Bündnis Sahra Wagenknecht - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Bündnis Sahra Wagenknecht

Sahra Wagenknecht hat am 23. Oktober 2023 das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) ins Leben gerufen. Sie hatte das BSW aus der Partei Die Linke heraus gegründet - einige Linke-Bundestagsabgeordnete sind der Politikerin in ihre neue Partei gefolgt. Die Partei ist im 20. deutschen Bundestag vertreten sowie in drei Landesparlamenten - Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Das BSW scheiterte bei der Bundestagswahl 2025 an der Fünf-Prozent-Hürde. ZDFheute informiert zum BSW aktuell: News und Hintergründe in der Übersicht.

Aktuelle Nachrichten zum Bündnis Sahra Wagenknecht

  1. Die Co-Vorsitzenden des linken Bündnisses Sahra Wagenknecht (BSW), Sahra Wagenknecht (r.) und Amira Mohamed Ali, sprechen am 24. Februar 2025 auf einer Pressekonferenz in Berlin.

    Unruhe beim BSW:Wirft Wagenknecht hin?

    von Christiane Hübscher
  2. Friedrich Merz
    ZDF-Politbarometer:Stadtbild-Debatte: Mehrheit stimmt Merz zu

  3. Russischer Botschafter in Brandenburg

    Nachrichten | heute - in Deutschland:BSW lädt russischen Botschafter ein

    1:57 min
  4. 30.09.2025, Berlin: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) spricht zu Beginn der Klausurtagung des Bundeskabinetts von CDU, CSU und SPD
    ZDF-Politbarometer:Deutsche Einheit: Wie relevant sie für Ost und West ist

  5. Archiv: Der designierte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU, r) reagiert im Bundestag bei der Kanzlerwahl. Im Hintergrund unterhalten sich Bernd Baumann (l), erster parlamentarischer Geschäftsführer der AfD-Bundestagsfraktion, und Alice Weidel, Bundes- und Fraktionsvorsitzende der AfD.
    ZDF-Politbarometer:Projektion: Union und AfD erstmals gleichauf

  6. ZDF-Politbarometer
    ZDF-Politbarometer:AfD legt zu - Union nur noch knapp vorn

  7. Verhandlungen

    Nachrichten | heute - in Deutschland:Heißer Herbst für Thüringer Brombeere

    von Daniela Sonntag
    1:39 min
  8. Russlands Präsident Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump.
    ZDF-Politbarometer:Alaska-Gipfel: Skepsis bei den Deutschen

  9. Friedrich Merz (r) und Lars Klingbeil im Bundestag
    ZDF-Politbarometer:Mehrheit hält Koalitionsklima für eher schlecht

  10. Sahra Wagenknecht und Amira Mohamed Ali vom BSW

    BSW-Co-Vorsitzende:Mohamed Ali: Keine Zusammenarbeit mit AfD

  11. Wahlplakate zur Bundestagswahl von AFD und BSW mit den Spitzenkandidatinnen Alice Weidel und Sahra Wagenknecht hängen an einem Lichtmast in Hohen Neuendorf am 25.01.2025.
    Debatte über Annäherung :Experte: Was AfD und BSW verbindet und trennt

  12. Sahra Wagenknecht und Alice Weidel, Chefinnen der BSW und AfD, am 09.10.2024 eines TV-Duells in Berlin vor der Kamera.
    "Mehrheiten verändern":Was planen AfD und BSW?

    von Nicole Diekmann und Andrea Maurer
  13. Sahra Wagenknecht von der Partei Bündnis Sahra Wagenknecht. (Archiv)

    Parteichefin des BSW:Wagenknecht offen für Gespräche mit AfD

  14. Historischer Nato-Gipfel der Allianz
    ZDF-Politbarometer:Zwei Drittel der Deutschen für Nato-Fünf-Prozent-Ziel

  15. US-Präsident Donald Trump trifft Bundeskanzler Friedrich Merz im Weißen Haus.
    ZDF-Politbarometer:Mehrheit: US-deutsche Beziehungen schlecht

  16. Bundespolizei an der deutsch-polnischen Grenze
    Exklusiv

    ZDF-Politbarometer:Geteiltes Echo auf verschärfte Grenzkontrollen

Bundestagswahl 2025 – Der Wahlabend

  1. Bundestag: Zweidrittelmehrheit für Schuldenbremse
    Abstimmung im Bundestag
  2. von Kathrin Wolff
    BSW und FDP scheitern an Fünf-Prozent-Hürde
    Vorläufiges amtliches Endergebnis
  3. von Kristina Hofmann
    Die Herausforderungen des Friedrich Merz
    Wahlgewinner, aber vieles offen
  4. von Dominik Rzepka
    SPD-Kanzler am Boden
    Wahlniederlage von Olaf Scholz
  5. von Wulf Schmiese
    Letzte Chance für die politische Mitte
    Deutliche Bundestagswahl
  6. von Forschungsgruppe Wahlen
    Warum Deutschland so gewählt hat
    Wahlanalyse zur Bundestagswahl
  7. So wurde in den Bundesländern gewählt
    Daten zur Wahl

BSW scheitert knapp an Fünf-Prozent-Hürde

  1. Sahra Wagenknecht bei einer Wahlkampfveranstaltung des Bündnis Sahra Wagenknecht.

    Vorläufiges amtliches Endergebnis:BSW und FDP scheitern an Fünf-Prozent-Hürde

    von Kathrin Wolff
  2. Berlin: Sahra Wagenknecht (vorn), Spitzenkandidatin und Parteivorsitzende vom Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW), und Amira Mohamed Ali, Parteivorsitzende des BSW

    BSW verpasst Einzug in Bundestag:Wahlergebnis: Wagenknecht erwägt Überprüfung

  3. Sahra Wagenknecht, Spitzenkandidatin BSW

    Wirbel um Auslandsstimmen:Wahl anfechten? BSW-Idee juristisch heikel

    von Katja Belousova, Oliver Klein, Franca Rexeis
  4. BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht zum Ergebnis der Bundestagswahl

    BSW-Gründerin:Wagenknecht: Spätestens 2029 in den Bundestag

    9:17 min

Wahlprogramm des BSW

BSW stellt Wahlprogramm für die Bundestagswahl in Berlin vor

Zurück in die Zukunft

Was bewegt die Wähler des BSW?

