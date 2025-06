Asyl-Debatte: Kann das "Notlage"-Argument greifen?

Die Entscheidung des Berliner Verwaltungsgerichts (VG) vom Montag hallt weiter nach. In dem Beschluss erklärt die Kammer die Zurückweisung dreier somalischer Schutzsuchender für rechtswidrig. Sie können nun aus Polen nach Deutschland kommen, damit hier geklärt wird, welcher Staat für ihr Asylverfahren zuständig ist.

Was bedeutet das für die Zurückweisungen generell? Während vor allem Grüne und Linke das sofortige Ende der neuen Praxis fordern, winkt die Bundesregierung bislang ab. Innenminister Dobrindt (CSU) spricht von einem "Einzelfall", man werde an den Zurückweisungen festhalten, die Rechtsgrundlage sei gegeben.

Dafür stützt er sich unter anderem auf Artikel 72 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) - im öffentlichen Diskurs inzwischen auch als "Notlage"-Regelung bekannt. Was hat es damit auf sich? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Was sind die Voraussetzungen von Artikel 72 AEUV?

Artikel 72 AEUV erlaubt den Mitgliedstaaten "für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und den Schutz der inneren Sicherheit" ausnahmsweise von Vorgaben des europäischen Rechts wie der Dublin-III-Verordnung abzuweichen. Damit sollen Mitgliedstaaten in der Lage bleiben, flexibel auf mögliche Gefahren zu reagieren.

Das ist aber kein Freifahrtschein: Die Mitgliedstaaten sind verpflichtet, ihre Bedenken ordentlich zu begründen und nachzuweisen, dass eine Abweichung wirklich notwendig ist. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) ist in dieser Sache ein strenger Prüfer: Die Ausnahme sei nur für "ganz bestimmte, außergewöhnliche Fälle" vorgesehen. Dabei geht es vor allem um Situationen, in denen die Funktionsfähigkeit des Staates und seiner Einrichtungen erheblich beeinträchtigt ist.

Innenminister Dobrindt will zudem, dass die Bundesregierung künftig allein entscheiden kann, was ein sicheres Herkunftsland ist. Was er mit dieser Reform bezweckt, berichtet Diana Zimmermann.

