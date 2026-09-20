Wahl in Mecklenburg-Vorpommern & Berlin live: Die Hochrechnung

Der Berliner Mieterverein e.V. sagt gegenüber dem ZDF, das Thema Wohnen sei eines der prägenden Themen des Wahlkampfes gewesen: "Der Wahlsieg der Linken zeigt aus unserer Sicht die Erwartung der Wähler*innen nach einer spürbaren Neuausrichtung der Wohnraumversorgung."

Während die CDU vor allem auf die Erleichterung und deutliche Ausweitung des Neubaus und Durchsetzung bestehender Instrumente gesetzt habe, "standen Linke und Grüne mit der Forderung nach Mietendeckel, Sozialwohnungsquote und der Umsetzung des Vergesellschaftungsvolksentscheids für stärkere Eingriffe in den Wohnungsmarkt durch Regulierung".

Es gelte nun, in den Koalitionsverhandlungen das Thema Wohnen und die Frage, wie insbesondere die bezahlbare Wohnraumversorgung gelingen kann, als einen Schwerpunkt zu behandeln.