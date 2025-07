Waldbrand auf Sardinien: Flieger aus Deutschland umgeleitet

Auch in anderen Teilen des Landes kam es zu Feuern: An der Westküste in der Toskana brannte ein Wald in der Nähe eines Campingplatzes. Wie die Feuerwehr auf X mitteilte, konnten die Flammen in Rocchette bei Castiglione della Pescaia (Provinz Grosseto) am Abend gelöscht werden.