Alexander Dobrindt - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Der Diplom-Soziologe Alexander Dobrindt von der CSU ist seit dem 6. Mai 2025 Innenminister der Bundesrepublik Deutschland. Er gehört dem schwarz-roten Kabinett von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) an. Dobrindt folgt als Bundesinnenminister auf Nancy Faeser (SPD), die das Innenressort im Ampel-Kabinett von Olaf Scholz (SPD) leitete. Dobrindt stand durch seine Rolle im VW-Abgasskandal und bei der PKW-Maut in der Vergangenheit in der Kritik. ZDFheute informiert zu Alexander Dobrindt aktuell: Nachrichten, Hintergründe und Videos zum Bundesinnenminister in der Übersicht.