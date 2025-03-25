Wal in der Ostsee: Aktuell informiert bei ZDFheute

Buckelwal Timmy in der Ostsee |

Anfang März verirrte sich ein Buckelwal in die westliche Ostsee. Am 23. März strandet das Tier bei Timmendorfer Strand im flachen Wasser. Mit Baggern und Booten gelingt es Einsatzkräften, den Wahl zurück ins tiefere Wasser zu leiten. Kurz darauf strandet der Buckelwal vor der Insel Poel. Eine private Rettungsaktion will das Tier in die Nordsee transportieren. Aktuelle Nachrichten und Hintergründe zu Wal Timmy.