Treibhausgase, Energieverbrauch, Erneuerbare und Klimapolitik - wer handelt in diesen Bereichen im Sinne des Klimaschutzes? So steht Deutschland im internationalen Vergleich da.

Der Klimaschutzindex bewertet über 60 Länder in den Kategorien Treibhausgasemissionen, erneuerbare Energien, Energieverbrauch und Klimapolitik 10.11.2026 | 0:42 min

Deutschland liegt im internationalen Klimaschutz-Vergleich nur noch auf Platz 25. So das Ergebnis des Klimaschutz-Index 2027, den Germanwatch und das NewClimate Institute im Zuge der UN-Weltklimakonferenz (COP) veröffentlicht haben.

Zum sechsten Mal in Folge führt Dänemark das Ranking an. Die ersten drei Plätze lässt die Studie erneut symbolisch leer. Denn keins der untersuchten Länder tue genug, um den Pariser Klimazielen gerecht zu werden.

Welche Länder beim Klimaschutz vorne liegen ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Im Vergleich zum Vorjahr ist Deutschland um drei Plätze zurückgefallen. Seit 2024 zeigt sich ein Abwärtstrend. Vor 20 Jahren lag Deutschland noch auf Platz 5. Den Klimaschutz-Index 2008 führte Deutschland sogar an.

Deutschlands Abstieg im Klimaschutzindex ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Hitze, Dürre, Waldbrände: Der Sommer 2026 zeigt, wie schnell sich Wetter und Klima verändern. Özden Terli erklärt, warum die Zeit zum Handeln drängt. 04.11.2026 | 1:52 min

Deutschland erhält nur beim Energieverbrauch die Note "gut"

Im aktuellen Report schneidet Deutschland nur in der Kategorie Energieverbrauch "gut" ab. Die Bereiche Emissionen, erneuerbare Energien und Klimapolitik bewertet der Index als "mäßig".

Wie die Länder im Detail abschneiden ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

In der Unterkategorie nationale Klimapolitik erhält Deutschland die Bewertung "schwach". Deutschland liegt hier auf Platz 36 - so weit hinten wie noch nie. "Dies ist vor allem das Ergebnis der Politik von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche", sagt Studien-Autor Jan Burck von Germanwatch.

Maßnahmen, die vor allem auf die Nutzung von mehr Erdgas zielen, gefährdeten Fortschritte bei der Energiewende und drohten die Rahmenbedingungen für Erneuerbare und Elektrifizierung zu verschlechtern. "Hinzu kommen erschwerte Bedingungen für den zügigen Ausbau der Erneuerbaren und deren Speicherung", so Burck.

Die Menschheit ist gefährlich weit entfernt vom Erreichen ihrer Klimaziele, berichten die Vereinten Nationen. Die Erde steuert bis zum Ende des Jahrhunderts auf eine Erwärmung von 2,8 Grad zu. 21.10.2026 | 1:27 min

Ungarn verbessert sich im Klimaschutz-Index um 21 Plätze

Positiv bewertet die Studie die Entwicklung von Ungarn. Nach dem Regierungswechsel von Viktor Orbán (Fidesz) zu Péter Magyar (Tisza) verbessert sich das Land um 21 Plätze. Ein gutes Zeugnis erhalten auch Portugal, Großbritannien, Spanien und Marokko. Die Länder halten sich seit einigen Jahren stabil in den oberen Bereichen. Die Studie schreibt ihnen daher eine "Vorbild-Rolle" zu.

Klima-Ambitionen der Länder im Vergleich ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Klimaschutz-Bericht sieht Technik fortschrittlicher als Politik

Hoffnungsvoll blicken die Studienautor*innen auch auf die Potenziale neuer Technologien, die mit dem richtigen politischen Willen schneller etabliert werden könnten.

Wir beobachten einen eklatanten Gegensatz: Politisch geht es beim Klimaschutz oft nur stockend voran. Aber technologisch und wirtschaftlich gibt es da unglaublich viel Dynamik. „ Jan Burck, Germanwatch

Germanwatch und das NewClimate Institute beschreiben den Ausbau erneuerbarer Energien, von Speichertechnologien und E-Autos als "globalen Siegeszug". Die Studie kommt zum Schluss, dass die weltweiten Emissionen zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie wieder sinken dürften.

In Europa litten im Jahr 2026 etwa 17 Prozent der Menschen unter hohen bis extrem hohen Ozonwerten. Grund dafür seien starke Waldbrände oder Wüstenstaubstürme, die Europa erreichten. 30.09.2026 | 0:37 min

"Das rasante Wachstum im Bereich der Erneuerbaren Energien und der Fortschritt bei der Elektrifizierung sowie die zurückgegangene Abholzung haben dazu beigetragen, die Grundlagen für diesen Wandel zu schaffen", sagt Co-Autor Niklas Höhne. Dass in Folge des Iran-Kriegs weniger Öl nachgefragt wurde, habe ebenso zu dieser Entwicklung beigetragen.

So bewertet der Klimaschutz-Index die Länder Der von Germanwatch und NewClimate Institute veröffentlichte Klimaschutz-Index ist eine Rangliste von 64 Ländern und der EU, die zusammen für mehr als 90 Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich sind. Die vier bewerteten Kategorien sind: Treibhausgasemissionen (zu 40 Prozent), Erneuerbare Energien (20 Prozent), Energieverbrauch (20 Prozent) und Klimapolitik (20 Prozent). Die ersten drei Kategorien werden anhand von Daten bewertet. Die Klimapolitik beurteilen Expert*innen von Organisationen und Think Tanks aus den jeweiligen Ländern. Im aktuellen Jahr haben etwa 500 Expert*innen den Index unterstützt. Innerhalb der Kategorien Emissionen, Erneuerbare Energien und Energieverbrauch bewertet der Index auch, inwieweit die Länder angemessene Maßnahmen ergreifen, um auf einen Pfad zu gelangen, der mit dem Pariser Klimaabkommen vereinbar ist.