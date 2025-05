Friedrich Merz - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Lebenslauf von Friedrich Merz

- Friedrich Merz wurde am 11.11.1955 in Brilon im Hochsauerland als Ältester von vier Geschwistern geboren.

- Er studierte Rechts- und Staatswissenschaften und legte 1985 das 2. juristische Staatsexamen ab.

- Er war Mitglied des EU-Parlaments und des Bundestags und von 2000-2002 Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion.

- Nach Angela Merkels Wahl zur Kanzlerin zog sich Merz nach und nach aus der Politik zurück und übernahm vermehrt Aufgaben in der Wirtschaft, etwa von 2016-2020 den Vorsitz des Aufsichtsrates der BlackRock Asset Management Deutschland AG.

- Am 22. Januar 2022 wurde er im dritten Anlauf zum CDU-Vorsitzenden gewählt.

- Am 15. Februrar 2022 wählte ihn die Unionsfraktion im Bundestag zu ihrem Vorsitzenden gewählt

- Die Union gewann mit Friedrich Merz als Kanzlerkandidat die Bundestagswahl 2025. Am 06.05.2025 wurde Merz im 2. Wahlgang zum Bundeskanzler gewählt.