Buckelwal "Timmy" wird an Land gezogen - Obduktion steht an

Woran starb Buckelwal "Timmy"? Darüber soll eine Obduktion Aufschluss geben. Vor der dänischen Insel Anholt startet am Wochenende der zweite Versuch, den Kadaver an Land zu ziehen.

Der aufgeblähte Wal-Kadaver soll an Land gezogen werden. Quelle: dpa

Lange passierte nichts, nun soll der vor der dänischen Insel Anholt liegende Kadaver von Buckelwal "Timmy" an Land gezogen werden. Ob das am Samstag oder erst am Sonntag passiert, ist noch unklar. Die Untersuchung des Kadavers soll kommende Woche folgen.

Wal-Forscher Peter Teglberg Madsen begleitet in Dänemark seit 25 Jahren Wal-Obduktionen. Er rechnet mit einem starken Verwesungsgeruch:

Weil das Tier so lange in der Sonne gelegen hat, wird es stark stinken. (...) Das wird ziemlich überwältigend, wenn man es nicht gewohnt ist. „ Peter Teglberg Madsen, Wal-Forscher

Außerdem bestehe Ansteckungsgefahr, weshalb an solchen Aktionen möglichst wenige Menschen beteiligt seien.

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Erster Versuch gescheitert

Seit mehr als zwei Wochen treibt der Kadaver vor der Urlaubsinsel im flachen Wasser. Einmal hatten die Dänen versucht, den von Fäulnisgasen aufgeblähten Wal in tieferes Gewässer zu ziehen, um ihn dann in einen Hafen zu bringen. Der Versuch scheiterte, nun soll das Tier direkt am Strand untersucht werden.

Es gehe vor allem darum, herauszufinden, woran es starb, sagte Madsen - "denn in der Diskussion ging es ja viel darum, ob der Wal gerettet werden konnte oder nicht".

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Wal-Forscher: Rettungsversuch war "reine Tierquälerei"

Der Forscher nimmt derzeit an, dass das Tier von vornherein keine Chance hatte:

Das war ganz offensichtlich ein krankes, entkräftetes Tier, das nicht gerettet werden konnte, und man hätte es einfach in Frieden lassen sollen. „ Peter Teglberg Madsen, Wal-Forscher

Stattdessen habe man ein Tier, das noch nie in Gefangenschaft gelebt habe, tagelang in einer Metallkiste eingesperrt über das Meer bugsiert. "Es wurde von den Wellen hin und her geschmissen, dem Lärm der Motoren ausgesetzt, um dann einfach ins Meer gekippt zu werden - das muss höllisch stressig und beängstigend für das Tier gewesen sein." Die Aktion sei "reine Tierquälerei" gewesen.

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Der Wal hatte an der deutschen Ostseeküste immer wieder Flachwasserbereiche aufgesucht - weitergezogen war er mehrfach erst, nachdem sich Menschen genähert hatten. Schließlich lag er vor der Insel Poel in Mecklenburg-Vorpommern. Gegen die Empfehlung deutscher Fachleute und Institutionen hatte das Landesumweltministerium geduldet, dass eine private Initiative das Tier abtransportiert und in der Nordsee freisetzt.

Dänen verstehen Aufheben um "Promi-Wal" nicht

Auf der beschaulichen Urlaubsinsel Anholt mit nur etwa 130 Bewohnern wundern sich viele über das Vorgehen - und noch mehr über das große Interesse an dem "deutschen Promi-Wal", wie ihn hier einige nennen. "Ich verstehe nicht, wieso die Deutschen so ein Aufheben um diesen Wal machen", sagte die Dänin Susanna der Deutschen Presse-Agentur.

Für die Einheimischen bedeutet der Kadaver vor allem Ärger, zumal er am beliebtesten und zugänglichsten Strand der Insel liegt. "Wenn er liegenbleibt und noch stärker stinkt, wird das zum Problem für unsere Sommergäste und den Campingplatz", sagte Matthias Vanman, der mit seiner Bekannten Hanne Skov am Hafen in der Sonne saß. Skov verbringt seit über 30 Jahren den Sommer auf dem Campingplatz der Insel unweit vom Strand. Sie meint:

Das größte Problem ist, dass so ein Kadaver alles verschmutzt. „ Hanne Skov, Camperin auf Anholt

Spurensuche am Wal: Starb er durch Fischernetze?

Die Umweltbehörde warnt Badegäste davor, sich dem verwesenden Wal zu nähern. Zu groß ist die Ansteckungsgefahr. Wenn die Arbeiten an dem Tier beginnen, soll der Strand abgesperrt werden. Tierärzte, Behördenvertreter und Experten werden zum Beispiel nach Resten von Fischernetzen und Plastik im Darm und in der Speiseröhre des Tiers suchen.

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"Bei vier der letzten sechs gestrandeten Buckelwale in Dänemark haben Fischernetze nachweislich eine Rolle bei ihrem Tod gespielt", sagte Wal-Forscher Madsen. Bei den beiden anderen sei das zumindest eine Möglichkeit gewesen, man könne es nur nicht mit Sicherheit sagen.

"Wir sollten uns darüber freuen, dass wir wieder mehr Buckelwale in der Ostsee sehen", sagte der Experte von der Uni Aarhus. "Aber anstatt so viele Ressourcen auf den Versuch zu verwenden, ein einzelnes Tier zu retten, sollten wir dafür sorgen, dass Tiere nicht in solche Situationen geraten."

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Quelle: dpa