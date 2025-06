Zurückweisungen von Asylsuchenden: Wie weiter an den Grenzen?

Die drei Somalier, zwei Männer und eine Frau, versuchten laut Dobrindt bereits am 2. und 3. Mai, von Polen aus die deutschen Grenze zu überqueren, wurden aber zurückgewiesen. Das Wort Asyl sei nicht gefallen. Am 9. Mai versuchten die Drei mit einem Zug über Frankfurt/Oder einzureisen. Erst da sei ein Asylgesuch artikuliert worden, so Dobrindt.