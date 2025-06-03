Was Sie zur Erderwärmung und ihren Folgen wissen müssen |

Der Klimawandel zählt zu den größten Herausforderungen unserer Zeit. Wo liegen Ursachen? Was sind die Folgen der Erderwärmung? Was können Politik und Wirtschaft tun, wie kann jeder Einzelne zum Klimaschutz beitragen? Brennende Wälder, Überflutungen, schmelzende Gletscher, Hitzewellen und steigende Meeresspiegel - aktuelle News und Hintergründe zum Klimawandel.