Was Sie zur Erderwärmung und ihren Folgen wissen müssen
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Der Klimawandel zählt zu den größten Herausforderungen unserer Zeit. Wo liegen Ursachen? Was sind die Folgen der Erderwärmung? Was können Politik und Wirtschaft tun, wie kann jeder Einzelne zum Klimaschutz beitragen? Brennende Wälder, Überflutungen, schmelzende Gletscher, Hitzewellen und steigende Meeresspiegel - aktuelle News und Hintergründe zum Klimawandel.
Aktuelle Nachrichten zum Klimawandel
Nachrichten | heute:Weniger Krabbenkutter an der Nordseevon Mario Shabaviz und Sohad KhaldiVideo1:08
Klimabilanz von Superreichen:Oxfam-Bericht: Privatjets treiben den Klimakollaps voranmit Video1:27
Klimawandel lässt Zahlen steigen:Studie: 50.000 Hitzetote in Europas StädtenVideo0:31
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Temperatur und Regen in der Wetterbilanz:Zu warm, zu kalt - alles normal? So ist das Wetter bei Ihnenvon Moritz Zajonzmit Video1:12
Weltweit bedroht:Meeresbiologe: Für Korallenriffe "sieht es düster aus"Yatasha Bhuiyan, Singapurmit Video1:31
Kriege, Inflation, Klimakatastrophen:Wie Dauerkrisen unseren Alltag bestimmenvon Philipp Katzermit Video43:40
Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Menschheit weit weg von ihren Klimazielenvon Mark HugoVideo1:27
Nachrichten | heute:2,8 Grad mehr bis zum Ende des Jahrhundertsvon Mark HugoVideo1:27
Nachrichten | heute - in Deutschland:UN-Bericht warnt vor Erderwärmungvon Mark HugoVideo1:52
UN-Bericht:Erde steuert auf 2,8 Grad Erwärmung zuVideo1:50
Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin:UN-Klimabericht: Jedes Zehntelgrad zähltvon Mark HugoVideo2:01
Neuer UN-Klimareport:"Harte Realität": 1,5-Grad-Limit außer Reichweitevon Mark Hugo
"Emissions Gap Report":UN-Bericht: 1,5-Grad-Limit außer ReichweiteVideo1:36
Tiere, Pflanzen und Ökosysteme:Biodiversität ist mehr als Artenvielfaltvon Mark Hugomit Video1:38
Später in den Süden:Klimawandel ändert Vogelzugvon Winnie HeescherVideo2:39
Nachrichten | heute:INTERFORST: Wälder widerstandsfähiger machenvon Tobias BluhmVideo1:35
Klimawandel und seine Folgen
Die Klimakrise
Doku | Terra X:Sieben Fakten zum KlimawandelVideo16:37
- Story
Wetterextreme und Artenschutz:Wie der Klimawandel die Erde verändert
Terra X Harald Lesch:Freundliches KlimaVideo27:48
- FAQ
Eis, Ozeane, Regenwald:Die Kipppunkte des Klimawandels
Doku | planet e.:Extremwetter und KlimawandelVideo28:41
- Story
Klima-Hotspot Alpen:Wie der Klimawandel die Alpen verändert
In 3D erklärt:Klimaphänomen El NiñoVideo1:06
Klimaziel - das Pariser Abkommen
Neuer UN-Klimareport:"Harte Realität": 1,5-Grad-Limit außer Reichweitevon Mark Hugo
Doku | Terra X:Bye-bye 1,5 Grad? Die unbequeme WahrheitVideo18:29
Maßnahmen gegen Erderwärmung:10 Jahre nach Klimakonferenz in Parisvon Winnie HeescherVideo2:14
Klimawandel: Dürre, Hitze, Fluten
Klimawandel: Hitze
- Interview
Ärztin warnt vor "stiller Katastrophe":Tausende Hitzetote: "Das ist nur die Spitze des Eisbergs"mit Video27:20
Terra X Harald Lesch:Jahrhunderthitze - Die stille GefahrVideo27:20
- Interview
Physiker Carlo Buontempo:Ist die extreme Hitze in diesem Sommer die neue Normalität?mit Video2:16
planet e:Hitzefalle Stadt - Wenn es tropisch wirdVideo28:38
Rollo oder Dämmung? Sanieren gegen Hitze:Hitzefalle Wohnung: Wie das Klima den Wohnungsmarkt ändertvon Eva Schmidtmit Video2:54
Doku | planet e.:Gesundheitsrisiko HitzeVideo28:39
Ministerium: "Würden gerne mehr tun":Daran hakt der Hitzeschutz in Deutschlandvon Johannes Liebermit Video1:38
Wenn es draußen heiß ist
Gesundheitsrisiko Hitze:So sind Sie auf hohe Temperaturen vorbereitetvon Thomas Bleichmit Video5:01
Gesunder Schlaf im Sommer:Bei Hitze besser schlafenvon Aaron Wörzmit Video3:21
Tipps gegen Hitze:Wie man den Körper kühlen kannmit Video6:56
Sommerhitze:Ab wann hohe Temperaturen gefährlich werden
Wettermonitor
Dürre
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Dürre und Wüsten:Warum immer mehr Böden unfruchtbar werdenvon Jochen SpießVideo1:27
Zu heiß und zu wenig Regen:"Historische" Trockenheit lässt Ernten schrumpfenvon Mark Hugomit Video3:38
- Grafiken
Monitor zum Bodenzustand:Dürre in Deutschland: So ist die aktuelle Lagevon Luisa Billmayermit Video2:37
Die Mega-Dürre:Europa auf dem Trockenenvon Gert AnhaltVideo6:12
Knappes Wasser
Weltwetterorganisation WMO:Status der globalen Wasservorräte ist besorgniserregendvon Eva Schmidtmit Video2:24
- Interview
NRW-Verkehrsminister Krischer im ZDF:Wassernot am Rhein: "Die Klimakrise trifft uns volle Pulle"mit Video13:29
Hitze und Trockenheit:Wie die Wirtschaft mit Wassermangel umgehtvon Frederick Dustmann und Florian Neuhannmit Video2:49
Themenseite:Wasserknappheit
Wälder in Existenznot
Folge von Trockenheit und Schädlingen:Zustand der Wälder: Nur jeder fünfte Baum ist gesundmit Video0:18
Trockenheit und Hitze:Fallende Blätter im Hochsommer: So leiden Bäume unter Hitzemit Video6:32
Dürre und Feuer als Risiko:Waldumbau: "Wir denken in Jahrzehnten"von Mark Hugomit Video3:28
Themenseite:Amazonas-Regenwald
Waldbrandgefahr
Feuer immer verheerender:Studie: Waldbrände heizen Klimawandel anvon Mark Hugo
Studie:Waldbrände in Europa könnten sich fast verdreifachenvon Marie Ahlersmit Video0:19
- Interview
Feuerwehr vor neuen Herausforderungen:Waldbrand-Bekämpfung: "Wir müssen umdenken"mit Video17:11
- Grafiken
Deutschland-Karte:So hoch ist die Waldbrandgefahr aktuellvon Christine Elsner und Birgit Hermesmit Video0:27
Das große Schmelzen
Zu wenig Schnee und zu viel Hitze:Gletscherrückgang auf "ganz anderem Level"von Laura Ozdoba und Lovis Bartetzkomit Video1:41
An Zugspitze geht "Ära zu Ende":Letzter Skilift abgebaut: Lassen sich Gletscher noch retten?von Elisa Miebachmit Video4:10
Schmelzwasser:Rückzug der GletscherVideo0:42
Doku | planet e.:Wenn die Kältesteppe tautVideo28:47
Klimawandel und Weltmeere
Temperatur-Rekord der Ozeane:Klimadienst: Weltmeere so warm wie nie gemessenmit Video0:25
Weltweit bedroht:Meeresbiologe: Für Korallenriffe "sieht es düster aus"Yatasha Bhuiyan, Singapurmit Video1:31
ZDFtivi | PUR+:Wenn der Meeresspiegel steigtVideo23:50
Klimawandel und Artensterben
Naturschutzorganisation WWF:Globaler Tierbestand nimmt weiter dramatisch abmit Video0:25
Folgen der Erderwärmung:Klima und ArtenvielfaltVideo0:53
- FAQ
Das Kunming-Montreal-Abkommen:Wie die Welt die Natur schützen willvon Caelan Novo Fernandezmit Video1:36
Themenseite:Biodiversität
Der Klimawandel und seine Ursachen
Terra X Harald Lesch & Co:Klimawandel: der CO2-BeweisVideo14:17
Klimaschädliche Gase:Was sind CO2-Verursacher?Video1:33
Landwirtschaft und Klimawandel:Wie gefährlich ist Methan für das Klima?Video0:46
Doku | Terra X:Wetter und aktuelle KlimaforschungVideo43:30