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Wal in der Ostsee: Aktuell informiert bei ZDFheute

Buckelwal Timmy in der Ostsee

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Anfang März verirrte sich ein Buckelwal in die westliche Ostsee. Am 23. März strandet das Tier bei Timmendorfer Strand im flachen Wasser. Mit Baggern und Booten gelingt es Einsatzkräften, den Wahl zurück ins tiefere Wasser zu leiten. Kurz darauf strandet der Buckelwal vor der Insel Poel. Eine private Rettungsaktion will das Tier in die Nordsee transportieren. Aktuelle Nachrichten und Hintergründe zu Wal Timmy.

Aktuelle Nachrichten zu Buckelwal Timmy

  1. Der Buckelwal vor der Insel Poel schlägt mit seiner Schwanzflosse. Aufgenommen am 17.04.2026 in Kirchdorf auf der Insel Poel.

    Buckelwal "Timmy" in Ostsee:Wal-Rettung zieht sich in die Länge

    mit Video0:22
  2. Der Buckelwal vor der Insel Poel schlägt mit seiner Schwanzflosse. Aufgenommen am 17.04.2026 in Kirchdorf auf der Insel Poel.

    Ostsee-Insel Pöl:Neue Rettungsaktion für Wal Timmy

    Video0:22
  3. Rettungsaktion für den Buckelwal

    Wal vor der Insel Poel:Greenpeace: Kaum Überlebenschancen für Buckelwal Timmy

    mit Video0:22
  4. Helfer kümmern sich weiterhin um den gestrandeten Buckelwal in der Ostsee

    Nachrichten | heute journal:Ostsee: Warum der Wal so bewegt

    von Bernd Mosebach
    Video2:38
  5. Helfer nähern sich dem Wal vor Poel.

    Geduldete Privatinitiative:Buckelwal in Ostsee: Rettungsversuch geht am Samstag weiter

    mit Video2:38
  6. Buckelwal "Timmy"

    Letzte Chance für "Timmy":Walrettung mit Luftkissen startet

    Video0:27
  7. gestrandeter Wal vor Poel

    Nachrichten | heute - in Deutschland:Rettungsaktion für gestrandeten Wal

    von Bernd Mosebach
    Video1:27
  8. Buckelwal "Timmy"

    Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Buckelwal: Rettungsaktion vor Poel beginnt

    Video1:45
  9. Susanne Seidl | ZDF-Reporterin auf der Insel Poel

    Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Insel Poel: "Wie geht es dem Wal?"

    Video2:25
  10. ecklenburg-Vorpommern, Poel: Helfer legen Tücher über den gestrandeten Wal.

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Weitere Rettungsaktion für Wal geplant

    von B. Mosebach / A. Stadtfeld / S. Seidl
    Video1:25
  11. Das Grafikvideo erklärt grafisch, wie der Wal Timmy in der Ostsee gerettet werden soll.

    3D-Animation:So soll Wal Timmy gerettet werden

    Video0:26
  12. Helfer nähern sich dem Wal vor Poel.

    Experten skeptisch:Private Rettungsaktion für Buckelwal gestartet

  13. Mecklenburg-Vorpommern, Poel: Helfer nähern sich dem gestrandeten Wal.

    Nachrichten | heute:Wal: Erlaubnis für weiteren Rettungsversuch

    von Bernd Mosebach
    Video1:25
  14. Der gestrandete Buckelwal liegt in einer Bucht der Ostseeinsel Poel.
    Interview

    Ist versuchte Walrettung Tierquälerei?:Expertin: "Einzige Lösung: Dieses Tier mechanisch töten"

    mit Video0:26
  15. 14.04.2026, Mecklenburg-Vorpommern, Wismar: Der Buckelwal liegt weiterhin vor der Insel Poel.

