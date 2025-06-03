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Was Sie zum Klimawandel und den Folgen wissen müssen

Was Sie zur Erderwärmung und ihren Folgen wissen müssen

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Der Klimawandel zählt zu den größten Herausforderungen unserer Zeit. Wo liegen Ursachen? Was sind die Folgen der Erderwärmung? Was können Politik und Wirtschaft tun, wie kann jeder Einzelne zum Klimaschutz beitragen? Brennende Wälder, Überflutungen, schmelzende Gletscher, Hitzewellen und steigende Meeresspiegel - aktuelle News und Hintergründe zum Klimawandel.

Aktuelle Nachrichten zum Klimawandel

  1. Krabbenkutter liegen im Hafen.

    Nachrichten | heute:Weniger Krabbenkutter an der Nordsee

    von Mario Shabaviz und Sohad Khaldi
    Video1:08
  2. Ein Drink steht in der Kabine eines Privatjets bereit.

    Klimabilanz von Superreichen:Oxfam-Bericht: Privatjets treiben den Klimakollaps voran

    mit Video1:27
  3. Ein Tourist geht am 20. Juni 2026 in Palma de Mallorca an einem Schild vorbei, auf dem 42 Grad Celsius angezeigt werden – am Vorabend des Beginns der ersten offiziellen Hitzewelle dieses Sommers. Spanien verzeichnete von Juni bis August mehr als 5.000 hitzebedingte Todesfälle, wie Daten eines Instituts für öffentliche Gesundheit am 31. August 2026 zeigten – ein Rekord seit Beginn der statistischen Erfassung im Jahr 2015.

    Klimawandel lässt Zahlen steigen:Studie: 50.000 Hitzetote in Europas Städten

    Video0:31
  4. Kartenumriss von Deutschland mit einem Thermometer-Icon und einem Regenwolken-Icon, dahinter ein Foto von Menschen in einem Stadtpark kurz vor Sonnenuntergang
    Grafiken

    Temperatur und Regen in der Wetterbilanz:Zu warm, zu kalt - alles normal? So ist das Wetter bei Ihnen

    von Moritz Zajonz
    mit Video1:12
  5. Korallen im Schutzgebiet des Porquerolles-Nationalparks.

    Weltweit bedroht:Meeresbiologe: Für Korallenriffe "sieht es düster aus"

    Yatasha Bhuiyan, Singapur
    mit Video1:31
  6. Brandrodung im tropischen Regenwald

    Kriege, Inflation, Klimakatastrophen:Wie Dauerkrisen unseren Alltag bestimmen

    von Philipp Katzer
    mit Video43:40
  7. 20.10.2026, Frankreich, Saint-Mitre-Les-Remparts: Diese Aufnahme mit langer Belichtungszeit zeigt eine überflutete Straße in einem Wohngebiet nach heftigen Regenfällen in der Nähe von Marseille im Südosten Frankreichs.

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Menschheit weit weg von ihren Klimazielen

    von Mark Hugo
    Video1:27
  8. 28.04.2026, Niedersachsen, Burgdorf: Auf einem Feld in der Region Hannover werden Erbsen angebaut.

    Nachrichten | heute:2,8 Grad mehr bis zum Ende des Jahrhunderts

    von Mark Hugo
    Video1:27
  9. Überschwemmungen in Deutschland

    Nachrichten | heute - in Deutschland:UN-Bericht warnt vor Erderwärmung

    von Mark Hugo
    Video1:52
  10. Eine große rote Sonne geht hinter einer Landschaft mit Strommasten und Windrädern unter.

    UN-Bericht:Erde steuert auf 2,8 Grad Erwärmung zu

    Video1:50
  11. Symbolbilder: Hitzewelle in Deutschland

    Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin:UN-Klimabericht: Jedes Zehntelgrad zählt

    von Mark Hugo
    Video2:01
  12. Bei einer Demonstration wird ein Globus in die Höhe gehalten. Daran ist ein Eiffelturm befestigt, an dem ein Verkehrszeichen mit der Zahl 1,5 hängt.

    Neuer UN-Klimareport:"Harte Realität": 1,5-Grad-Limit außer Reichweite

    von Mark Hugo
  13. Eine Frau in Gummistiefeln überquert nach sintflutartigen Regenfällen eine Straße in Ostspanien.

    "Emissions Gap Report":UN-Bericht: 1,5-Grad-Limit außer Reichweite

    Video1:36
  14. Ein Mann trägt einen Baum über einen Fluss, um ihn in einer Baumreihe zu pflanzen.

