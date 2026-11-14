Den Klimawandel stoppen wollen viele, doch verzichten nur wenige. Warum Klimaschutz mehr Rückhalt hat, als viele denken, erklärt Psychologe Stephan Heinzel.

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ZDFheute: Greta Thunberg sagte im Europäischen Parlament: "I want you to panic!" Ist Angst ein guter Treiber von Veränderung?

Stephan Heinzel: Angst bringt uns nachweislich ins Handeln, aber ein mittleres Ausmaß genügt, es muss keine Panik sein. Aus Studien geht hervor, dass viele Menschen gar nicht wissen, wie sie im Alltag das Klima schützen können. Sie denken, wenn sie den Müll trennen, ist das gut für Umwelt und Klima.

Sie unterschätzen aber systematisch, wie groß die Wirkung aufs Klima wäre, wenn sie auf Fleisch oder Flugreisen verzichteten. „

Stephan Heinzel ... Quelle: Hesham Elsherif ... ist Professor für Klinische und Biologische Psychologie an der TU Dortmund. Zu seinen Schwerpunkten gehören unter anderem die Psychologie der Klimakrise, Klima-Angst, Klima-bewusstes Verhalten und Klima-Bildung.

ZDFheute: Verzicht setzt aber die Bereitschaft zur Veränderung voraus. Was bringt Menschen dazu?

Heinzel: Es ist schwierig, aus Gewohnheiten herauszukommen. Man spricht in der Psychologie von sogenannten "Wechselkosten": Menschen halten den Aufwand, den eine Veränderung mit sich bringt, oft für größer, als er eigentlich ist.

Hinzu kommt, dass sie beim Klimaschutz die Effekte nicht direkt spüren. Das ist anders, als wenn sie mehr Sport treiben oder ihr Gewicht reduzieren wollen, da spüren sie die Effekte recht schnell. Menschen verändern eher ihr Verhalten, wenn es einfach umzusetzen ist.

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ZDFheute: Können Sie dafür Beispiele nennen?

Heinzel: Es ist in Dortmund oft schneller und günstiger, mit dem Auto in die Innenstadt zu fahren und dort zu parken, als den ÖPNV zu nehmen. Zahlreiche Beispiele aus anderen Städten zeigen, dass ein Umstieg auf nachhaltige Mobilität gelingen kann, wenn diese attraktiver als das städtische Autofahren gemacht wird. Wir sollten also auch die politischen Rahmenbedingungen verändern.

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Ein anderes Beispiel: In Deutschland liegt auf Kuhmilch weniger Mehrwertsteuer als auf Hafermilch, zusätzlich wird sie auch noch subventioniert. Aber warum besteuern wir Konsumprodukte nicht schon längst stärker nach ihrer CO2-Belastung? Dann wären pflanzliche Lebensmittel günstiger als Lebensmittel aus tierischem Ursprung, das würde sich positiv aufs Klima auswirken. Denn solche politischen Maßnahmen hätten eine deutliche Lenkungswirkung.

Beim Thema CO2-Steuer zeigen Studien, dass solche Maßnahmen von der Bevölkerung akzeptiert werden, wenn sie als wirksam und gerecht wahrgenommen werden. „

Wichtig ist also auch ein gewisser sozialer Ausgleich.

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ZDFheute: Klimaängste sind insbesondere unter jungen Menschen ein verbreitetes Phänomen. Welche Unterstützung bräuchten sie?

Heinzel: Klimaängste sind zunächst als normale Reaktion auf ein reales Problem zu verstehen, es handelt sich nicht um eine Krankheit. Wichtig ist das Gefühl von Selbstwirksamkeit, dazu gehört zum Beispiel, Gleichgesinnte zu treffen, sich mit ihnen zu vernetzen und gemeinsam ins praktische Handeln zu kommen.

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ZDFheute: Aber viele Menschen fühlen sich angesichts der Größe des Problems ohnmächtig. Was raten sie denen?

Heinzel: Aus Studien geht hervor, dass die meisten Menschen den Klimaschutz zwar unterstützen. Aber sie glauben gleichzeitig, dass ihn die Mehrheit der Gesellschaft ablehnt. Das führt dazu, dass sie sich weniger engagieren, weil sie denken, sie wären ja ohnehin nur in der Minderheit. In der Psychologie sprechen wir von "pluralistischer Ignoranz".

Deswegen sollten wir immer wieder klar machen, dass viele Menschen bereits für den Klimaschutz einstehen. Ja, es gibt den Klimawandel, aber wir können gemeinsam etwas dagegen tun. Das ist aus psychologischer Sicht wichtig zu vermitteln.

Auch der Berichterstattung in den Medien kommt dabei meiner Meinung nach eine besondere Verantwortung zu: Menschen nicht nur auf das Problem aufmerksam zu machen und abstrakte Klimaziele zu nennen, sondern auch Lösungen zu zeigen.

Das Interview führte Eva Schmidt.

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