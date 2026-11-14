  3. Merkliste
  4. Suche
Wissen

Klimawandel: Warum Klimaschutz mehr Rückhalt hat als viele denken

Interview

Was uns ins Handeln bringt:Klimakrise: "Wichtig ist das Gefühl von Selbstwirksamkeit"

|

Den Klimawandel stoppen wollen viele, doch verzichten nur wenige. Warum Klimaschutz mehr Rückhalt hat, als viele denken, erklärt Psychologe Stephan Heinzel.

Greenpeace protestiert mit einer Menschenkette für mehr Klimaschutz am Rhein in Köln.

Die UN-Klimakonferenz COP31 geht in die Halbzeit. Der Fokus liegt auf der Reduzierung von fossilen Brennstoffen zur Energiegewinnung. Die Aufgaben sind groß, doch es gibt einen Hoffnungsträger.

13.11.2026 | 3:20 min

ZDFheute: Greta Thunberg sagte im Europäischen Parlament: "I want you to panic!" Ist Angst ein guter Treiber von Veränderung?

Stephan Heinzel: Angst bringt uns nachweislich ins Handeln, aber ein mittleres Ausmaß genügt, es muss keine Panik sein. Aus Studien geht hervor, dass viele Menschen gar nicht wissen, wie sie im Alltag das Klima schützen können. Sie denken, wenn sie den Müll trennen, ist das gut für Umwelt und Klima.

Sie unterschätzen aber systematisch, wie groß die Wirkung aufs Klima wäre, wenn sie auf Fleisch oder Flugreisen verzichteten.

Porträt von Stephan Heinzel auf einer Wiese mit Bäumen im Hintergrund.
Quelle: Hesham Elsherif

... ist Professor für Klinische und Biologische Psychologie an der TU Dortmund. Zu seinen Schwerpunkten gehören unter anderem die Psychologie der Klimakrise, Klima-Angst, Klima-bewusstes Verhalten und Klima-Bildung.

ZDFheute: Verzicht setzt aber die Bereitschaft zur Veränderung voraus. Was bringt Menschen dazu?

Heinzel: Es ist schwierig, aus Gewohnheiten herauszukommen. Man spricht in der Psychologie von sogenannten "Wechselkosten": Menschen halten den Aufwand, den eine Veränderung mit sich bringt, oft für größer, als er eigentlich ist.

Hinzu kommt, dass sie beim Klimaschutz die Effekte nicht direkt spüren. Das ist anders, als wenn sie mehr Sport treiben oder ihr Gewicht reduzieren wollen, da spüren sie die Effekte recht schnell. Menschen verändern eher ihr Verhalten, wenn es einfach umzusetzen ist.

3D-Studio, 3D-Grafik, Erde, Keelling Kurve, Özden Terli

Hitze, Dürre, Waldbrände: Der Sommer 2026 zeigt, wie schnell sich Wetter und Klima verändern. Özden Terli erklärt, warum die Zeit zum Handeln drängt.

04.11.2026 | 1:52 min

ZDFheute: Können Sie dafür Beispiele nennen?

Heinzel: Es ist in Dortmund oft schneller und günstiger, mit dem Auto in die Innenstadt zu fahren und dort zu parken, als den ÖPNV zu nehmen. Zahlreiche Beispiele aus anderen Städten zeigen, dass ein Umstieg auf nachhaltige Mobilität gelingen kann, wenn diese attraktiver als das städtische Autofahren gemacht wird. Wir sollten also auch die politischen Rahmenbedingungen verändern.

Solarpanel bedecken eine Landschaft in Indien.

Kann Indien in Sachen Klimaneutralität Vorreiter für die EU werden? Das Land hat sich beim Ausbau der erneuerbaren Energien für Projekte der Superlative entschieden, aus rein ökonomischen Gründen.

11.11.2026 | 2:05 min

Ein anderes Beispiel: In Deutschland liegt auf Kuhmilch weniger Mehrwertsteuer als auf Hafermilch, zusätzlich wird sie auch noch subventioniert. Aber warum besteuern wir Konsumprodukte nicht schon längst stärker nach ihrer CO2-Belastung? Dann wären pflanzliche Lebensmittel günstiger als Lebensmittel aus tierischem Ursprung, das würde sich positiv aufs Klima auswirken. Denn solche politischen Maßnahmen hätten eine deutliche Lenkungswirkung.

