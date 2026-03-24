Warum verirren sich Großwale in die Ostsee?

In der Ostsee vor Niendorf ist ein Buckelwal gestrandet. Immer wieder werden große Wale in der Ostsee gesichtet. Wie oft kommt das vor und was sind die Gründe? Ein Überblick.

Die Sorge um den in der Ostsee vor dem Timmendorfer Strand gestrandeten Buckelwal hält an. Rettungsversuche bleiben bisher erfolglos. 24.03.2026 | 1:50 min

Welche Walarten leben in der Ostsee?

Nur Schweinswale sind in der Ostsee heimisch, sagt Almut Neumeister vom Deutschen Meeresmuseum in Stralsund. Schweinswale sind mit etwa zwei Metern Länge klein im Vergleich zu ihren Verwandten wie Buckel- oder Pottwal und werden häufig mit Delfinen verwechselt.

In der zentralen Ostsee leben nach Erkenntnissen von Beobachtungen etwa 200 Schweinswale, in der Beltregion einige Tausend. Ihre Zahl sei aber rückläufig, sie gehörten zu den bedrohten Arten, erklärt Neumeister.

Ein Schweinswal mit Baby in der Ostsee: Etwa 200 Tiere leben in der zentralen Ostsee. Quelle: Imago

Warum kommen größere Walarten in die Ostsee?

Normalerweise ist die Ostsee nach Angaben der Deutschen Stiftung Meeresschutz keine Heimat für große Wale. Der wahrscheinlichste Grund für ihr Auftauchen dort sei, dass sie auf der Suche nach Nahrung Fischschwärmen folgen, sagt Neumeister.

Die Sorge um den in der Ostsee vor Timmendorfer Strand gestrandeten Wal hält an. „Wir befürchten, dass er sterben wird“, so ZDF-Reporter Timm Kruse. 24.03.2026 | 1:46 min

Denkbar sei auch, dass Unterwasserlärm ihre Orientierung beeinträchtige. Gerade junge Wale erkundeten auch gerne ihre Umgebung. Allein 2025 seien mehrere Buckelwale gesichtet worden. Den Angaben zufolge wurden in den vergangenen Jahrzehnten auch schon Belugas, Narwale und Zwergwale in der Ostsee gesichtet.

Die Sorge um den vor dem Timmendorfer Strand in der Ostsee gestrandeten Wal hält an. Das Tier konnte sich während des nächtlichen Hochwassers nicht freischwimmen. Die Rettungsversuche dauern an. 24.03.2026 | 0:23 min

Hat das vermehrte Auftreten auch mit einer größeren Population zu tun?

Ja, sagt Almut Neumeister, das sei auch ein Faktor, warum es in den vergangenen Jahren häufiger vorgekommen sei, dass große Wale in der Ostsee gesichtet werden. Viele Tiere fänden aber auch wieder den Weg zurück in die Nordsee.

Um welche Walart handelt es sich in Niendorf?

Bei dem jetzt vor Niendorf gestrandeten Wal handelt es sich wohl um einen Buckelwal, sagt Sven Biertümpfel von der Meeresschutzorganisation Sea Shepherd. Vermutlich handele es sich um einen jungen Bullen, weil die männlichen Tiere im Gegensatz zu den Kühen auf Wanderschaft seien.

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Biertümpfel geht davon aus, dass es sich um denselben Wal handelt, der Anfang März im Hafen von Wismar gesehen wurde. Drohnenaufnahmen zeigten Teile des Netzes, in dem er sich vor Wismar verfangen hatte.

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Wie groß und schwer werden Buckelwale?

Nach Auskunft des Deutschen Meeresmuseums werden ausgewachsene männliche Buckelwale etwa 15 Meter lang, weibliche Tiere sogar noch etwas größer. Ein ausgewachsenes Tier wiege etwa 35 Tonnen. Eine Übersicht der Meeresschutz-Stiftung zeigt, dass der Buckelwal der häufigste Besucher in der Ostsee ist.

Wie können gestrandete Wale gerettet werden?

Durch das große Gewicht der Säugetiere ist es sehr schwierig, Wale von einer Sandbank oder vom flachen Wasser wieder ins tiefere Wasser zu bekommen, damit er schwimmen kann. Aus eigener Kraft schaffen sie das meist nicht. Man könne versuchen, mit Luftkissen zu arbeiten oder mit Seilen, erklärt Neumeister vom Meeresmuseum.

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Wale können bei einer Rettungsaktion enorm unter Stress geraten. Deshalb sei es wichtig, dass sich Unbeteiligte nicht zu weit annähern, weder aus der Luft mit einer Drohne, noch von Wasser- oder Landseite aus.

Wo wurden in letzter Zeit noch Wale gesichtet?

Anfang Januar schwamm ein großer Wal in der Flensburger Förde zwischen dem Hafen und dem dänischen Kollund. Bei diesem Wal handelte es sich nach Angaben von Experten um einen Finnwal. Die Größe des offenbar jungen Finnwals wurde auf acht Meter geschätzt. Finnwale sind mit einer Länge von rund 25 Metern die zweitgrößten Tiere der Erde - nur der Blauwal ist größer.

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Quelle: dpa