    Tiere, Pflanzen und Ökosysteme:Biodiversität ist mehr als Artenvielfalt

    von Mark Hugo
    mit Video1:38
  15. Klimawandel ändert Vogelzug

    Später in den Süden:Klimawandel ändert Vogelzug

    von Winnie Heescher
    Video2:39
  16. Archiv: Eingang der Interforst, undatiert

    Nachrichten | heute:INTERFORST: Wälder widerstandsfähiger machen

    von Tobias Bluhm
    Video1:35

Klimawandel und seine Folgen

Fünf Icons mit Fabrikschlot, Blitz, Thermometer vor Deutschland und Weltkarte, und einem Haus über Wellen. Im Hintergrund ein Braunkohlekraftwerk.
Grafiken

Daten zum Klimawandel im Überblick

Die Klimakrise

  1. Glühend rote Erdkugel vor rauchenden Schornsteinen

    Doku | Terra X:Sieben Fakten zum Klimawandel

    Video16:37
  2. Globus als Vorschaubild für die 3D-Story "Wie der Klimawandel die Erde verändert"
    Story

    Wetterextreme und Artenschutz:Wie der Klimawandel die Erde verändert

  3. Harald Lesch auf Wiese mit Globus in der Hand.

    Terra X Harald Lesch:Freundliches Klima

    Video27:48
  4. Drei Pinguine auf einer Eisscholle, umgeben von anderen Schollen vor einer Eiswand und dahinterliegender Gebirgskette.
    FAQ

    Eis, Ozeane, Regenwald:Die Kipppunkte des Klimawandels

  5. "planet e.: Extremwetter und Klimawandel - Starkregen und Sturzfluten": Das zerstörte Weingut der Schwestern Maike und Dörte Näkel: Zwei stark beschädigte Gebäude stehen nebeneinander, daneben steht ein Kran.

    Doku | planet e.:Extremwetter und Klimawandel

    Video28:41
  6. 3D-Modell der Zugspitze
    Story

    Klima-Hotspot Alpen:Wie der Klimawandel die Alpen verändert

  7. Video starten

    In 3D erklärt:Klimaphänomen El Niño

    Video1:06

Klimaziel - das Pariser Abkommen

  1. Bei einer Demonstration wird ein Globus in die Höhe gehalten. Daran ist ein Eiffelturm befestigt, an dem ein Verkehrszeichen mit der Zahl 1,5 hängt.

    Neuer UN-Klimareport:"Harte Realität": 1,5-Grad-Limit außer Reichweite

    von Mark Hugo
  2. Harald Lesch sitzt vor geteilter Welt: heil und zerstört.

    Doku | Terra X:Bye-bye 1,5 Grad? Die unbequeme Wahrheit

    Video18:29
  3. Auf einer Demo wird ein Globus mit einem Eifelturm und einem Schild mit der Aufschrift "1,5 Grad" hochgehalten.

    Maßnahmen gegen Erderwärmung:10 Jahre nach Klimakonferenz in Paris

    von Winnie Heescher
    Video2:14

Klimawandel: Dürre, Hitze, Fluten

Ein Thermometer auf einer Deutschlandkarte

Mit Wetterextremen leben

Folgen der Erderwärmung
Forscher warnt vor "krassen" Wetterextremen

Klimawandel: Hitze

  1. Hinter einem Thermometer geht am Morgen die Sonne auf.
    Interview

    Ärztin warnt vor "stiller Katastrophe":Tausende Hitzetote: "Das ist nur die Spitze des Eisbergs"

    mit Video27:20
  2. Harald Lesch steht bei gleißender Sonne auf ausgetrockneter Erde

    Terra X Harald Lesch:Jahrhunderthitze - Die stille Gefahr

    Video27:20
  3. Nur noch wenig Wasser fließt durch das Po-Flussbett in Norditalien.
    Interview

    Physiker Carlo Buontempo:Ist die extreme Hitze in diesem Sommer die neue Normalität?

    mit Video2:16
  4. Mann liegt mit bloßem Oberkörper bei sommerlicher Hitze auf einer Wiese mitten in der Stadt

    planet e:Hitzefalle Stadt - Wenn es tropisch wird

    Video28:38
  5. Eine bunte Häuserreihe im Franfurter Abendlicht.

