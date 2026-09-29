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Bündnis 90 / Die Grünen - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Bündnis 90 / Die Grünen

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Die Grünen entstanden ursprünglich aus dem Protest gegen Umweltzerstörung und Atomwaffen. Sie gründeten sich 1980 in Karlsruhe, 1983 gelang ihnen der Einzug in den Bundestag. 1993 vereinigten sie sich mit dem ostdeutschen Bündnis 90 zum Bündnis 90/Die Grünen. Von 2021 bis 2024 waren die Grünen Teil der Ampel-Koalition mit Robert Habeck als Vize-Kanzler und Wirtschaftsminister sowie Annalena Baerbock als Außenministerin. Seit November 2024 stehen Franziska Brantner und Felix Banaszak an der Grünen-Spitze. ZDFheute informiert aktuell: Nachrichten und Hintergründe im Überblick.

Aktuelle Nachrichten zu den Grünen

  1. Elif Eralp, Linken-Spitzenkandidatin bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin 2026, kommt zu der Fraktionssitzungen ihrer Parteien im Berliner Abgeordnetenhaus.
    FAQ

    Nach der Abgeordnetenhauswahl in Berlin:Ziel Rotes Rathaus: Linke will mit SPD und Grünen regieren

    von Nicola Albrecht
    mit Video2:30
  2. Sonntagsfrage des aktuellen ZDF-Politbarometers

    Nachrichten | heute - in Deutschland:Politbarometer

    von Christopher Heinze
    Video1:43
  3. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU)
    Exklusiv

    ZDF-Politbarometer:Zweifel an Fortsetzung des Reformkurses von Kanzler Merz

    mit Video5:48
  4. Gregor Gysi (Die Linke) spricht bei einer Sitzung im Bundestag am 23.09.2026.

    Aktuelle Stunde zu Wahl in Berlin:Bundestag: Harte Angriffe gegen Linke, Gysi in der Defensive

    mit Video2:48
  5. Berlin: Lars Klingbeil (r-l), Vorsitzender der SPD, Bärbel Bas, Vorsitzende der SPD, und Tim Klüssendorf, Generalsekretär der SPD, stehen während der Jahresauftaktklausur des SPD-Parteivorstands. Archivbild

    Kritik an der Berliner Linken:SPD-Spitze schaltet sich in Debatte um Antisemitismus ein

    mit Video6:41
  6. Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin: Im Plenarsaal läuft eine Sitzung des Landtags von Mecklenburg-Vorpommern. Archivbild
    Liveblog

    Wahl in Mecklenburg-Vorpommern & Berlin:Zweimal Sondierungen für Rot-Rot-Grün geplant

  7. Manuela Schwesig (SPD), Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, gibt nach der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern und der Abgeordnetenhauswahl in Berlin eine Pressekonferenz.

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:MV: Rot-Rot-Grün als einzige Option?

    von Susanne Seidl
    Video1:49
  8. Moderatorin im Schaltgespräch mit ZDF-Korrespondent Stephan Merseburger

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Antisemitismus "könnte zum Problem werden"

    Video1:20
  9. Bundestag Bundeshaushalt
    Liveblog

    Wahl in Berlin & Mecklenburg-Vorpommern:AfD gewinnt im Nordosten, Linke in Berlin: die Ergebnisse

    von Katrin Meyer
  10. Berlin: Elif Eralp (Mitte), Spitzenkandidatin der Partei „Die Linke“

    Wahl in Berlin:Linke klar vor CDU - schwierige Regierungsbildung erwartet

    von Kevin Schubert
    mit Video2:25
  11. Daniel Peters (M, CDU), Spitzenkandidat der CDU Mecklenburg-Vorpommern sowie Landes- und Fraktionsvorsitzender der CDU Mecklenburg-Vorpommern, steht bei der Wahlparty auf der Bühne im Tanzstudio Schlebusch neben Katy Hoffmeister (r), Generalsekretärin der CDU Mecklenburg-Vorpommern.
    Analyse

    BSW schafft Sprung in den Landtag nicht:AfD siegt, CDU und FDP scheitern: Wer regiert in Schwerin?

    Bernd Mosebach, Schwerin
    mit Video12:03
  12. Leif-Erik Holm und Manuela Schwesig

    Wahl in Mecklenburg-Vorpommern:AfD gewinnt vor der SPD - CDU fliegt aus dem Landtag

    von Carsten Hauptmeier
    mit Video3:59
  13. Left Party's Elif Eralp leads Berlin election with 24.5%
    Analyse

    Linke gewinnt die Wahl klar:Politischer Paukenschlag in Berlin

    Stephan Merseburger, Berlin
    mit Video4:06
  14. Wahlplakate in Berlin

    Wahl zum Abgeordnetenhaus:Mieten und Machtfrage: Wer macht das Rennen in Berlin?

    von Markus Gross
    mit Video1:37
  15. Gegner der AfD protestieren in Schwerin.
    Liveblog

    Wahl in Berlin & Mecklenburg-Vorpommern:Proteste gegen AfD in Schwerin: Gegen die "blaue Welle"

    mit Video2:13
  16. Ein Mann blickt abends auf die Anzeige seiner Zapfsäule an einer Münchner Tankstelle am 17.09.2026.

