söder sich immer wieder neu erfindet

    von Mathis Feldhoff
    mit Video6:59
  2. Söder unter Druck: Pressekonferenz nach CSU-Vorstand
    Analyse

    Machtkampf in der CSU:Söder: Ein Offensivspieler in der Defensive

    von Simon Pfanzelt
  3. Markus SOEDER (Ministerpraesident Bayern und CSU Vorsitzender),

    Nach Kommunalwahlen:CSU-Chef Söder innerparteilich unter Druck

    von E. Schiller / S. Pfanzelt
    Video2:42

Söder und die CDU

  1. Markus Söder (CSU) und Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) während der Pressekonferenz nach Sondersitzung der Unionsfraktion. (Archiv)

    "Außendarstellung dringend verbessern":CSU will Merz, aber einen anderen Merz

    von Simon Pfanzelt
    mit Video17:59
  2. Bayern, Bad Staffelstein: Alexander Hoffmann (l), Vorsitzender der CSU-Landesgruppe im Bundestag, und Markus Söder (r), Bayerns Ministerpräsident
    Analyse

    CSU-Klausur in Kloster Banz:Söders feine Spitzen gegen Merz und die CDU

    von Mathis Feldhoff
    mit Video2:44
  3. Politischer Gillamoos in Abensberg, Rede von Markus Söder

    CSU-Chef stellt sich hinter Merz:Kanzlerwechsel? Söder weist Spekulationen klar zurück

    mit Video61:58

Söder im Sommerinterview

  1. Berlin direkt - Sommerinterview 2026 - Markus Söder, CSU-Vorsitzender, im Gespräch mit Wulf Schmiese
    Exklusiv

    CSU-Chef im ZDF-Sommerinterview:Söder verurteilt Attacke auf CSD

    von Stefanie Reulmann
    mit Video19:28
  2. Berlin direkt - Sommerinterview 2026 - Markus Söder, CSU-Vorsitzender, im Gespräch mit Wulf Schmiese
    Faktencheck

    ZDF-Sommerinterview:Sind Bayern und die CSU so stark, wie Söder behauptet?

    von P. Aumeier, J. Schneider

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