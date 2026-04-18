Wal Timmy: Greenpeace sieht kaum Überlebenschancen

Ein Sprecher von Greenpeace schätzt die Überlebenschancen des gestrandeten Buckelwals bei einem erfolgreichen Rettungsversuch als gering ein. Das Tier sei stark geschwächt.

Viele Menschen bauen eine emotionale Bindung zu dem seit Tagen festliegenden Wal auf, andere protestieren gegen den Klimawandel. Der Wal ist zu einer Projektionsfläche geworden. 17.04.2026 | 2:38 min

Die Umweltschutzorganisation Greenpeace sieht wenig Chancen für eine Rettung des vor der Insel Poel gestrandeten Wals durch die private Initiative. "Die Chancen, dass er in der Nordsee landet und dort frei schwimmt, sind gering", sagte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Er gehe davon aus, dass der Wal dort ertrinken wird, weil er so geschwächt ist.

Die Überlebenschancen des Tieres bei einem erfolgreichen Rettungsversuch seien demnach gering. Das gelte erst recht für die Möglichkeiten des Wals im Atlantik - sollte er dorthin gelangen.

Eine private Initiative will den gestrandeten Buckelwal bergen und in die Nordsee bringen - der Rettungsversuch als 3D-Animation. 16.04.2026 | 0:26 min

Wal durch verschiedene Faktoren geschwächt

Der tonnenschwere Meeressäuger werde durch verschiedene Faktoren geschwächt. Der Wal könne aktuell keine Nahrung aufnehmen und hungere - der Ernährungszustand sei entsprechend schlecht, sagte der Umweltschützer.

Hinzu kommen die Reste eines Netzes im Maul des Wals:

Wir wissen nicht, was mit dem Netz ist, möglicherweise ist es in die Haut eingewachsen oder er hat Teile verschluckt - das wissen wir nicht. „ Sprecher der Umweltschutzorganisation Greenpeace

Wasser in der Lunge des Wals vermutet

Wissenschaftler gehen zudem davon aus, dass sich Wasser in der Lunge des Wals sammelt. Dadurch sei die Atmung beeinträchtigt und der Sauerstoff-Austausch über die Lungenoberfläche stark eingeschränkt, sagte der Sprecher. Dadurch werde das ohnehin durch Hautkrankheiten geschwächte Tier zusätzlich beeinträchtigt.

Dieser Wal ist so schwach, dass er sich entschieden hat, dort liegenzubleiben. „ Sprecher der Umweltschutzorganisation Greenpeace

Die Rettung des vor der Insel Poel gestrandeten Wals wird fortgesetzt. Wie die Aktion ausgeht, ist derzeit offen. 17.04.2026 | 1:27 min

Greenpeace beteiligt sich nicht an Rettungsaktion

Den Transport schätzt er als riskant ein. "Ich weiß nicht, ob dieser Schleppverband den weiten Weg in die Nordsee übersteht - das ist nicht ohne." Die Umweltschutzorganisation Greenpeace beteiligt sich nicht an der geplanten Rettungsaktion, denn nach den vorliegenden Informationen sei der Wal krank und stark geschwächt, so eine Sprecherin.

Viele Menschen bauen eine emotionale Bindung zu dem seit Tagen festliegenden Wal auf, andere protestieren gegen den Klimawandel. Der Wal ist zu einer Projektionsfläche geworden. 17.04.2026 | 2:38 min

Wal bereits mehrfach gestrandet

Bislang hatten Experten erklärt, dem geschwächten Buckelwal könne nicht sinnvoll geholfen werden, und es sei das Beste, ihn in Ruhe und Würde sterben zu lassen. Das Tier war bereits mehrfach gestrandet. Der Wal liegt am Samstag bereits den 19. Tag an derselben Position in der Kirchsee in der Wismarer Bucht fest.

Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD) hatte am Mittwoch überraschend grünes Licht für den Rettungsversuch einer privaten Initiative für den bei Wismar gestrandeten Buckelwal gegeben. Die Verantwortung für die neue Aktion liege komplett bei den Initiatoren, betonte Backhaus, auch finanziell.

Quelle: dpa