Waldbrände aktuell - Nachrichten und Hintergründe

Waldbrände

Sie haben nicht nur in Deutschland, sondern weltweit aufgrund des Klimawandels zugenommen. Wann entstehen Waldbrände? Welche Rolle spielen Trockenheit und Wasserknappheit? Was kann man gegen einen Waldbrand tun? Ob in Deutschland, Europa oder weltweit - Hintergründe und Aktuelles.

Aktuelles zu Waldbränden

  1. Naturkatastrophe

    Nachrichten | heute - in Deutschland:Hohe Schäden durch Naturkatastrophen

    von Peter Aumeier
    Video1:45
  2. Autos fahren bei starkem Regen durch eine überflutete Straße.

    Naturkatastrophenbericht 2025:Welche Katastrophen für die größten Schäden sorgten

    von Peter Aumeier
    mit Video2:48
  3. Feuerwehrleute bekämpfen Flammen, während im argentinischen Epuyen, Patagonien, am 11.01.2026, Waldbrände wüten.

    Feuer wüten im Süden Argentiniens:Patagonien kämpft gegen verheerende Waldbrände

    mit Video0:17
  4. Ein ausgebrannter Wald in Australien

    Hitzewelle im Land:Australien kämpft gegen Buschbrände

    Video0:18
  5. Man sieht einen Wald (der nicht brennt) und vor diesem steht ein Einsatzfahrzeug

    Feuer in Argentinien:Brand zerstört bis zu 3.000 Hektar Wald

    Video0:17
  6. Bayern, Reichertshofen: Teile von Reichertshofen sind vom Wasser überflutet.

    World Weather Attribution:Klimawandel macht Extremwetter wahrscheinlicher

    mit Video1:50
  7. Schauspieler Miles Teller bei der Premiere von seinem Film Eternity in New York mit seiner Ehefrau Keleigh

    Nachrichten | hallo deutschland:Miles Teller schenkt Ehefrau neues Brautkleid

    von Miriam Müller
    Video0:50
  8. Ein Feuerwehrmann löscht mit einem Wasserschlauch einen Buschbrand, der sich im Gebiet von Koolewong an der Central Coast in New South Wales (NSW), Australien, ausbreitet (06. Dezember 2025).

    Schwere Zerstörungen:Waldbrände in Australien dauern an

    Video0:21
  9. Bushfire ravages more than 100 hectares in NSW Central Coast region

    Zerstörte Infrastruktur:Schwere Waldbrände: Australien aktiviert Katastrophenhilfe

    mit Video0:19
  10. Großbrand im Südwesten Japans

    Japan:Großbrand zerstört über 170 Wohnhäuser

    Video0:16
  11. Esskastanien

    Nachrichten | heute in Europa:Portugal nach den Waldbränden

    von Anna Warsberg
    Video2:08
  12. Ein Teil des Regenwaldes im Amazonas, in der mitte des Waldes läuft der Amazonas drum herum viele Bäume.

    COP30 - Klimaschutz im Amazonasgebiet:Wie Indigene mit Hightech ihren Wald schützen

    von Christoph Röckerath
  13. Waldbrand: Harz, Schierke, Sachsen-Anhalt
    Grafiken

    Deutschland-Karte:So hoch ist die Waldbrandgefahr aktuell

    von Christine Elsner und Birgit Hermes
    mit Video0:22
  14. Waldbrände in Spanien

    Nachrichten | heute in Europa:Spanien: Feuer und Wasser

    von Anna Warsberg
    Video2:07
  15. Ein Helikopter fliegt über ein von Waldbränden betroffenes Gebiet im türkischen Antalya

    Forscher warnen:Zerstörung von Wäldern schreitet voran

    Video0:25
  16. Beginn 15. Extremwetterkongress

    Nachrichten | heute in Europa:Unwetter in Europa

    von Benjamin Daniel
    Video3:13
Waldbrand: Harz, Schierke, Sachsen-Anhalt
Grafiken

So hoch ist die Waldbrandgefahr aktuell

Waldbrände Erklärgrafik

So entstehen Waldbrände