    Maßnahmen gegen hohe Spritpreise:"Was für ein Wahnsinn": Grüne kritisieren Tankrabatt-Pläne

    mit Video1:35

Die Grünen in der Opposition

  1. Felix Banaszak (Bündnis 90/Die Grünen) Berlin Direkt - Sommerinterview 2026.
    Exklusiv

    ZDF-Sommerinterview:Grünen-Chef Banaszak will Osten nicht "verloren" geben

    von Stefanie Reulmann
    mit Video20:19
  2. Grünen-Chef Felix Banaszak mit einem Schild, das den Ostkongress der Grünen in Sassnitz ankündigt

    Partei ringt um Rückhalt im Osten:Grüne: Mit Ostkongress und Ost-Themen aus dem Umfragetief?

    von Bernd Benthin
    mit Video0:40
  3. GERMANY-POLITICS-PARTIES-ELECTION
    Analyse

    Fraktionsklausur in Leipzig:Wie die Grünen von der SPD-Schwäche profitieren wollen

    von Johannes Lieber
    mit Video5:30
  4. Landtagswahl in Baden-Württemberg - Bündnis 90/ Die Grünen
    Analyse

    Nach Wahlsieg in Baden-Württemberg:Wie Özdemirs Erfolg die Grünen verändert

    von Johannes Lieber
    mit Video3:01

Die Parteivorsitzenden der Grünen

  1. Franziska Brantner auf dem Parteitag der Grünen in Wiesbaden.

    Grünen-Chefin:Franziska Brantner

  2. Felix Banaszak spricht bei der Bundesdelegiertenkonferenz der Grünen.

    Grünen-Chefin:Felix Banaszak

Die Grünen nach der Bundestagswahl 2025

  1. Parteitag der Grünen, Symbolbild

    Nach der Bundestagswahl:Die Grünen auf der Suche nach neuen Köpfen

    von Patricia Wiedemeyer
  2. Das Kanzleramt im Berliner Regierungsviertel bei Sonnenaufgang

    Sieger und Verlierer:Die Lehren der Bundestagswahl

  3. Robert Habeck bei der Bundespressekonferfenz am 24.02.2025 in Berlin

    Pläne nach Bundestagswahl:Habeck: Keine führende Rolle bei Grünen mehr

    mit Video11:09
  4. Hamburg: Peter Tschentscher (SPD), Erster Bürgermeister von Hamburg, spricht im Kurt-Schumacher-Haus über das Bundestagswahlergebnis und die Bürgerschaftswahl am Sonntag.

    Folgen der Bundestagswahl:Ist Hamburgs rot-grüne Mehrheit in Gefahr?

    von Britta Hilpert, Hamburg
    mit Video4:57

Die Grünen und das Ampel-Aus

Bruch der Ampel - Habeck auf dem Weg zum Koalitionsausschus

Habeck: Ampel-Aus war unnötig

Ampel am Ende
Stationen einer gescheiterten Koalition
ZDF-Hauptstadtstudio-Leiterin Zimmermann
"Das war auf Bruch angelegt"

Die Grünen - früher und heute

  1. Grünen-Politiker Otto Schily, Lukas Beckmann und Petra Kelly 1983 beim Einzug in den Bundestag

    Grüne 40 Jahre im Bundestag:Von der "Antipartei-Partei" an die Regierung

  2. Die Grünen im Bundestag

    Doku | Momente der Geschichte:Die Grünen im Bundestag

    Video3:27
  3. Jutta Ditfurth

    Jutta Ditfurth:"'Fundi' ist ein Schimpfwort"

    Video2:00
  4. "Warum? Wir wollen das nicht!"

    Claudia Roth:"Warum? Wir wollen das nicht!"

    Video2:39
  5. Politiker Hans-Christian Ströbele und Fridays-for-Future-Aktivistin Clara Mayer.

    Mayer und Ströbele:Umweltaktivistin, Politlegende, Demo

    Video29:53
  6. 12.11.2020, Niderklein: Umweltaktivistin Carola Rackete auf einem Baumhaus im Dannenröder Forst

    Nachrichten | heute journal update:Grüne Ideale vs. Regierungsarbeit

    von P. Wagner / D. Lessmeister
    Video2:46
  7. Die Osterweiterung hat die EU stark verändert, sagt der ehemalige Außenminister Joschka Fischer.

    Doku | Zeugen des Jahrhunderts:Joschka Fischer

    Video241:11