Sahra Wagenknecht bei einer Wahlkampfveranstaltung des Bündnis Sahra Wagenknecht.

Was Wählern des BSW wichtig ist

BSW: Kleinparteien in der Bundestagswahl

  1. Christian Lindner und Sahra Wagenknecht

    Linke, FDP und BSW:Koalitionsfrage: Die große Bedeutung der Kleinen

    von Dominik Rzepka
  2. Eine Hand wirft einen Wahlzettel in eine Wahlurne. Logos kleiner Parteien sind zu sehen.
    Freie Wähler, Volt und Co.:Kleine Parteien wählen: Pro und Contra

    von Sophia Diesler
  3. Wahlurne Bundestagswahl 2025

    Doku | Dokumentation:Und sonst so? – Die kleinen Parteien im Wahlkampf

    von Nils Crauser / Katrin Aue / Sabine Wachs / Joscha Bartlitz / Leander Löwe / Abdullah Al Samman
Wahlprogramme: Was wollen die Parteien?

  1. Das Logo des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB)
    Wahlprogramme vor Bundestagswahl:Was die Parteien mit dem Sport vorhaben

  2. Ein Tisch, auf dem Schulbücher liegen.

    Bundestagswahl und Bildung:Was sich im Bildungssystem ändern soll

    von Stefanie Reulmann
  3. Familie mit Kleinkind

    Blick in die Wahlprogramme:Wie die Parteien Familien helfen wollen

    von Laura Ozdoba
  4. Die Schuldenuhr Deutschlands vom Bund der Steuerzahler Deutschland e.V. Berlin, 05.01.2022

    Programme zur Bundestagswahl:Schuldenbremse: Was die Parteien wollen

    von Tom Brieden
Bündnis Sahra Wagenknecht vor der Bundestagswahl 2025

  1. Archiv: Sahra Wagenknecht, aufgenommen am 12.02.2025 in Kassel

    Bundesverfassungsgericht:"Wahlarena" darf ohne Wagenknecht stattfinden

  2. Sahra Wagenknecht bei einer Wahlkampfveranstaltung des Bündnis Sahra Wagenknecht.

    Politbarometer2go:Was Wählern des BSW wichtig ist

    von Juana Guschl
  3. Schlagabtausch Logo

    AfD, BSW, CSU, FDP, Grüne, Linke:So ist der "Schlagabtausch" im ZDF gelaufen

    von K. Remen, K. Schubert
  4. Arbeiter auf einer Wohnungsbaustelle

    Blick in die Wahlprogramme:So wollen die Parteien den Wohnungsbau pushen

    von Karen Grass
  5. Für einen Frieden in der Ukraine müsse Putin eingebunden werden, sagt BSW-Spitzenkandidatin Wagenknecht.

    BSW-Spitzenkandidatin:Wagenknecht: Mehr Geld für Bildung

    0:58 min
  6. Sahra Wagenknecht spricht vor einer Tafel der nach ihr benannte Partei BSW
    Parteitag in Bonn:BSW: Gefährlich nah an fünf Prozent

    von Andrea Maurer
  7. Bundestagswahl 2025

    Nachrichten | Thema:Bundestagswahl

Kanzlerkandidatin Sahra Wagenknecht

Sahra Wagenknecht

Kanzlerin Wagenknecht - oder auch nicht

Sahra Wagenknecht

Das BSW im Bundestag

  1. Archiv: Sahra Wagenknecht am 07.11.2019 in Berlin
    Kanzlerkandidatin des BSW:Wagenknecht: "Habe mich damals auch geirrt"

  2. Sahra Wagenknecht im Bundestag

    Wagenknecht im Bundestag:"Scholz: Kanzler des Abstiegs"

    2:46 min
  3. Sahra Wagenknecht

    AfD Wind aus den Segeln nehmen:Wagenknecht will Volksabstimmung zu Migration

AfD-Politiker schleust sich in die BSW ein

Der AfD Politiker Hans Kappelt im Interview
Wie ein AfD-Mann zum BSW wollte

Kann die Wagenknecht-Partei zur Gefahr für die AfD werden?

  1. Sahra Wagenknecht, Vorsitzende Bündnis Sahra Wagenknecht BSW
    Wer wählt Sahra Wagenknecht?:BSW-Wähler haben oft rechtsextreme Positionen

    von Dominik Rzepka
  2. Daniel Pontzen und Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht

    Parteipolitische Analyse:Stoppt sie die AfD?

    von Daniel Pontzen
    13:25 min

Die Spender des BSW

Lotte Salingré und Thomas Stanger spazieren bei Boltenhagen an der Ostsee.

Das sind die Millionenspender des BSW

Viel Geld für Wagenknecht-Partei
"Quatsch": BSW-Millionenspender wehren sich

