Bündnis 90 / Die Grünen - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Bündnis 90 / Die Grünen
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Die Grünen entstanden ursprünglich aus dem Protest gegen Umweltzerstörung und Atomwaffen. Sie gründeten sich 1980 in Karlsruhe, 1983 gelang ihnen der Einzug in den Bundestag. 1993 vereinigten sie sich mit dem ostdeutschen Bündnis 90 zum Bündnis 90/Die Grünen. Von 2021 bis 2024 waren die Grünen Teil der Ampel-Koalition mit Robert Habeck als Vize-Kanzler und Wirtschaftsminister sowie Annalena Baerbock als Außenministerin. Seit November 2024 stehen Franziska Brantner und Felix Banaszak an der Grünen-Spitze. ZDFheute informiert aktuell: Nachrichten und Hintergründe im Überblick.
Aktuelle Nachrichten zu den Grünen
- FAQ
Nach der Abgeordnetenhauswahl in Berlin:Ziel Rotes Rathaus: Linke will mit SPD und Grünen regierenvon Nicola Albrechtmit Video2:30
Nachrichten | heute - in Deutschland:Politbarometervon Christopher HeinzeVideo1:43
- Exklusiv
ZDF-Politbarometer:Zweifel an Fortsetzung des Reformkurses von Kanzler Merzmit Video5:48
Aktuelle Stunde zu Wahl in Berlin:Bundestag: Harte Angriffe gegen Linke, Gysi in der Defensivemit Video2:48
Kritik an der Berliner Linken:SPD-Spitze schaltet sich in Debatte um Antisemitismus einmit Video6:41
- Liveblog
Wahl in Mecklenburg-Vorpommern & Berlin:Zweimal Sondierungen für Rot-Rot-Grün geplant
Nachrichten | heute 19:00 Uhr:MV: Rot-Rot-Grün als einzige Option?von Susanne SeidlVideo1:49
Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Antisemitismus "könnte zum Problem werden"Video1:20
- Liveblog
Wahl in Berlin & Mecklenburg-Vorpommern:AfD gewinnt im Nordosten, Linke in Berlin: die Ergebnissevon Katrin Meyer
Wahl in Berlin:Linke klar vor CDU - schwierige Regierungsbildung erwartetvon Kevin Schubertmit Video2:25
- Analyse
BSW schafft Sprung in den Landtag nicht:AfD siegt, CDU und FDP scheitern: Wer regiert in Schwerin?Bernd Mosebach, Schwerinmit Video12:03
Wahl in Mecklenburg-Vorpommern:AfD gewinnt vor der SPD - CDU fliegt aus dem Landtagvon Carsten Hauptmeiermit Video3:59
- Analyse
Linke gewinnt die Wahl klar:Politischer Paukenschlag in BerlinStephan Merseburger, Berlinmit Video4:06
Wahl zum Abgeordnetenhaus:Mieten und Machtfrage: Wer macht das Rennen in Berlin?von Markus Grossmit Video1:37
- Liveblog
Wahl in Berlin & Mecklenburg-Vorpommern:Proteste gegen AfD in Schwerin: Gegen die "blaue Welle"mit Video2:13
Maßnahmen gegen hohe Spritpreise:"Was für ein Wahnsinn": Grüne kritisieren Tankrabatt-Plänemit Video1:35
Die Grünen in der Opposition
- Exklusiv
ZDF-Sommerinterview:Grünen-Chef Banaszak will Osten nicht "verloren" gebenvon Stefanie Reulmannmit Video20:19
Partei ringt um Rückhalt im Osten:Grüne: Mit Ostkongress und Ost-Themen aus dem Umfragetief?von Bernd Benthinmit Video0:40
- Analyse
Fraktionsklausur in Leipzig:Wie die Grünen von der SPD-Schwäche profitieren wollenvon Johannes Liebermit Video5:30
- Analyse
Nach Wahlsieg in Baden-Württemberg:Wie Özdemirs Erfolg die Grünen verändertvon Johannes Liebermit Video3:01
Die Parteivorsitzenden der Grünen
Grünen-Chefin:Franziska Brantner
Grünen-Chefin:Felix Banaszak
Die Grünen nach der Bundestagswahl 2025
Nach der Bundestagswahl:Die Grünen auf der Suche nach neuen Köpfenvon Patricia Wiedemeyer
Sieger und Verlierer:Die Lehren der Bundestagswahl
Pläne nach Bundestagswahl:Habeck: Keine führende Rolle bei Grünen mehrmit Video11:09
Folgen der Bundestagswahl:Ist Hamburgs rot-grüne Mehrheit in Gefahr?von Britta Hilpert, Hamburgmit Video4:57
Die Grünen und das Ampel-Aus
Ampel am EndeStationen einer gescheiterten Koalition
ZDF-Hauptstadtstudio-Leiterin Zimmermann"Das war auf Bruch angelegt"
Die Grünen - früher und heute
Grüne 40 Jahre im Bundestag:Von der "Antipartei-Partei" an die Regierung
Doku | Momente der Geschichte:Die Grünen im BundestagVideo3:27
Jutta Ditfurth:"'Fundi' ist ein Schimpfwort"Video2:00
Claudia Roth:"Warum? Wir wollen das nicht!"Video2:39
Mayer und Ströbele:Umweltaktivistin, Politlegende, DemoVideo29:53
Nachrichten | heute journal update:Grüne Ideale vs. Regierungsarbeitvon P. Wagner / D. LessmeisterVideo2:46
Doku | Zeugen des Jahrhunderts:Joschka FischerVideo241:11