    Fachleute raten ab:Neuer Rettungsversuch für gestrandeten Wal

    Video1:13
  16. Umweltsoziologe Marcel Sebastian in seinem Büro

    Soziologe zum Wal-Dilemma:"Moralisch wird mit zweierlei Maß gemessen"

    Video11:42
  17. ZDF-Reporterin Anne Stadtfeld auf Poel bei der privaten Rettungsaktion des Buckelwals Timmy

    Erneuter Wal-Rettungsversuch:"Konzept des Versuchs ist nicht öffentlich"

    Video13:13
  18. Wal Timmy vor Wismar

    Nachrichten | heute - in Deutschland:Wal soll in die Nordsee zurück

    von Anna Kapinos
    Video3:10
  19. Buckelwal Timmy gestrandet vor Poel in der Ostsee.

    Private Rettungsaktion:Letzter Rettungsversuch für Ostsee-Wal Timmy?

    Video28:04
  20. ZDF-Korrespondentin Anne Stadtfeld ist auf der Insel Poel zu sehen.

    Wal-Rettungsversuch:Unklar, ob er "überhaupt überleben kann"

    Video0:53
  21. Anne Stadtfeld | ZDF-Reporterin auf der Insel Poel

    Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Insel Poel: "Bergungsversuch des Wals"

    Video4:10
  22. Der gestrandete Buckelwal liegt in einer Bucht der Ostseeinsel Poel.

    Experten weiterhin skeptisch:Privater Rettungsversuch für Wal Timmy soll sofort starten

    mit Video1:45
  23. Waltouristen

    Nachrichten | heute - in Deutschland:Kranker Buckelwal spaltet die Retter

    von Anne Stadtfeld
    Video1:45
  24. Timmy

    Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Eskalation aus Tierliebe?

    Video2:34
  25. Mecklenburg-Vorpommern, Wismar: Der Buckelwal liegt weiterhin vor der Insel Poel.

    Umweltminister warnt:Falsche Spendenaufrufe für gestrandeten Buckelwal

    mit Video2:21
  26. Der Buckelwal liegt am frühen Vormittag noch immer auf einer Sandbank vor der Insel Poel. Links ein Sprinkler, mit dem die Haut des Tieres mit Wasser benetzt wird, aufgenommen am 11.04.2026

    Steinmeier will mit Experten sprechen:Gestrandeter Buckelwal atmet noch

    mit Video2:21
  27. Demonstranten setzen sich für Walrettung ein

    Nachrichten | hallo deutschland:Demonstranten setzen sich für Walrettung ein

    von Anne Stadtfeld
    Video2:21
  28. Mecklenburg-Vorpommern, Weitendorf-Hof: Der Buckelwal liegt am frühen Vormittag noch immer auf einer Sandbank vor der Insel Poel.

    Schweriner Umweltministerium:"Er atmet noch": Buckelwal "Timmy" hat weitere Nacht überlebt

    mit Video1:32
  29. Boote von Greenpeace fahren an einem in der Ostsee liegenden Wal entlang

    Gestrandeter Buckelwal in der Ostsee:Expertin: Buckelwal zu bergen, wäre große Gefahr für "Timmy"

    mit Video1:32
  30. Ein Schlauchboot nähert sich dem gestrandeten Wal

    Nachrichten | heute:Wismar: Wal liegt weiterhin in der Bucht

    von A. Kapinos / S. Seidl
    Video1:32
  31. timmy-wal

    Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin:"Timmy liegt noch hier, tief im Schlick vergraben"

    Video1:10
  32. Ein Boot liegt in der Nähe des Wals vor der Insel Poel am 03.04.2026.

    Gesundheitszustand "ganz schlecht":Wal-Rettung mit Katamaran? Behörden prüfen Vorgehen

    mit Video54:58

Private Initiative will Timmy retten

  1. Das Grafikvideo erklärt grafisch, wie der Wal Timmy in der Ostsee gerettet werden soll.
    Das Grafikvideo erklärt grafisch, wie der Wal Timmy in der Ostsee gerettet werden soll.

