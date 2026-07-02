Reformpaket: Worauf sich die Koalition geeinigt hat
Die Spitzen von Union und SPD haben sich auf Reformen bei Arbeit und Rente verständigt. Zudem will die Koalition mittlere und geringe Einkommen mit einer Steuerreform entlasten.
Die Spitzen der schwarz-roten Koalition haben Reformen bei Steuern, Jobs, Rente, Gesundheit beschlossen. Die Ergebnisse sind vorgestellt worden - die Entwicklungen im Liveblog.
Die Spitzen von Union und SPD haben sich auf Reformen bei Arbeit und Rente verständigt. Zudem will die Koalition mittlere und geringe Einkommen mit einer Steuerreform entlasten.
Die Reformen zeigen, dass die Regierung handlungsfähig ist, sind aber nur der erste Schritt, sagt Diana Zimmermann aus dem ZDF-Hauptstadtstudio. Zudem betont sie, dass die finalen Entscheidungen erst im Bundestag gefällt werden, wo noch zwei große Fraktionen sitzen. "Da ist noch sehr viel, was passieren kann, bis tatsächlich aus diesen ganzen Vorschlägen Gesetze werden." Insgesamt scheinen die Koalitionsspitzen mit ihrem Kompromiss zufrieden zu sein, sagt Zimmermann, "aber ich glaube, er eröffnet noch sehr viel Möglichkeit zu Diskussion."
Für Ulrich Kater, Chefvolkswirt der DEKA-Bank, sind die Reformen ein notwendiger Schritt in die richtige Richtung. "Ich glaube, das sind die notwendigen Reformen, die das Ausbluten der Sozialsysteme verhindern", sagt er gegenüber dem ZDF. Zwar seien internationale Investoren noch nicht der Ansicht, dass sich an der Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands etwas entscheidend ändern werde, aber "wenn dieser Reformweg weiter beschritten wird, dann kann sich für die deutsche Wirtschaft Entscheidendes ändern“.
Der Chefökonom der ING, Carsten Brzeski, begrüßt die von der Koalition beschlossenen Reformen. "Das ist endlich der verspätete Sommer der Reformen", sagt er gegenüber dem ZDF. Man habe eine "Entschlackung der Bürokratie" und einen flexibleren Arbeitsmarkt sowie eine von den Top-Verdienern finanzierte Steuererleichterung. Was ihm aber weiterhin fehle, sei eine deutliche Strategie für langfristig bezahlbare Energie für Verbraucher und Unternehmen, sagt Brzeski. Zudem fragt er sich, warum die Körperschaftssteuerreform nicht vorgezogen wurde.
Bei der Reform der Einkommenssteuer scheint doch ein kleineres Paket umgesetzt zu werden, als die Vorschläge, die Lars Klingbeil ursprünglich vorgeschlagen hat. "Diese Einigung auf eine Steuerreform ist jetzt sehr klein", sagt ZDF-Korrespondentin Diana Zimmermann. Die SPD musste bei ihren Forderungen, Vermögens-, Erbschaftssteuer und Spitzensteuersatz anzugeben, nachgeben. Aber auch die Union sei bei diesen Punkten "ein kleines bisschen von ihrem Baum heruntergekommen“, so Zimmermann. Sie habe im Wahlkampf immer wieder betont, dass es keine Steuererhöhungen geben werde. An anderen Stellen habe die SPD insgesamt "die größeren Kröten geschluckt". So zum Beispiel bei den Themen Krankschreibungen und Kündigungsschutz.
Lange hat die Regierung nach Kompromissen gesucht, etwa für Steuer- und Rentenreform. Jetzt hat sich die Koalition geeinigt und stellt ihre Pläne vor. ZDFheute live zeigt, was sich ändern soll.
