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Politik
Deutschland

Wahl in Mecklenburg-Vorpommern & Berlin live: Die Hochrechnung

Liveblog

Wahl in Berlin & Mecklenburg-Vorpommern:Wie die Hochrechnung in Schwerin und Berlin ausfällt

von Katrin Meyer, Tai Becker, Nora Liebmann

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Die Hochrechnung liegt vor: In Mecklenburg-Vorpommern liegt die AfD knapp vor der SPD. In Berlin konnten die Linken die meisten Stimmen gewinnen. Mehr im Liveblog.

Wahl zum Landtag von Mecklenburg-Vorpommern - Schwerin

Die Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin im phoenix-Livestream.

09.09.2026
Über dieses Thema berichtet das ZDF unter anderem in "Wahl 2026 im ZDF: Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern" am 20.09.2026 ab 17:30 Uhr.
Wichtige Meldungen

ZDF-Politikexperte Korte: "Die Mitte insgesamt verliert"

Parteienforscher Karl-Rudolf Korte erklärt zu den Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin: "Die Mitte insgesamt verliert." Korte spricht von "Volksparteiruinen" und bezeichnet die Linke in Berlin als radikaler als in anderen Bundesländern.

Videoplayer
20.09.2026 | 1:26 min

Schwesig begrenzt AfD-Erfolg, CDU schwach wie nie

Wahl in Mecklenburg-Vorpommern

Im Nordosten punktet die SPD mit Manuela Schwesig, Abgrenzung zum Bund und Vorbehalten gegenüber AfD-Regierungsverantwortung. Die rot-blaue Zuspitzung schwächt die anderen Parteien.

Zum Beitrag

Junge Stimmen aus Neukölln: "Feedback an Friedrich Merz"

Wahl in Berlin

von Jasmin Astaki-Bardeh

Viele junge Besucher auf der Party der Linken in Neukölln sehen in dem Wahlergebnis auch eine Reaktion auf die Bundespolitik. Luc Ouali fordert: "Die Reformen müssen gestoppt werden, weil sie nicht sozialverträglich sind."

Philipp Distler sagt: "Es ist auch ein Feedback der Bevölkerung an Friedrich Merz. Er hat in der Vergangenheit schlecht kommuniziert - gegenüber Migranten, aber auch in Bezug auf die 'Arbeitsmoral' der Menschen."

Luc Ouali
Philipp Distler

Luc Ouali

Quelle: ZDF
Wichtige Meldung

Wie die jungen Wähler in Berlin gewählt haben

Wahl in Berlin

Was bedeuten die Wahlergebnisse für den Bund?

Vor den Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin war der Druck auf die Bundesregierung groß. Die Reaktionen der Parteien auf die unterschiedlichen Wahlergebnisse fallen gemischt aus.

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20.09.2026 | 1:42 min

Linke: "Ich hab Angst vor einer starken AfD"

Wahl in Mecklenburg-Vorpommern

von Patricia Schäfer

Die 25-jährige Sophie Tieding ist enttäuscht über die Zahlen, die auf der Wahlparty der Linken auf den Bildschirmen erscheinen. Sie kandidiert selbst für den Schweriner Landtag, auf Platz 7 der Landesliste.

Wegen der Verluste ihrer Partei, die aktuell neun Abgeordnete im Schweriner Landtag hat, ist ihr Einzug ins Landesparlament noch sehr unsicher. "Ich hab Angst vor einer starken AfD", sagt sie mir. "Dafür müssen sie nicht mal in die Regierung kommen - das Wahlergebnis würde ihnen ja trotzdem politisch Aufwind geben und damit auch der Menschenfeindlichkeit."

Quelle: ZDF

Berlin-Wahl: Grüne, AfD und SPD abgeschlagen

Wahl in Berlin

Die Linkspartei hat die meisten Stimmen bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin bekommen. Die CDU landet nur auf Platz 2. Grüne, AfD und SPD liegen deutlich dahinter.

Videoplayer
20.09.2026 | 1:32 min

Gedämpfte Stimmung bei Wahlverlierern

Wahl in Mecklenburg-Vorpommern

Die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern lief auf einen Zweikampf zwischen SPD und AfD hinaus. Bei Linken, Grünen, CDU, BSW und FDP ist die Stimmung am Wahlabend getrübt.

Videoplayer
20.09.2026 | 1:43 min

Reaktion des Berliner Mietervereins

Wahl in Berlin

von Roman Leskovar

Der Berliner Mieterverein e.V. sagt gegenüber dem ZDF, das Thema Wohnen sei eines der prägenden Themen des Wahlkampfes gewesen: "Der Wahlsieg der Linken zeigt aus unserer Sicht die Erwartung der Wähler*innen nach einer spürbaren Neuausrichtung der Wohnraumversorgung."

Während die CDU vor allem auf die Erleichterung und deutliche Ausweitung des Neubaus und Durchsetzung bestehender Instrumente gesetzt habe, "standen Linke und Grüne mit der Forderung nach Mietendeckel, Sozialwohnungsquote und der Umsetzung des Vergesellschaftungsvolksentscheids für stärkere Eingriffe in den Wohnungsmarkt durch Regulierung".

Es gelte nun, in den Koalitionsverhandlungen das Thema Wohnen und die Frage, wie insbesondere die bezahlbare Wohnraumversorgung gelingen kann, als einen Schwerpunkt zu behandeln.