    3D-Animation:So soll Wal Timmy gerettet werden

    Video0:26
  2. Der Buckelwal vor der Insel Poel schlägt mit seiner Schwanzflosse. Aufgenommen am 17.04.2026 in Kirchdorf auf der Insel Poel.

    Buckelwal "Timmy" in Ostsee:Wal-Rettung zieht sich in die Länge

    mit Video0:22
  3. Der gestrandete Buckelwal liegt in einer Bucht der Ostseeinsel Poel.

    Experten weiterhin skeptisch:Privater Rettungsversuch für Wal Timmy soll sofort starten

    mit Video1:45
  4. Buckelwal Timmy gestrandet vor Poel in der Ostsee.

    Private Rettungsaktion:Letzter Rettungsversuch für Ostsee-Wal Timmy?

    Video28:04
  5. Rettungsaktion für den Buckelwal

    Wal vor der Insel Poel:Greenpeace: Kaum Überlebenschancen für Buckelwal Timmy

    mit Video0:22
  6. Der gestrandete Buckelwal liegt in einer Bucht der Ostseeinsel Poel.
    Interview

    Ist versuchte Walrettung Tierquälerei?:Expertin: "Einzige Lösung: Dieses Tier mechanisch töten"

    mit Video0:26
  7. Umweltsoziologe Marcel Sebastian in seinem Büro

    Soziologe zum Wal-Dilemma:"Moralisch wird mit zweierlei Maß gemessen"

    Video11:42

Das Schicksal eines Wals bewegt Deutschland

  1. Helfer kümmern sich weiterhin um den gestrandeten Buckelwal in der Ostsee

    Ostsee:Warum der Wal so bewegt

    von Bernd Mosebach
    Video2:38
  2. Timmy

    Online eskalieren Emotionen:Eskalation aus Tierliebe?

    Video2:34
  3. Hilfskräfte und Biologe Robert Marc Lehmann (im Wasser), stehen im Wasser dort, wo der Wal gestrandet ist.

    Gestrandet in der Ostsee:Morddrohungen gegen Wal-Helfer

    mit Video6:42
  4. Mecklenburg-Vorpommern, Wismar: Der Buckelwal liegt weiterhin vor der Insel Poel.

    Umweltminister warnt:Falsche Spendenaufrufe für gestrandeten Buckelwal

    mit Video2:21
Eisbär Knut spielt 2007 mit einem Fußball im Berliner Zoo
Bilderserie

Diese Tierschicksale bewegten Deutschland

Wal Wissen

  1. Ein Buckelwal springt aus dem Wasser. (Symbolbild)
    FAQ

    Fälle häufen sich:Warum verirren sich Großwale in die Ostsee?

    mit Video1:50
  2. Der Buckelwal liegt vor der Insel Poel. Die Rettungsversuche für den vor Wismar erneut gestrandeten Wal werden eingestellt.

    Von "Timmy" bis zum Walfall:Was passiert, wenn ein Wal stirbt?

    von Anna Vezirgenidi
    mit Video35:45
  3. Ein gezeichneter Wal schwimmt im Meer

    Schwimmende Wälder:Wie Wale das Klima schützen

    Video1:04
  4. Kommunikation Wale CC

    Schall spielt eine zentrale Rolle:Wie kommunizieren Wale?

    Video0:40
  5. Warum Walrettung so schwer ist

    logo! erklärt:Gestrandete Wale: Warum die Rettung so schwierig ist

    Video1:27
  6. ES Warum Wale wandern

    logo! erklärt:Warum Wale "wandern"

    Video1:31
  7. Wal schwimmend im Ozean

    Nahrungsquellen versiegen immer mehr:Warum Wale nicht genug zu fressen finden

    Video7:49
  8. Wal unter Wasser

    Ortungssinn gestört:Die Wale und der Lärm

    Video1:08