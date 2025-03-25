Dänemark - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Dänemark
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Dänemark ist eine konstitutionelle Monarchie mit der Hauptstadt Kopenhagen. Seit Dezember 2022 ist die Sozialdemokratin Mette Frederiksen Ministerpräsidentin des Landes. Königin von Dänemark ist Margrethe II. - und das schon seit 1972. Das Land ist berühmt für seine weiten Landschaften, moderne Architektur und Wikinger-Geschichte. Es ist Mitglied der Europäischen Union und der Nato. Aktuelle Nachrichten und Hintergründe zu Dänemark im Überblick: Von der dänischen Politik bis hin zu gesellschaftlichen Themen des Landes.
Aktuelle Nachrichten aus Dänemark
Parlamentswahlen:Dänemarks Sozialdemokraten vor schwieriger Regierungsbildung
Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Wahlkampf in Dänemarkvon Claas ThomsenVideo1:35
Nachrichten | heute in Europa:Parlamentswahl in Dänemarkvon Claas Thomsen, Henner HebestreitVideo3:04
Wahl in Dänemark:Sozialdemokratin Frederiksen hofft auf Rückenwindvon Claas Thomsenmit Video8:09
Vor der Parlamentswahl :Dänemark: So funktioniert der Sozialstaatvon Claas ThomsenVideo8:09
Abstimmung über Regierungskurs:Dänemark wählt neues ParlamentVideo0:23
Nachrichten | heute journal update:Was am Dienstag wichtig wirdVideo0:50
Weltglücksbericht:Oxford-Studie: Skandinavier am glücklichstenVideo0:27
Nachrichten | heute in Europa:Dänen glücklich und resilientvon Claas ThomsenVideo2:24
Streit mit Dänemark:Trump schickt Lazarettschiff nach GrönlandVideo0:23
Nachrichten | heute in Europa:Dänischer König Frederik besucht Grönlandvon Winnie HeescherVideo2:10
Erderwärmung mit Tempo:Grönland verzeichnet traurigen RekordVideo2:03
27:34 im Finale gegen Dänemark:Deutsche Handballer verpassen EM-Titelvon Christian Nürnbergermit Video6:45
Vor EM-Finale gegen Dänemark:Gislason: Deutsche Handballer "stehen erst am Anfang"von Erik Eggersmit Video3:07
Neuauflage des Olympia-Finals:Deutsche Handballer "wollen Leben auf der Platte lassen"mit Video2:14
Zwischen Kolonialismus und Unabhängigkeit:Grönland und Dänemark: Eine stark belastete Beziehungvon Winnie Heeschermit Video2:03
Parlamentswahl in Dänemark
Wahl in Dänemark:Sozialdemokratin Frederiksen hofft auf Rückenwindvon Claas Thomsenmit Video8:09
heute in europa:Dänen wählen neues Parlamentvon Claas Thomsen, Henner HebestreitVideo3:04
Vor der Parlamentswahl :Dänemark: So funktioniert der Sozialstaatvon Claas ThomsenVideo8:09
Dänemark und Grönland
Dänemark als Reiseziel
Campen in der Natur:Wo Wildcampen erlaubt und was zu beachten istvon Kaja Adchayanmit Video2:46
Dänische Insel:Insel Aero: Heimat für Deutsche und Dänenvon Heike KruseVideo2:16
Nachrichten | heute in Europa:Skifahren in Kopenhagenvon Sohad KhaldiVideo2:04
Gesellschaft | Volle Kanne:Städtetrip Kopenhagen