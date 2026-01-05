Robert Crumbach:Brandenburger Minister verlässt BSW - platzt nun die Regierung?
Brandenburgs Finanzminister und Vize-Regierungschef Robert Crumbach verlässt Partei und Landtagsfraktion des BSW. Damit bringt er die Koalition ins Wanken.
Brandenburgs Finanzminister und Vize-Ministerpräsident Robert Crumbach ist angesichts des internen Streits aus seiner Partei und aus der Landtagsfraktion ausgetreten. Das gab Crumbach am Montag bei einer Pressekonferenz bekannt. Ob die Brandenburger Koalition aus SPD und Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) damit am Ende ist, war zunächst offen.
Laut Katrin Lindner, ZDF-Reporterin in Brandenburg, habe Crumbach in der Pressekonferenz erklärt, "dass die Koalition nicht mehr besteht". Denn die Regierung aus SPD und BSW habe nur eine Mehrheit von zwei Stimmen. Doch nun könnte es zu einer Mehrheit von SPD und CDU kommen. Crumbach habe "einen Antrag auf Parteimitgliedschaft in der SPD gestellt", sagt Lindner.
Brandenburgs Regierung seit Wochen in der Krise
Die Krise der bundesweit einzigen Koalition aus SPD und Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) hatte sich in den letzten Wochen zugespitzt. Der Austritt mehrerer Abgeordneter aus dem BSW stürzte die Potsdamer Landtagsfraktion im November in eine Krise und brachte die Koalition in Schieflage. Sie begründeten dies unter anderem mit "autoritären Tendenzen" in der Partei. Die Parteispitze und die Fraktionsmehrheit fordern, dass sie ihre Mandate abgeben. Die Mehrheit der Fraktion will nicht mehr mit ihnen zusammenarbeiten.
"Für mich steht das Interesse und das Wohl des Landes im Vordergrund. Das hat mehr Gewicht als alles andere", sagte Crumbach der Deutschen Presse-Agentur. Crumbach stand auch fraktionsintern in der Kritik. Er hatte im November für die Rundfunkreform gestimmt.
BSW will kein Bekenntnis zur Koalition abgeben
Das BSW, das seit Dezember 2024 mit der SPD in Brandenburg regiert, lehnt ein von der SPD gefordertes Treuebekenntnis zur Koalition ab. Landesgeschäftsführer Stefan Roth kündigte dies am Wochenende an und sagte, er spreche auch für die Mehrheit der BSW-Fraktion. SPD-Generalsekretär Kurt Fischer bleibt bei seiner Forderung. Er äußerte wegen des Streits in der BSW-Fraktion große Zweifel an der Regierungsfähigkeit des Partners.