    Rollo oder Dämmung? Sanieren gegen Hitze:Hitzefalle Wohnung: Wie das Klima den Wohnungsmarkt ändert

    von Eva Schmidt
    mit Video2:54
  6. Abkühlung am Brunnen

    Doku | planet e.:Gesundheitsrisiko Hitze

    Video28:39
  7. Passanten erfrischen sich an Wasserfontänen, die von der Stadt Köln im Rahmen der Hitzeaktion "Cooling Cologne" auf dem Rudolfplatz ausgelegt wurden.

    Ministerium: "Würden gerne mehr tun":Daran hakt der Hitzeschutz in Deutschland

    von Johannes Lieber
    mit Video1:38

Wenn es draußen heiß ist

  1. Eine Person trinkt Wasser aus einer transparenten Flasche, die gegen die Sonne gehalten wird.

    Gesundheitsrisiko Hitze:So sind Sie auf hohe Temperaturen vorbereitet

    von Thomas Bleich
    mit Video5:01
  2. Ein Mann schläft vor einem laufendem Ventilator.

    Gesunder Schlaf im Sommer:Bei Hitze besser schlafen

    von Aaron Wörz
    mit Video3:21
  3. Ein Mann wischt sich mit einem Stofftuch über den Kopf. Die Sonne scheint.

    Tipps gegen Hitze:Wie man den Körper kühlen kann

    mit Video6:56
  4. Eine Frau mit Sonnenhut trinkt Wasser

    Sommerhitze:Ab wann hohe Temperaturen gefährlich werden

Wettermonitor

Kartenumriss von Deutschland mit einem Thermometer-Icon und einem Regenwolken-Icon, dahinter ein Foto von Menschen in einem Stadtpark kurz vor Sonnenuntergang
Grafiken

Zu warm, zu kalt - alles normal? So ist das Wetter bei Ihnen

Dürre

  1. Grafikvideo, das die Ausbreitung der Wüsten erklärt.
    Grafiken

    Dürre und Wüsten:Warum immer mehr Böden unfruchtbar werden

    von Jochen Spieß
    Video1:27
  2. Vertrocknete Sonnenblumen auf einem Acker.

    Zu heiß und zu wenig Regen:"Historische" Trockenheit lässt Ernten schrumpfen

    von Mark Hugo
    mit Video3:38
  3. Fluss mit Niedrigwasser, davor eine Deutschlandkarte
    Grafiken

    Monitor zum Bodenzustand:Dürre in Deutschland: So ist die aktuelle Lage

    von Luisa Billmayer
    mit Video2:37
  4. Personen in einem austrocknendem Flussbett voller Steine

    Die Mega-Dürre:Europa auf dem Trockenen

    von Gert Anhalt
    Video6:12

Knappes Wasser

  1. Menschen spazieren an einem sonnigen Sommertag am Ufer des von der Dürre betroffenen Yesa-Stausees in Nordspanien entlang.

    Weltwetterorganisation WMO:Status der globalen Wasservorräte ist besorgniserregend

    von Eva Schmidt
    mit Video2:24
  2. Das Niedrigwasser hat Sandbänke im Rhein freigelegt.
    Interview

    NRW-Verkehrsminister Krischer im ZDF:Wassernot am Rhein: "Die Klimakrise trifft uns volle Pulle"

    mit Video13:29
  3. Niedrigwasser am Rhein vor einer Industrieanlage in Duisburg im Ruhrgebiet.

    Hitze und Trockenheit:Wie die Wirtschaft mit Wassermangel umgeht

    von Frederick Dustmann und Florian Neuhann
    mit Video2:49
  4. Wasser tropft aus einem Gartenschlauch

    Themenseite:Wasserknappheit

Wälder in Existenznot

  1. Baumsterben in Deutschen Wäldern (Symbolfoto)

    Folge von Trockenheit und Schädlingen:Zustand der Wälder: Nur jeder fünfte Baum ist gesund

    mit Video0:18
  2. Vertrocknete braune Blätter liegen in Siegen-Oberschelden,Nordrhein-Westfalen, am 02.08.2026 auf dem Boden.

    Trockenheit und Hitze:Fallende Blätter im Hochsommer: So leiden Bäume unter Hitze

    mit Video6:32
  3. Verbrannter Stumpf und Asche auf der Erde nach Waldbrand bei Bad Schwalbach.

