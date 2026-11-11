Internationaler Vergleich:Klimaschutz-Index: Deutschland fällt auf Platz 25
von Luisa Billmayer
Treibhausgase, Energieverbrauch, Erneuerbare und Klimapolitik - wer handelt in diesen Bereichen im Sinne des Klimaschutzes? So steht Deutschland im internationalen Vergleich da.
Deutschland liegt im internationalen Klimaschutz-Vergleich nur noch auf Platz 25. So das Ergebnis des Klimaschutz-Index 2027, den Germanwatch und das NewClimate Institute im Zuge der UN-Weltklimakonferenz (COP) veröffentlicht haben.
Zum sechsten Mal in Folge führt Dänemark das Ranking an. Die ersten drei Plätze lässt die Studie erneut symbolisch leer. Denn keins der untersuchten Länder tue genug, um den Pariser Klimazielen gerecht zu werden.
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Im Vergleich zum Vorjahr ist Deutschland um drei Plätze zurückgefallen. Seit 2024 zeigt sich ein Abwärtstrend. Vor 20 Jahren lag Deutschland noch auf Platz 5. Den Klimaschutz-Index 2008 führte Deutschland sogar an.
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Deutschland erhält nur beim Energieverbrauch die Note "gut"
Im aktuellen Report schneidet Deutschland nur in der Kategorie Energieverbrauch "gut" ab. Die Bereiche Emissionen, erneuerbare Energien und Klimapolitik bewertet der Index als "mäßig".
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In der Unterkategorie nationale Klimapolitik erhält Deutschland die Bewertung "schwach". Deutschland liegt hier auf Platz 36 - so weit hinten wie noch nie. "Dies ist vor allem das Ergebnis der Politik von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche", sagt Studien-Autor Jan Burck von Germanwatch.
Maßnahmen, die vor allem auf die Nutzung von mehr Erdgas zielen, gefährdeten Fortschritte bei der Energiewende und drohten die Rahmenbedingungen für Erneuerbare und Elektrifizierung zu verschlechtern. "Hinzu kommen erschwerte Bedingungen für den zügigen Ausbau der Erneuerbaren und deren Speicherung", so Burck.
Ungarn verbessert sich im Klimaschutz-Index um 21 Plätze
Positiv bewertet die Studie die Entwicklung von Ungarn. Nach dem Regierungswechsel von Viktor Orbán (Fidesz) zu Péter Magyar (Tisza) verbessert sich das Land um 21 Plätze. Ein gutes Zeugnis erhalten auch Portugal, Großbritannien, Spanien und Marokko. Die Länder halten sich seit einigen Jahren stabil in den oberen Bereichen. Die Studie schreibt ihnen daher eine "Vorbild-Rolle" zu.
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Klimaschutz-Bericht sieht Technik fortschrittlicher als Politik
Hoffnungsvoll blicken die Studienautor*innen auch auf die Potenziale neuer Technologien, die mit dem richtigen politischen Willen schneller etabliert werden könnten.
Germanwatch und das NewClimate Institute beschreiben den Ausbau erneuerbarer Energien, von Speichertechnologien und E-Autos als "globalen Siegeszug". Die Studie kommt zum Schluss, dass die weltweiten Emissionen zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie wieder sinken dürften.
"Das rasante Wachstum im Bereich der Erneuerbaren Energien und der Fortschritt bei der Elektrifizierung sowie die zurückgegangene Abholzung haben dazu beigetragen, die Grundlagen für diesen Wandel zu schaffen", sagt Co-Autor Niklas Höhne. Dass in Folge des Iran-Kriegs weniger Öl nachgefragt wurde, habe ebenso zu dieser Entwicklung beigetragen.
Der von Germanwatch und NewClimate Institute veröffentlichte Klimaschutz-Index ist eine Rangliste von 64 Ländern und der EU, die zusammen für mehr als 90 Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich sind. Die vier bewerteten Kategorien sind: Treibhausgasemissionen (zu 40 Prozent), Erneuerbare Energien (20 Prozent), Energieverbrauch (20 Prozent) und Klimapolitik (20 Prozent). Die ersten drei Kategorien werden anhand von Daten bewertet. Die Klimapolitik beurteilen Expert*innen von Organisationen und Think Tanks aus den jeweiligen Ländern. Im aktuellen Jahr haben etwa 500 Expert*innen den Index unterstützt. Innerhalb der Kategorien Emissionen, Erneuerbare Energien und Energieverbrauch bewertet der Index auch, inwieweit die Länder angemessene Maßnahmen ergreifen, um auf einen Pfad zu gelangen, der mit dem Pariser Klimaabkommen vereinbar ist.
Redaktion: Kathrin Wolff, Petra Riffel
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