Fünf Jahre Flughafen BER – wohin geht die Reise?

Der Flughafen Berlin Brandenburg "Willy Brandt" wurde mitten in der Coronapandemie eröffnet - ein schwerer Start. Auch heute steht der BER vor großen Herausforderungen.

Für viele Airlines ist der Luftverkehrsstandort Deutschland im Allgemeinen - und der BER im Besonderen - zu teuer. Quelle: dpa

Der BER ist das Tor zur Hauptstadtregion. Mit rund 25 Millionen Fluggästen ist er nach Frankfurt und München der drittgrößte Flughafen der Republik. 70 Airlines fliegen von Brandenburg aus 150 Ziele weltweit an. Doch während das Fliegen international boomt, beobachtet Aletta von Massenbach, die Chefin des Flughafens BER, in Deutschland einen gegenteiligen Trend:

In Deutschland sehen wir in den letzten zehn Jahren, dass die Flugreisen rückläufig sind. „ BER-Flughafenchefin Aletta von Massenbach

Der Flugbetrieb am Berliner Flughafen BER ist am Freitagabend für zwei Stunden eingestellt worden. Grund dafür war eine Drohnensichtung über dem Gelände. 01.11.2025 | 0:18 min

Diese Entwicklung bereitet der Flughafenchefin Sorgen. Denn der BER trägt eine schwere Hypothek: Zu den 6,6 Milliarden Euro Baukosten kamen während der Pandemie Milliardenhilfen von Bund und Ländern. Nur so überstand der Flughafen die Corona-Krise.

2026 bekommt der BER zum letzten Mal 660 Millionen Euro vom Bund sowie den Ländern Berlin und Brandenburg. Danach muss er finanziell auf eigenen Beinen stehen. Um Schulden und Verbindlichkeiten zu bedienen, braucht der BER jetzt vor allem eins: mehr Flugverkehr. Denn jeder Start und jede Landung spült Geld in die Kassen.

Britische Fluglinie streicht 230.000 Sitzplätze am BER

Doch für viele Airlines ist der Luftverkehrsstandort Deutschland im Allgemeinen - und der BER im Besonderen - zu teuer. So kürzt beispielsweise die irische Fluggesellschaft Ryanair ihr Angebot am BER um 20 Prozent. 230.000 Sitzplätze will Ryanair im Winterflugplan 2025 streichen. Laut des Unternehmens ist der BER der teuerste Flughafen im deutschen Streckennetz.

Ryanair kritisiert vor allem die hohe Luftverkehrssteuer in Deutschland. Hinzu kommen Flughafenentgelte und weitere Gebühren. Hauptgrund für die Streichungen seien die hohen Kosten, sagt Ryanairs Pressesprecher Marcel Pouchain Meyer:

Andere europäische Länder wie Schweden, Ungarn oder die Slowakei schaffen Steuern ab, um Wirtschaft und Tourismus zu fördern. Und in Deutschland steigen die Gebühren. „ Marcel Pouchain Meyer, Pressesprecher der Ryanair

Nach einer Cyberattacke am Flughafen BER in Berlin kam es im September zu Verspätungen und Ausfällen. Unbekannte hatten Abfertigungscomputer mit einer Schadsoftware lahmgelegt. 24.09.2025 | 0:26 min

Für Ryanair sei das am Ende des Tages nicht mehr rentabel. Auch andere Fluggesellschaften wie die britische EasyJet kritisieren die hohen Standortkosten in Deutschland. EasyJet - seit 20 Jahren am Standort - hat ihre Flotte in den letzten Jahren aus Kostengründen um ein Drittel verkleinert. Stephan Erler, Country Manager von EasyJet, sagt:

Wenn ich gerne mehr Flugzeuge in Berlin-Brandenburg sehen möchte, muss ich dafür gute Standortkosten haben. Sonst gehen diese Flugzeuge nach Lissabon, nach London oder nach Genf. „ Stephan Erler, Country Manager von EasyJet

Trotz hoher Kosten - finanzielle Absicherung für BER bleibt

Für die Flughafengesellschaft wie auch für die Airlines sind die hohen Standortkosten ein Bremsklotz für das Wachstum des BER.

Zwar habe der BER heute rund ein Drittel weniger Passagiere als vor der Pandemie, doch dass ihm künftig das Geld ausgehe, sei eher unwahrscheinlich, sagt Luftfahrtberater Cord Schellenberg:

Der Bund und die Länder Berlin und Brandenburg bleiben ja die Gesellschafter. Wenn ein Schuldner derartig gut abgesichert ist, hat er gute Karten bei den Banken. „ Luftfahrtberater Cord Schellenberg

Zusätzliche Einnahmen und Effizienz für finanzielle Selbstständigkeit

Doch Geld verdienen lässt sich am Flughafen nicht nur mit dem Fliegen: Auch Gastronomie, Shopping und Serviceangebote bescheren dem BER ein Drittel seines Umsatzes.

Durch mehr Effizienz, schlankere Prozesse und weniger Personal sollen zudem Kosten eingespart werden. So überwacht Künstliche Intelligenz mit Kameras die Flugzeugabfertigung auf dem Rollfeld. Und auch neue Computertomographie-Scanner sollen Zeit und Personal sparen - Laptops und Flüssigkeiten dürfen im Gepäck bleiben.

Eine Flugreise ist oft mit viel Stress verbunden: lange Wartezeiten, Verspätung oder Flugangst. Am Flughafen BER sorgen deshalb Therapiehunde für einen angenehmeren Aufenthalt. Bei den Reisenden kommt das gut an. 12.07.2024 | 1:37 min

Einen wichtigen Schritt auf dem Weg zur finanziellen Selbstständigkeit hat der BER im November erreicht: Zwölf Banken konnten für eine Refinanzierung über 1,2 Milliarden Euro gewonnen werden. Ein weiteres Hoffnungssignal: Die viel kritisierte Luftverkehrssteuer soll ab dem kommenden Jahr sinken. Inwieweit sich das positiv auf den Flughafen auswirkt, bleibt abzuwarten.