    Dürre und Feuer als Risiko:Waldumbau: "Wir denken in Jahrzehnten"

    von Mark Hugo
    mit Video3:28
  4. Archiv, Brasilien, Porto Velho: Flächenbrand im Regenwald von Amazonas.

    Themenseite:Amazonas-Regenwald

Waldbrandgefahr

  1. Ein Waldbrand wütet in einem Waldgebiet in der Türkei.

    Feuer immer verheerender:Studie: Waldbrände heizen Klimawandel an

    von Mark Hugo
  2. Verbrannte Wälder in Griechenland

    Studie:Waldbrände in Europa könnten sich fast verdreifachen

    von Marie Ahlers
    mit Video0:19
  3. Ein brennender Birkenwald.
    Interview

    Feuerwehr vor neuen Herausforderungen:Waldbrand-Bekämpfung: "Wir müssen umdenken"

    mit Video17:11
  4. Waldbrand: Harz, Schierke, Sachsen-Anhalt
    Grafiken

    Deutschland-Karte:So hoch ist die Waldbrandgefahr aktuell

    von Christine Elsner und Birgit Hermes
    mit Video0:27

Das große Schmelzen

  1. Blick auf ein Lock im Rhonegletscher in der Schweiz

    Zu wenig Schnee und zu viel Hitze:Gletscherrückgang auf "ganz anderem Level"

    von Laura Ozdoba und Lovis Bartetzko
    mit Video1:41
  2. Der nördliche Schneeferner-Gletscher.

    An Zugspitze geht "Ära zu Ende":Letzter Skilift abgebaut: Lassen sich Gletscher noch retten?

    von Elisa Miebach
    mit Video4:10
  3. 3D-Studio, 3D-Grafik, Özden Terli, Zugspitze, Gletscher, Würfel, Schmelzwasser

    Schmelzwasser:Rückzug der Gletscher

    Video0:42
  4. Farmer Tim Meyer bewirtschaftet in Alaska auftauende Permafrostböden

    Doku | planet e.:Wenn die Kältesteppe taut

    Video28:47

Klimawandel und Weltmeere

  1. USA: Kalifornien: Pazifischer Ozean. Weltweite Meerestemperaturen erreichen laut dem EU-Erdbeobachtungsprogramm Copernicus Rekordwerte.

    Temperatur-Rekord der Ozeane:Klimadienst: Weltmeere so warm wie nie gemessen

    mit Video0:25
  2. Korallen im Schutzgebiet des Porquerolles-Nationalparks.

    Weltweit bedroht:Meeresbiologe: Für Korallenriffe "sieht es düster aus"

    Yatasha Bhuiyan, Singapur
    mit Video1:31
  3. PUR+ - Meeresanstieg

    ZDFtivi | PUR+:Wenn der Meeresspiegel steigt

    Video23:50

Klimawandel und Artensterben

  1. Symbolbild: Leistenkrokodil im Wasser

    Naturschutzorganisation WWF:Globaler Tierbestand nimmt weiter dramatisch ab

    mit Video0:25
  2. Özden Terli, Elefant, Bienen,Label Erwärmung

    Folgen der Erderwärmung:Klima und Artenvielfalt

    Video0:53
  3. Ein Reh sucht in dem verbrannten Gebiet nach Nahrung.
    FAQ

    Das Kunming-Montreal-Abkommen:Wie die Welt die Natur schützen will

    von Caelan Novo Fernandez
    mit Video1:36
  4. Ein Insekt im Flug

    Themenseite:Biodiversität

Der Klimawandel und seine Ursachen

  1. Grafik: Harald Lesch mit CO 2-Molekülkette

    Terra X Harald Lesch & Co:Klimawandel: der CO2-Beweis

    Video14:17
  2. Klimaverursacher CC

    Klimaschädliche Gase:Was sind CO2-Verursacher?

    Video1:33
  3. Video starten!

    Landwirtschaft und Klimawandel:Wie gefährlich ist Methan für das Klima?

    Video0:46
  4. Straße mit brennendem Wald und Blitzen

    Doku | Terra X:Wetter und aktuelle Klimaforschung

    Video43:30

Klimawandel und Hunger

Hungernde Kinder im Jemen am 13.04.2017 holen ihre Essensration ab

Hunger

Erneuerbare Energien

Solaranlagen auf den Dächern von Einfamilienhäusern in Baden-Württemberg

Erneuerbare Energien

Verkehrswende: E-Autos und E-Mobilität

E-Auto tankt Strom

E-Autos und E-Mobilität