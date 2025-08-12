Forscher: Delfine gaffen gerne, wenn Wale kämpfen

Wenn Wale und Delfine sich im Meer begegnen, gibt es häufig auch freundliche Interaktionen zwischen ihnen, so australische Forscher. Zudem seien Delfine interessierte Beobachter.

Forscher haben fast 200 Begegnungen zwischen Walen und Delfinen ausgewertet und viele spielerische Interaktionen beobachtet. Quelle: Jaimen Hudson

Der Ozean ist zwar riesig, doch manchmal kreuzen sich die Wege seiner Bewohner - etwa die von Walen und Delfinen. Eine Studie von Forschern der Griffith-Universität in Australien liefert nun neue Einblicke, wie diese Begegnungen ablaufen.

Olaf Meynecke, Walforscher und Leiter des Whales & Climate Program, sowie Co-Autorin Olivia Crawley haben Fotos und Videos aus sozialen Medien ausgewertet, etwa Aufnahmen von Touranbietern zum Wale-Beobachten, von Hobby-Fotografen und Wissenschaftlern.

Insgesamt wurden 199 Begegnungen zwischen 19 Bartenwal- und Delfinarten in 17 Ländern analysiert. Die Ergebnisse wurden im Fachmagazin "Discover Animals" veröffentlicht.

Delfine gelten als schlaue und soziale Meeressäuger. Dennoch werden sie immer wieder gejagt. Auch in Ghana stellen ihnen Fischer nach. Die Jagd dort ist illegal, aber lukrativ. 11.05.2025 | 28:51 min

Delfine und Wale zeigen Interesse aneinander

Die zentrale Erkenntnis: In etwa einem Viertel der Fälle handelt es sich um eine positive gegenseitige Interaktion - spielerisch oder freundlich, nicht einseitig oder störend.

Besonders bei Buckelwalen, die als äußerst soziale Tiere gelten, zeigt sich das in der Körpersprache: Sie rollen sich auf die Seite, präsentieren ihren Bauch oder nähern sich langsam den Delfinen.

Meist sind es die Delfine, die die Wale aufsuchen - besonders häufig in der Nähe des Wal-Kopfes. "Die Vermutung ist, dass die Delfine in Sichtweite der Wale bleiben, um von ihnen gesehen zu werden", erklärt Meynecke.

Vor der Küste Chiles wird ein junger Mann von einem Wal geschnappt und kurz darauf wieder ausgespuckt. Ein Schockmoment mit gutem Ausgang. 14.02.2025 | 1:20 min

Delfine reiten aus Spaß an Seite von Walen mit

Dank Technik - etwa Kameras, die an Walen befestigt werden - konnten die Forscher beobachten, dass Delfine den Walen teilweise bis auf den Meeresboden folgen und dabei auch Augenkontakt halten.

Gleichzeitig genießen die Delfine es von Zeit zu Zeit, an der Seite des Wales "mitzureiten" - weniger als Transportmittel, sondern mehr ein spielerisches Verhalten, das ihnen offenbar Freude bereitet. Meynecke sagt:

Es macht ihnen eindeutig Spaß, die Druckwelle des Wals zu nutzen, ähnlich wie Menschen beim Wellenreiten. „ Olaf Meynecke, Walforscher

Doch das Zusammenspiel ist nicht immer harmonisch: In Zeiten von Nahrungskonkurrenz können Wale mit Schwanzschlägen signalisieren, dass sie Abstand wünschen. Begegnungen dieser Art kamen jedoch vergleichsweise selten vor.

Wale sind gigantische Klimaretter: Diese Meeresriesen speichern gewaltige Mengen an CO2. Sie haben eine positive Klimawirkung wie ein kleiner Wald. Doch Wale sind bedroht. 07.03.2024 | 29:40 min

Delfine beobachten gerne Auseinandersetzungen unter Walen

Delfine scheinen besonders dann Interesse zu zeigen, wenn es unter den Walen zu Auseinandersetzungen kommt. Laut den Forschern bleiben die Delfine besonders dann gerne in der Nähe, wenn viel passiert - etwa, wenn Wale miteinander kämpfen oder Kälber dabei sind. Dann beobachten die Delfine die Szenen sehr genau, ohne sich jedoch einzumischen.

Auch wenn viele Begegnungen neutral ausfielen, reagierten Wale in zahlreichen Fällen positiv auf ihre neugierigen Gefährten - ein Zeichen, dass sie das Zusammensein genießen könnten. Warum sich die Tiere so begegnen, ist noch nicht vollständig geklärt.

Möglicher Grund für Nähe: Unterhaltung

"Es könnte tatsächlich Unterhaltung sein", sagt Meynecke und weist darauf hin, dass Buckelwale schon öfter beobachtet wurden, wie sie mit Seetang spielen und ihn auf ihrem Kopf balancieren - was mitunter als Ausdruck von Kreativität und Spaß gewertet wird.

Zwischen Tierschutz und Existenzangst: Um die Sterblichkeit von Delfinen auf Nahrungssuche zu verringern, dürfen Boote über 8 m Länge im Winter einen Monat lang nicht fischen. 19.02.2025 | 2:02 min

Eine Theorie: Interaktionen mit Delfinen stellen eine Form von sozialem Spiel dar, das Kreativität fördern.

Wie auch beim Menschen braucht das Gehirn gerade bei intelligenten Wesen Phasen der Kreativität. „ Olaf Meynecke, Walforscher

Dieses "Spiel" könnte damit eine Funktion für die sozialen und kognitiven Fähigkeiten der Meeressäuger erfüllen.

ZDFheute auf WhatsApp Quelle: dpa die wichtigsten Nachrichten auf Ihr Smartphone. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Zur Anmeldung: ZDFheute-WhatsApp-Channel. Sie wollen auf dem Laufenden bleiben? Dann sind Sie beim ZDFheute-WhatsApp-Channel richtig. Hier erhalten Sie. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren.