Klimakonferenz: "Action Agenda" - das freiwillige zweite Gleis

Mit der "Global Climate Action Agenda" wollen Länder freiwillig Klimaziele voranbringen. Die Initiativen sollen nun enger an den UN-Prozess gebunden werden. Was bringen sie bisher?

Auf der Klimakonferenz mahnt UN-Chef Guterres das Ende fossiler Energien an, doch die Türkei zögert beim Kohleausstieg. 11.11.2026 | 2:49 min

Klimakonferenzen können zäh sein. Ein Grund: Alle Beschlüsse müssen im Konsens gefasst werden. Das ist bei knapp 200 Staaten ein schwieriges Unterfangen.

Die "Global Climate Action Agenda" ist das freiwillige zweite Gleis der Klimakonferenz. Ehrgeizigere Staaten verpflichten sich außerhalb des UN-Prozesses zu Initiativen. Rechtlich bindend ist nichts davon. Kritiker sehen in manchen Initiativen deshalb vor allem PR.

Es gibt seit 2014 eine Flut von solchen Vereinbarungen. Und es wird von Jahr zu Jahr schwieriger, bei den vielen Allianzen und Vereinbarungen den Überblick zu behalten. Die COP30 in Brasilien hatte im vergangenen Jahr mit dem Aufräumen der vielen Hundert Vorschläge begonnen, um Karteileichen loszuwerden.

In Antalya soll nun geklärt werden, ob die Action Agenda enger an den UN-Prozess angebunden werden kann, das heißt, ob es künftig so etwas wie eine Erfolgskontrolle gibt. Vier Beispiele der Initiativen der letzten Jahre:

1. Elektrifizierung

Die Welt stärker zu elektrifizieren, ist die Idee der diesjährigen türkischen COP-Präsidentschaft. Dazu soll der Anteil des Stroms am Energieverbrauch stark steigen - bis 2035 von derzeit rund 20 auf dann 35 Prozent.

Das würde bedeuten: mehr Elektroautos, mehr Wärmepumpen. Woher der Strom kommt, ob aus erneuerbaren Energien oder fossilen, lässt der Vorschlag noch offen. Und bislang hat sich noch nicht mal die EU hinter diesem Vorschlag versammelt.

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2. Regenwaldfonds

Die "Tropical Forest Forever Facility", kurz TFFF, war das wichtigste Klimaschutzprojekt der COP30 in Belém. Staaten und Unternehmen sollen den Fonds mit insgesamt 125 Milliarden US-Dollar ausstatten. Mit den Zinsen sollen dann Projekte zum Schutz des Regenwaldes unterstützt werden.

Das Gesamtvolumen des Fonds liegt derzeit bei rund achteinhalb Milliarden US-Dollar. 67 Länder weltweit stellen sich hinter die Einrichtung des TFFF - auch Deutschland.

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Erst in der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in den Haushaltsberatungen in Berlin der deutsche Anteil bewilligt: eine Milliarde Euro, Laufzeit zehn Jahre. Die erste Tranche in Höhe von 178 Millionen soll nächstes Jahr überwiesen werden.

Der frisch wiedergewählte brasilianische Präsident Lula hat auf der COP31 nochmal eindringlich für sein Vorhaben geworben und gezeigt, wie sehr er die internationale Klimapolitik derzeit prägt.

3. Methan

Methan ist nach CO2 der zweitgrößte Klimatreiber, und es ließe sich schnell senken. Deshalb haben sich vor fünf Jahren mehr als 150 Staaten verpflichtet, ihren Methanausstoß bis 2030 um 30 Prozent zu senken.

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Aber die Emissionen steigen weiter. Selbst wenn alle Staaten ihre Pläne umsetzen würden, käme die Welt laut UN nur auf ein Minus von acht Prozent. Und auch die Vorreiter bremsen: Die EU-Staaten wollen ihre eigenen Methan-Regeln für Gasimporte verschieben.

4. Verbrenner-Aus

Auf der Klimakonferenz in Glasgow wurde die "Glasgow Declaration on Zero Emission Cars and Vans" vorgestellt. Rund 30 Staaten und mehrere Autohersteller verpflichteten sich, darauf hinzuarbeiten, dass alle neu verkauften PKW und Transporter weltweit bis 2040 emissionsfrei sind - in den "führenden Märkten" bis 2035.

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