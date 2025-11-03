Bündnis Sahra Wagenknecht - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Bündnis Sahra Wagenknecht
Sahra Wagenknecht hat am 23. Oktober 2023 das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) ins Leben gerufen. Sie hatte das BSW aus der Partei Die Linke heraus gegründet - einige Linke-Bundestagsabgeordnete sind der Politikerin in ihre neue Partei gefolgt. Die Partei ist im 20. deutschen Bundestag vertreten sowie in drei Landesparlamenten - Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Das BSW scheiterte bei der Bundestagswahl 2025 an der Fünf-Prozent-Hürde. ZDFheute informiert zum BSW aktuell: News und Hintergründe in der Übersicht.
Aktuelle Nachrichten zum Bündnis Sahra Wagenknecht
Unruhe beim BSW:Wirft Wagenknecht hin?von Christiane Hübscher
ZDF-Politbarometer:Stadtbild-Debatte: Mehrheit stimmt Merz zumit Video
Nachrichten | heute - in Deutschland:BSW lädt russischen Botschafter ein1:57 min
ZDF-Politbarometer:Deutsche Einheit: Wie relevant sie für Ost und West istmit Video
ZDF-Politbarometer:Projektion: Union und AfD erstmals gleichauf
ZDF-Politbarometer:AfD legt zu - Union nur noch knapp vornmit Video
Nachrichten | heute - in Deutschland:Heißer Herbst für Thüringer Brombeerevon Daniela Sonntag1:39 min
ZDF-Politbarometer:Alaska-Gipfel: Skepsis bei den Deutschenmit Video
ZDF-Politbarometer:Mehrheit hält Koalitionsklima für eher schlechtmit Video
BSW-Co-Vorsitzende:Mohamed Ali: Keine Zusammenarbeit mit AfDmit Video
Debatte über Annäherung :Experte: Was AfD und BSW verbindet und trenntmit Video
"Mehrheiten verändern":Was planen AfD und BSW?von Nicole Diekmann und Andrea Maurermit Video
Parteichefin des BSW:Wagenknecht offen für Gespräche mit AfD
ZDF-Politbarometer:Zwei Drittel der Deutschen für Nato-Fünf-Prozent-Zielmit Video
ZDF-Politbarometer:Mehrheit: US-deutsche Beziehungen schlechtmit Video
ZDF-Politbarometer:Geteiltes Echo auf verschärfte Grenzkontrollenmit Video
Bundestagswahl 2025 – Der Wahlabend
- Bundestag: Zweidrittelmehrheit für SchuldenbremseLivetickerAbstimmung im Bundestag
- von Kathrin WolffBSW und FDP scheitern an Fünf-Prozent-HürdeVorläufiges amtliches Endergebnis
- von Kristina HofmannDie Herausforderungen des Friedrich MerzAnalyseWahlgewinner, aber vieles offen
- von Dominik RzepkaSPD-Kanzler am BodenAnalyseWahlniederlage von Olaf Scholz
- von Wulf SchmieseLetzte Chance für die politische MitteKommentarDeutliche Bundestagswahl
- von Forschungsgruppe WahlenWarum Deutschland so gewählt hatAnalyseWahlanalyse zur Bundestagswahl
- So wurde in den Bundesländern gewähltDaten zur Wahl
BSW scheitert knapp an Fünf-Prozent-Hürde
Vorläufiges amtliches Endergebnis:BSW und FDP scheitern an Fünf-Prozent-Hürdevon Kathrin Wolffmit Video
BSW verpasst Einzug in Bundestag:Wahlergebnis: Wagenknecht erwägt Überprüfungmit Video
Wirbel um Auslandsstimmen:Wahl anfechten? BSW-Idee juristisch heikelvon Katja Belousova, Oliver Klein, Franca Rexeismit Video
BSW-Gründerin:Wagenknecht: Spätestens 2029 in den Bundestag9:17 min
Wahlprogramm des BSW
Was bewegt die Wähler des BSW?
BSW: Kleinparteien in der Bundestagswahl
Linke, FDP und BSW:Koalitionsfrage: Die große Bedeutung der Kleinenvon Dominik Rzepkamit Video
Freie Wähler, Volt und Co.:Kleine Parteien wählen: Pro und Contravon Sophia Dieslermit Video
Doku | Dokumentation:Und sonst so? – Die kleinen Parteien im Wahlkampfvon Nils Crauser / Katrin Aue / Sabine Wachs / Joscha Bartlitz / Leander Löwe / Abdullah Al Samman59:13 min
Wahlprogramme: Was wollen die Parteien?
Wahlprogramme vor Bundestagswahl:Was die Parteien mit dem Sport vorhaben
Bundestagswahl und Bildung:Was sich im Bildungssystem ändern sollvon Stefanie Reulmannmit Video
Blick in die Wahlprogramme:Wie die Parteien Familien helfen wollenvon Laura Ozdobamit Video
Programme zur Bundestagswahl:Schuldenbremse: Was die Parteien wollenvon Tom Briedenmit Video
Bündnis Sahra Wagenknecht vor der Bundestagswahl 2025
Bundesverfassungsgericht:"Wahlarena" darf ohne Wagenknecht stattfinden
Politbarometer2go:Was Wählern des BSW wichtig istvon Juana Guschlmit Video
AfD, BSW, CSU, FDP, Grüne, Linke:So ist der "Schlagabtausch" im ZDF gelaufenvon K. Remen, K. Schubertmit Video
Blick in die Wahlprogramme:So wollen die Parteien den Wohnungsbau pushenvon Karen Grassmit Video
BSW-Spitzenkandidatin:Wagenknecht: Mehr Geld für Bildung0:58 min
Parteitag in Bonn:BSW: Gefährlich nah an fünf Prozentvon Andrea Maurermit Video
Nachrichten | Thema:Bundestagswahl
Kanzlerkandidatin Sahra Wagenknecht
Das BSW im Bundestag
Kanzlerkandidatin des BSW:Wagenknecht: "Habe mich damals auch geirrt"mit Video
Wagenknecht im Bundestag:"Scholz: Kanzler des Abstiegs"2:46 min
AfD Wind aus den Segeln nehmen:Wagenknecht will Volksabstimmung zu Migrationmit Video
AfD-Politiker schleust sich in die BSW ein
Kann die Wagenknecht-Partei zur Gefahr für die AfD werden?
Wer wählt Sahra Wagenknecht?:BSW-Wähler haben oft rechtsextreme Positionenvon Dominik Rzepka
Parteipolitische Analyse:Stoppt sie die AfD?von Daniel Pontzen13:25 min