Die von der Koalition beschlossenen Maßnahmen zur Flexibilisierung des Arbeitsmarktes und die Stärkung der Leistungsanreize tragen maßgeblich zu einem positiven Wachstum bei, sagt Clemens Fuest vom ifo-Institut für Wirtschaftsforschung. Auch die Beschlüsse zum Bürokratieabbau und das Verbot der Enteignung von Immobilien sieht er positiv. "Die Enteignungspläne in Berlin schrecken private Investoren im Wohnungsbau ab und verschärfen die Wohnungsnot. Es ist wichtig, dass die Bundesregierung dem Einhalt gebietet." Enttäuschend sei hingegen die Einkommenssteuerreform. "Viele Arbeitnehmer mit niedrigen Einkommen zahlen ohnehin keine Einkommensteuer, die anderen werden nur geringfügig entlastet", so Fuest. Gleichzeitig würden mittelständische Unternehmen, die oft Personengesellschaften seien, durch den höheren Spitzensteuersatz stärker belastet.
Das Reformpaket der Koalition enthält "wichtige Schritte in Richtung einer wachstumsfreundlicheren Politik", sagt Clemens Fues, Präsident des ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung. Nach langer Zeit des "Reformstaus und des Streits" sei der Beschluss ein Erfolg und verdiene Respekt. Es werde Deutschland im internationalen Wettbewerb stärken und sei darüber hinaus "ein wichtiges Signal für die Handlungsfähigkeit der deutschen Politik“. Allerdings sollte es erst der Anfang eines längeren Reformprozesses sein, denn "um Deutschland wieder auf Kurs zu bringen, muss mehr passieren".
Union und SPD einigen sich auf ein Reformpaket. "Nach viel Streit in den vergangenen Monaten und Wochen zeigt das, dass man wohl doch noch Kompromiss kann", sagt ZDF-Korrespondentin Trams.
Für CSU-Chef Markus Söder demonstriert das nun beschlossene Reformpaket die Handlungsfähigkeit der schwarz-roten Koalition. "Es ist seit der Koalitionsverhandlung das größte Paket, das wir gemeinsam in einem Koalitionsausschuss auf den Weg gebracht haben", sagt Söder am Donnerstag in Berlin. "Und es zeigt eben einfach, dass die Koalition handlungsfähig ist." Es sei ein "rundes" Paket, auch wenn jeder Koalitionspartner an der ein oder anderen Stelle mehr gewollt hätte. "Aber eine Koalition bedeutet Kompromiss", so Söder. Der jetzt gefundene "bringt uns voran. Und deswegen ist es ein guter Kompromiss - und zwar für alle Beteiligten".
Die Regierungskoalition einigt sich nach Angaben von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) noch nicht endgültig auf ein neues Arbeitszeitgesetz. Dieses werde "noch im Laufe des Sommers besprochen", sagt Merz am Donnerstag in Berlin. Eine Ausnahme bildet der Beschluss zur Ausweitung der Öffnungszeiten bei Bäckereien, Konditoreien und Bibliotheken an Sonntagen. Auch zur Reform des Bundestagswahlrechts, die im Koalitionsvertrag festgeschrieben ist, wurde nichts beschlossen. Das stehe noch aus, sagt Bundeskanzler Friedrich Merz. Entscheidungen seien hier aber auch erst bis zum Frühjahr kommenden Jahres nötig.
Die Abgabe von Steuererklärungen für die Bürger soll erleichtert werden. Dazu sollen die Finanzminister von Bund und Ländern gemeinsame Vorschläge erarbeiten. Die Bundesregierung will dann Vorschläge zur Steuervereinfachung vorlegen. In einem ersten Schritt wird eine automatisch vorausgefüllte, digitale Steuererklärung eingeführt. Die Finanzämter werden verpflichtet, innerhalb von maximal vier Wochen eine Steuernummer an Unternehmen zu vergeben.
Der nationale Datenschutz soll vereinfacht werden. Dazu will die Koalition konsequent alle Spielräume nutzen, die die Datenschutzgrundverordnung hergibt. In der EU will sie darauf hinwirken, dass kleine und mittelständische Unternehmen sowie risikoarme Bereiche der Datenverarbeitung – etwa Kundenlisten von Handwerkern – von der Anwendung der Datenschutzgrundverordnung ausgenommen werden. "Wir haben das gemeinsame Ziel auf europäischer Ebene, dass die kleinen Betriebe, Handwerk, Mittelstand, aber auch Vereine von der Datenschutzgrundverordnung rausgenommen werden", sagt CSU-Chef Markus Söder auf der Pressekonferenz.
