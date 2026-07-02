Für CSU-Chef Markus Söder demonstriert das nun beschlossene Reformpaket die Handlungsfähigkeit der schwarz-roten Koalition. "Es ist seit der Koalitionsverhandlung das größte Paket, das wir gemeinsam in einem Koalitionsausschuss auf den Weg gebracht haben", sagt Söder am Donnerstag in Berlin. "Und es zeigt eben einfach, dass die Koalition handlungsfähig ist." Es sei ein "rundes" Paket, auch wenn jeder Koalitionspartner an der ein oder anderen Stelle mehr gewollt hätte. "Aber eine Koalition bedeutet Kompromiss", so Söder. Der jetzt gefundene "bringt uns voran. Und deswegen ist es ein guter Kompromiss - und zwar für alle Beteiligten".