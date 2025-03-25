  3. Merkliste
  4. Suche
Themen
Themen
Übersicht
Thema

Dänemark - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Dänemark

|
Dänemark ist eine konstitutionelle Monarchie mit der Hauptstadt Kopenhagen. Seit Dezember 2022 ist die Sozialdemokratin Mette Frederiksen Ministerpräsidentin des Landes. Königin von Dänemark ist Margrethe II. - und das schon seit 1972. Das Land ist berühmt für seine weiten Landschaften, moderne Architektur und Wikinger-Geschichte. Es ist Mitglied der Europäischen Union und der Nato. Aktuelle Nachrichten und Hintergründe zu Dänemark im Überblick: Von der dänischen Politik bis hin zu gesellschaftlichen Themen des Landes.

Aktuelle Nachrichten aus Dänemark

  1. Die sozialdemokratische Regierungschefin Mette Frederiksen spricht bei einer Pressekonferenz nach den Wahlen.

    Parlamentswahlen:Dänemarks Sozialdemokraten vor schwieriger Regierungsbildung

  2. Danish general elections

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Wahlkampf in Dänemark

    von Claas Thomsen
    Video1:35
  3. Kopenhagen: Menschen gehen an Wahlkampfplakaten vorbei, vor den für den 24. März angesetzten Parlamentswahlen.

    Nachrichten | heute in Europa:Parlamentswahl in Dänemark

    von Claas Thomsen, Henner Hebestreit
    Video3:04
  4. Ein Mann bei der Stimmabgabe in einem Wahllokal im Rathaus von Kopenhagen während der Parlamentswahl

    Wahl in Dänemark:Sozialdemokratin Frederiksen hofft auf Rückenwind

    von Claas Thomsen
    mit Video8:09
  5. Dänische, schwedische und norwegische Polizeimotorräder patrouillieren vor dem EU-Gipfel in Amalienborg in Kopenhagen.

    Vor der Parlamentswahl :Dänemark: So funktioniert der Sozialstaat

    von Claas Thomsen
    Video8:09
  6. Kopenhagen: Menschen gehen an Wahlkampfplakaten vorbei, vor den für den 24. März angesetzten Parlamentswahlen.

    Abstimmung über Regierungskurs:Dänemark wählt neues Parlament

    Video0:23
  7. Ausblick

    Nachrichten | heute journal update:Was am Dienstag wichtig wird

    Video0:50
  8. Zwei Fans aus Finnland lächeln vor dem EM-Spiel der Frauen zwischen Dänemark und Finnland im Stadium in Milton Keynes.

    Weltglücksbericht:Oxford-Studie: Skandinavier am glücklichsten

    Video0:27
  9. smileyaufkleber auf der heckscheibe eines autos

    Nachrichten | heute in Europa:Dänen glücklich und resilient

    von Claas Thomsen
    Video2:24
  10. Präsident Trump hält eine Pressekonferenz zur Zollentscheidung des Obersten Gerichtshofs ab

    Streit mit Dänemark:Trump schickt Lazarettschiff nach Grönland

    Video0:23
  11. König Frederik

    Nachrichten | heute in Europa:Dänischer König Frederik besucht Grönland

    von Winnie Heescher
    Video2:10
  12. Ein Eisberg im Gewässer von G

    Erderwärmung mit Tempo:Grönland verzeichnet traurigen Rekord

    Video2:03
  13. Dänemarks Spieler feiern den EM-Triumph 2026 gegen Deutschland.

    27:34 im Finale gegen Dänemark:Deutsche Handballer verpassen EM-Titel

    von Christian Nürnberger
    mit Video6:45
  14. Der Handballtrainer der deutschen Nationalmannschaft, Alfred Gislason, klatscht nach der Halbfinalpartie gegen Kroatien die Hände seiner Spieler ab

    Vor EM-Finale gegen Dänemark:Gislason: Deutsche Handballer "stehen erst am Anfang"

    von Erik Eggers
    mit Video3:07
  15. Justus Fischer (Deutschland) jubelt.

    Neuauflage des Olympia-Finals:Deutsche Handballer "wollen Leben auf der Platte lassen"

    mit Video2:14
  16. Die dänische und grönländische Flagge weht bei blauem Himmel in Grönland.

    Zwischen Kolonialismus und Unabhängigkeit:Grönland und Dänemark: Eine stark belastete Beziehung

    von Winnie Heescher
    mit Video2:03

Parlamentswahl in Dänemark

  1. Ein Mann bei der Stimmabgabe in einem Wahllokal im Rathaus von Kopenhagen während der Parlamentswahl

    Wahl in Dänemark:Sozialdemokratin Frederiksen hofft auf Rückenwind

    von Claas Thomsen
    mit Video8:09
  2. Kopenhagen: Menschen gehen an Wahlkampfplakaten vorbei, vor den für den 24. März angesetzten Parlamentswahlen.

    heute in europa:Dänen wählen neues Parlament

    von Claas Thomsen, Henner Hebestreit
    Video3:04
  3. Dänische, schwedische und norwegische Polizeimotorräder patrouillieren vor dem EU-Gipfel in Amalienborg in Kopenhagen.

    Vor der Parlamentswahl :Dänemark: So funktioniert der Sozialstaat

    von Claas Thomsen
    Video8:09

Dänemark und Grönland

Die dänische und grönländische Flagge weht bei blauem Himmel in Grönland.

Grönland und Dänemark: Eine stark belastete Beziehung

Dokumentation
die doku: Krisenfall Grönland
Demos in Dänemark
Nuuk und Kopenhagen: Proteste gegen Trump

Dänemark als Reiseziel

  1. Ein orangenes Zelt steht an einer Küste.

    Campen in der Natur:Wo Wildcampen erlaubt und was zu beachten ist

    von Kaja Adchayan
    mit Video2:46
  2. Dänische Insel Aero

    Dänische Insel:Insel Aero: Heimat für Deutsche und Dänen

    von Heike Kruse
    Video2:16
  3. Skifahren vom künstlichen Skihügel CopenHill

    Nachrichten | heute in Europa:Skifahren in Kopenhagen

    von Sohad Khaldi
    Video2:04
  4. Städtetrip nach Kopenhagen

    Gesellschaft | Volle Kanne:Städtetrip Kopenhagen