Die Gegenfinanzierung zu den Entlastungen in der Einkommensteuer für Familien, Gering- und Normalverdiener soll mithilfe der Reichensteuer erfolgen. Diese erfolgt in zwei Stufen, teilt die Bundesregierung nach dem Koalitionssausschuss mit. Ab einem zu versteuernden Einkommen von 250.000 Euro soll künftig ein Satz von 45 Prozent gelten, ab 280.000 Euro einer von 47 Prozent. "Die Höchstverdiener in diesem Land werden also einen größeren Anteil übernehmen. Das ist gerecht", sagte SPD-Chef Lars Klingbeil.
Die Bundesarbeitsministerin und SPD-Vorsitzende Bärbel Bas (SPD) kündigt ein verschärftes Vorgehen der Bundesregierung gegen Sozialleistungsmissbrauch an. Dazu werde es noch im Juli im Kabinett einen Aktionsplan geben, sagt sie bei der Vorstellung der Ergebnisse des Koalitionsausschusses in Berlin. Die Kommunen sollen entlastet werden und auch Handlungsmöglichkeiten bekommen. "Dazu haben wir uns im Ressortkreis mit vielen zuständigen Ministerinnen und Ministern zusammengeschlossen, um hier einen konsequenten Plan vorzulegen. Denn wer das System missbraucht, der muss eben auch mit Folgen rechnen", sagt sie.
Die steuerliche Absetzbarkeit von Handwerkerleistungen soll von 20 Prozent auf 15 Prozent verringert werden – das bedeute von bis zu 1.200 Euro auf bis zu 900 Euro pro Jahr. Beim "Handwerkerbonus" werden Handwerkerleistungen für Renovierungs-, Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen steuerlich begünstigt. Bisher sind 20 Prozent der Arbeitskosten steuerlich absetzbar – das gilt für Arbeitskosten von bis zu 6.000 Euro pro Jahr. Die Steuerermäßigung beträgt also höchstens 1.200 Euro im Jahr.
Die schwarz-rote Koalition einigt sich auf ein großes Reformpaket: Entlastungen bei der Einkommensteuer, Krankschreibung ab dem ersten Tag und Rentenbeschlüsse. Sehen Sie hier einen Auschnitt aus der Pressekonferenz.
Es wird höhere Steuern bei Minijobs geben, kündigt Söder an. Der Pauschalsteuersatz bei Minijobs soll von zwei auf fünf Prozent angehoben werden. 2027 und 2028 solle eine Gewinnabführung in Höhe von jeweils 500 Millionen Euro bei der staatlichen Förderbank KfW vorgenommen werden. Dabei betont Söder, dass der CSU Minijobs weiterhin wichtig seien, denn "wenn man Steuern auf etwas erhebt, dann schafft man es nicht einfach ab."
"Über Entbürokratisierung ist lange geredet und oft gefordert worden, jetzt kommt sie." Das kündigt CSU-Chef Markus Söder auf der Pressekonferenz der Koalition an. Das sei für viele kleinere Betriebe ganz zentral. "Dazu gehört die Aufhebung der meisten Berichtspflichten und die Grenze für neue Berichtspflichten." Alles was national abschaffbar sei, werde in die Hand genommen, so Söder. So werde die Betriebsbeauftragtenpflicht fallen und die Genehmigungsfiktion bei Bundesbehörden werde auf vier Monate begrenzt. Demnach sollen Verfahren nach vier Monaten ohne Entscheidung automatisch als genehmigt gelten.
Auf dem Arbeitsmarkt soll stärker in "zukunftsreiche Arbeitsplätze" wie Pharma, KI, Batteriezellen, Halbleiterproduktionen, Maschinenbau und neue Technologien investiert werden, kündigt Bärbel Bas an. Man wolle die "Führerschaft der modernen Technologien wieder zurückgewinnen". Außerdem soll der Arbeitsplatzwechsel durch eine regionale Arbeitsmarktdrehscheibe erleichtert werden. Konkret sollen dadurch Personen, die ihren Job verlieren "direkt wieder vermitteln zu können in der Region in die Bereiche, wo wir Fachkräftemangel haben". Zudem sollen steuerliche Anreize beim Thema Abfindung geschaffen und die steuerlich begünstigtem Sonn- und Feiertagszuschläge erhöht werden.