Beim Thema CO2-Steuer zeigen Studien, dass solche Maßnahmen von der Bevölkerung akzeptiert werden, wenn sie als wirksam und gerecht wahrgenommen werden.

Wichtig ist also auch ein gewisser sozialer Ausgleich.

Die Weltklimakonfernz COP31 in der Türkei

Zum Schutz des Klimas konnte der deutsche Industriesektor seine Treibhausgase bereits deutlich reduzieren. Im Bereich Verkehr und Gebäude werden jetzt hingegen neue Investitionen nötig.

10.11.2026 | 1:40 min

ZDFheute: Klimaängste sind insbesondere unter jungen Menschen ein verbreitetes Phänomen. Welche Unterstützung bräuchten sie?

Heinzel: Klimaängste sind zunächst als normale Reaktion auf ein reales Problem zu verstehen, es handelt sich nicht um eine Krankheit. Wichtig ist das Gefühl von Selbstwirksamkeit, dazu gehört zum Beispiel, Gleichgesinnte zu treffen, sich mit ihnen zu vernetzen und gemeinsam ins praktische Handeln zu kommen.

Winnie Heescher | ZDF-Reporterin in Antalya

"Wie glaubwürdig sind die beiden Länder, die die Präsidentschaft innehaben?", so ZDF-Reporterin Winnie Heescher von der COP31 zum Klimaschutzindex, bei dem Australien und Türkei schlecht abschneiden.

11.11.2026 | 3:58 min

ZDFheute: Aber viele Menschen fühlen sich angesichts der Größe des Problems ohnmächtig. Was raten sie denen?

Heinzel: Aus Studien geht hervor, dass die meisten Menschen den Klimaschutz zwar unterstützen. Aber sie glauben gleichzeitig, dass ihn die Mehrheit der Gesellschaft ablehnt. Das führt dazu, dass sie sich weniger engagieren, weil sie denken, sie wären ja ohnehin nur in der Minderheit. In der Psychologie sprechen wir von "pluralistischer Ignoranz".

Deswegen sollten wir immer wieder klar machen, dass viele Menschen bereits für den Klimaschutz einstehen. Ja, es gibt den Klimawandel, aber wir können gemeinsam etwas dagegen tun. Das ist aus psychologischer Sicht wichtig zu vermitteln.

Auch der Berichterstattung in den Medien kommt dabei meiner Meinung nach eine besondere Verantwortung zu: Menschen nicht nur auf das Problem aufmerksam zu machen und abstrakte Klimaziele zu nennen, sondern auch Lösungen zu zeigen.

Das Interview führte Eva Schmidt.

"Keine Talkshow": Konsum oder Klima
:"Das Auto an sich ist Verschwendung"

Wirtschaftsjournalistin Ulrike Herrmann warnt vor der Illusion ewigen Wachstums und sagt: "Wir müssen schrumpfen!" Für Jan Fleischhauer ein Grusel-Modell. Er setzt auf Innovation.
von Torben Schröder
mit Video34:19
Jan Fleischhauer und Ulrike Herrmann stehen hinter einem Schild auf dem steht: Weniger ist mehr.
Über dieses Thema berichtete Volle Kanne am 13.11.2026 ab 09:05 Uhr.

Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen

Jetzt aktivierenMehr erfahren
Themen
KlimawandelKlimakonferenz

Mehr zum Thema Klimaschutz

  1. Menschen stehen auf der UN-Klimakonferenz COP31 Schlange.

    Weltklimakonferenz in Antalya:Bündnis kritisiert fossile Interessen auf der COP

    Winnie Heescher, Antalya
    mit Video1:42
  2. Eine Grafik mit Ländern in verschiedenen Farben, im Hintergrund ein Foto mit einer großen grünen Waldfläche
    Grafiken

    Internationaler Vergleich:Klimaschutz-Index: Deutschland fällt auf Platz 25

    von Luisa Billmayer
    mit Video0:42
  3. Serverraum im Rechenzentrum Dresden-Rossendorf

    Energieexperte zum KI-Boom:"KI hat viele Chancen, den Energieverbrauch zu reduzieren"

    mit Video13:34
  4. Bundeskanzler Friedrich Merz in Berlin.

    Klimakonferenz in Antalya:COP31 startet: Kanzler fehlt, Geld fehlt

    Winnie Heescher, Antalya
    mit Video2:46