Wichtige Meldung

Hochrechnung für die Wahl in Berlin

Wahl in Berlin

So fällt die Hochrechnung für die Abgeordnetenhauswahl in Berlin laut Forschungsgruppe Wahlen aus:

  • CDU: 19,7 Prozent
  • SPD: 11,8 Prozent
  • Grüne: 15,1 Prozent
  • Linke: 25,4 Prozent
  • AfD: 15,4 Prozent
  • BSW: 5,2 Prozent
Wichtige Meldung

Hochrechnung für Mecklenburg-Vorpommern

Wahl in Mecklenburg-Vorpommern

So fällt laut Forschungsgruppe Wahlen die Hochrechnung aus:

  • SPD: 35,7 Prozent
  • AfD: 37,9 Prozent
  • CDU: 5 Prozent
  • Linke: 6,5 Prozent
  • Grüne: 5,6 Prozent
  • FDP: 1 Prozent
  • BSW: 4,9 Prozent

Linken-Chefin Schwerdtner: "Berlin hat den Politikwechsel gewählt"

Wahl in Berlin

Ihre Partei werde alles tun, damit Mieten in Berlin wieder bezahlbar werden, sagt die Linken-Bundesvorsitzende Ines Schwerdtner.

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20.09.2026 | 0:56 min

CDU-Spitzenkandidat Peters: "Schwierigste Rahmenbedingungen"

Wahl in Mecklenburg-Vorpommern

Die CDU bangt in Mecklenburg-Vorpommern um den Einzug in den Landtag. Spitzenkandidat Daniel Peters sieht im Wahlkampf "schwierigste Rahmenbedingungen" und dankt den Wahlkämpfern.

Videoplayer
20.09.2026 | 1:02 min

Welche Koalition die Berliner lieber hätten

Wahl in Berlin

AfD ätzt gegen CDU

Wahl in Mecklenburg-Vorpommern

von Carsten Rüger

"Mit dieser CDU wollen wir gar nicht regieren", ruft Thore Stein, parlamentarischer Geschäftsführer und stellvertretender Landesvorsitzender, bei der AfD-Wahlparty. Die CDU liege am Boden. Man feiere jetzt den eigenen Sieg - auch wenn man nicht alleine regieren könne.

Quelle: ZDF

Linke-Mitglied: "Mir geht's richtig gut"

Wahl in Berlin

von Lisa Jandi

Gabriela Grobarcikova ist seit anderthalb Jahren Mitglied bei den Linken. Die Partei solle natürlich den Regierungsauftrag annehmen und - so hofft sie - die Deutsche Wohnen enteignen. Trotzdem meint sie, "es wird nicht so radikal, wie manche jetzt vielleicht denken, kein Punkt im Wahlprogramm stürzt den Kapitalismus".

Gabriela GrobarcikovaQuelle: ZDF

Grüne: Verantwortung annehmen, um AfD künftig zu verkleinern

Wahl in Mecklenburg-Vorpommern

von Linda Kierstan

"Ich freue mich, dass eine progressive Regierung möglich ist, aber ich kann mich nicht freuen, wenn die AfD stärkste Kraft wird", kommentiert Henriette Held, Bundessprecherin der Grünen Jugend, die Hochrechnungen. "Es gibt gerade unter den jungen Menschen viele, bei denen der Frust berechtigt groß ist und die sich von der AfD angesprochen fühlen." 

Sebastian Hüller, auf Listenplatz 4 der Grünen, sagt: "Wir haben hier einen Wahlkampf gemacht, der auf Zusammenhalt aufgebaut war. Wir nehmen die Verantwortung jetzt wahr, damit die AfD in fünf Jahren deutlich kleiner ist." 

Quelle: ZDF
Wichtige Meldung

Welche Koalitionen in Berlin laut Hochrechnung möglich wären

Wahl in Berlin

Wichtige Meldung

AfD-Kandidat Holm: "Wir wollen nach Möglichkeit auch regieren können"

Wahl in Mecklenburg-Vorpommern

AfD-Spitzenkandidat Leif-Erik Holm hofft in Mecklenburg-Vorpommern auf den Wahlsieg. Er erwartet, dass sich die anderen Parteien zu möglichen Koalitionsgesprächen offen zeigen.

Videoplayer
20.09.2026 | 1:15 min

CDU-Generalin: Kanzler wird Kanzler bleiben

von Wulf Schmiese, Berlin

Die Ranghöchste, die von der CDU Deutschlands an diesem für ihre Partei grauenhaften Abend im Foyer der Parteizentrale spricht, ist Generalsekretärin Franziska Hoppermann. Sie sagt uns, dass das Präsidium und die Ministerpräsidenten dem von Kanzler vorhin vorgegebenen Stabilitätskurs gegen die Ränder folgen wollten und für die Reformen seien.

Dann ihr Satz der Sätze: "Wir können davon ausgehen, dass der Bundeskanzler der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland bleiben wird!"

Franziska Hoppermann, CDU-Generalsekretärin

Franziska Hoppermann, CDU-Generalsekretärin

Quelle: ZDF

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Quelle: ZDF, AFP, AP, dpa, Reuters
Über dieses Thema berichtet das ZDF unter anderem in "Wahl 2026 im ZDF: Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern" am 20.09.2026 ab 17:30 Uhr.
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