Reformpaket sieht schärfere Regeln vor:Schwarz-roter Plan: Krankschreibung bereits ab Tag eins
Geht es nach der schwarz-roten Koalition, müssen Erkrankte künftig bereits ab dem ersten Krankheitstag ein Attest vorlegen. Hausärzte äußerten bereits Kritik an dem Reformplan.
Angesichts hoher Fehlzeiten in Unternehmen sollen die Regeln für Krankschreibungen von Beschäftigten nach den Plänen der schwarz-roten Koalition verschärft werden.
Eingeführt werden soll die verpflichtende Vorlage einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung schon ab dem ersten Tag der Erkrankung, wie Union und SPD nach Beschlüssen des Koalitionsausschusses mitteilten. Bisher ist eine ärztliche Bescheinigung erst ab dem vierten Tag vorgeschrieben.
Telefonische Krankschreibungen sollen abgeschafft werden
Abgeschafft werden soll zudem die Möglichkeit zu telefonischen Krankschreibungen. Seit Ende 2023 können Patientinnen und Patienten damit auch ohne Praxisbesuch eine Arbeitsunfähigkeit feststellen lassen - unter der Bedingung, dass man in der Praxis bekannt ist und keine schweren Symptome hat.
Krankschreiben lassen kann man sich für bis zu fünf Kalendertage. Geregelt ist dies in einer Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses von Ärzten, Krankenkassen und Kliniken. Vorbild war eine Sonderregelung, die es in der Corona-Pandemie gegeben hatte, um Ansteckungen zu vermeiden.
Krankschreibung ab erstem Tag wegen "Wettbewerbsnachteil"
Die Änderung zur Krankschreibung sei eine harte Entscheidung, sagte Bundeskanzler Friedrich Merz bei der Pressekonferenz in Berlin.
Der CDU-Chef sprach von "exorbitant gestiegenen Krankenständen" nach Corona.
Außerdem soll die unrichtige Ausstellung einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung nach Paragraf 278 des Strafgesetzbuches stärker bestraft werden. Dort ist derzeit geregelt, dass das Ausstellen unrichtiger Gesundheitszeugnisse mit einer Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit einer Geldstrafe geahndet wird.
Hausärzte befürchten "komplette Überlastung"
Scharfe Kritik an dem Koalitionsvorhaben kam von Hausärzten. Die Beschlüsse seien "absolut katastrophal", sagte der Vorsitzende des Hausärzteverbandes, Markus Blumenthal-Beier, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.
Die Koalition macht sich mit diesen "vollkommen faktenfreien Beschlüssen" nicht nur unglaubwürdig, sie nehme auch die "komplette Überlastung unserer Praxen" billigend in Kauf.
Alle Statistiken und Untersuchungen belegten "zweifelsfrei", dass die telefonische Krankschreibung nicht zu mehr Krankschreibungen geführt habe. Es handele sich um einen statistischen Effekt, weil durch die elektronische Erfassung mehr Krankschreibungen in der Statistik auftauchten.
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