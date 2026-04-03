Von "Timmy" bis zum Walfall:Was passiert, wenn ein Wal stirbt?
von Anna Vezirgenidi
Der Buckelwal "Timmy" vor Wismar hat laut Experten kaum noch Überlebenschancen, Rettungsversuche wurden eingestellt. Was passiert mit ihm und wie stirbt ein Wal in der Tiefsee?
Der vor der Ostseeküste liegende Buckelwal "Timmy" bewegt sich kaum noch. Nach Angaben des Umweltministeriums in Mecklenburg-Vorpommern atmete das Tier am Mittwochmorgen etwa alle fünf Minuten. Sein Zustand habe sich nicht verändert, hieß es am Freitag von der Wasserschutzpolizei und von Greenpeace. Noch ist der Wal am Leben. Experten sprechen von einem "sehr weit fortgeschrittenen Schwächezustand", der auf ein mögliches Verenden hindeutet.
Wie lange das Tier noch überleben wird, lässt sich nach Einschätzung der Experten nicht vorhersagen. Am Donnerstagvormittag erkundete bereits ein Vermessungsboot die Umgebung des Wals, um eine mögliche Bergung des Buckelwals vorzubereiten.
Wal soll ins Deutsche Meeresmuseum nach Stralsund
Sollte der Wal sterben, steht bereits fest, wie mit dem Kadaver umgegangen wird: Er soll ins Deutsche Meeresmuseum nach Stralsund gebracht und dort umfassend untersucht werden. Das Deutsche Meeresmuseum teilte gegenüber ZDFheute mit, dass der Walkörper nach dem Transport zur Insel Dänholm gemeinsam mit externen Experten obduziert und umfassend dokumentiert werden soll.
Organe und Gewebe werden vermessen, gewogen und beprobt, um mögliche Krankheiten und die Todesursache zu bestimmen. Die entnommenen Proben sollen langfristig für die Wissenschaft gesichert werden. Ein Großteil des Körpers werde von einer spezialisierten Firma entsorgt, das Skelett könnte laut Museum in die wissenschaftliche Sammlung der Universität Rostock übernommen werden, ein Angebot werde dort derzeit geprüft.
Was passiert, wenn ein Wal stirbt?
Der Wal ist ein Säugetier, "der Sterbeprozess ist deswegen nicht anders als bei uns Menschen", erklärt Tamara Narganes Homfeldt, Meeresbiologin mit dem Schwerpunkt Cetologie von der Organisation Whale and Dolphin Conservation (WDC). "Für die Natur ist es am allerschönsten, wenn ein sogenannter Walfall passiert", sagt die Meeresbiologin. Sinkt ein Wal in tiefere Gewässer, beginne laut Narganes Homfeldt ein mehrstufiger Prozess:
"Wenn ein Wal nicht mehr die nötige Energie hat, um an die Meeresoberfläche zu gelangen, kann er auch nicht mehr atmen", erklärt Narganes Homfeldt. Im offenen Meer versinkt der Kadaver je nach Art und Gewebe früher oder später. Erreicht er die Tiefsee, befindet er sich in einem nährstoffarmen Meeresraum. Der Kadaver habe hingegen viele Nährstoffe, so Narganes Homfeldt.
Wer kann sich am Kadaver ernähren?
Wie lange der Prozess der Zersetzung andauere, könne man schwer festlegen, das hänge von der Größe des Tiers ab und davon, wer sich davon ernähre. Fett werde meist innerhalb von Monaten bis wenigen Jahren abgebaut, Knochen könnten jedoch Jahrzehnte weiterhin bestehen bleiben.
Von Fischen bis Bakterien könne sich alles am Kadaver ernähren, was in der Tiefsee schwimme, so Narganes Homfeldt. "Man ist immer gewöhnt, Brot zu essen, und plötzlich hat man ein ganzes Buffet", beschreibt die Meeresbiologin den positiven Effekt auf das Ökosystem der Tiefsee. Er sei wie "eine Bombe an Nährstoffen, die unerwartet kommt".
Warum "Timmy" kein Walfall wird
Im Fall "Timmy" ist ein Walfall jedoch nicht zu erwarten. Narganes Homfeldt erklärt: Das Tier treibe bereits in Küstennähe, würde es nicht geborgen, würde es vermutlich durch die Brandung an Land getrieben. Ein klassischer Walfall wie in tieferen Gewässern könne vor der Ostseeküste nicht entstehen.
Die geplante Autopsie könnte laut Narganes Homfeldt dennoch wertvolle Erkenntnisse liefern: "Hier macht es aufgrund der Situation der Haut Sinn zu schauen, welche Infektionen und Bakterien der Wal hat."
Zudem könnte der Mageninhalt Aufschluss über die Route des Wals geben, sagt Narganes Homfeldt, und erklärt: "Buckelwale kommen aus den Wintermonaten aus südlichen Gewässern, beispielsweise um die Kapverden, und bewegen sich Richtung Norden zurück". In den Südgewässern gebe es nicht viel Essen, so Narganes Homfeldt, und die Ostsee könnte eine erste Möglichkeit der Nahrungsaufnahme für die Tiere sein: "Es kann also sein, dass er einem Fischschwarm hinterher geschwommen ist".
Was der Mageninhalt des Wals verraten kann
Aus biologischer Sicht sei es interessant, die Vorgeschichte der letzten Monate zu klären, erklärt die Meeresbiologin. Fischreste im Magen könnten beispielsweise zeigen, dass Wale möglicherweise Abstecher in die Ostsee vor ihrer Rückreise in den Norden machen.
"Timmy bleibt ein Individualfall", betont Narganes Homfeldt. Gleichzeitig sei es "leider nicht selten, dass sich Wale in Netzen verheddern und dadurch sterben". Solche Fälle zeigen, wie wichtig strengere Fischereiregulierungen, alternative Fangmethoden und der Schutz von Meeresschutzgebieten weiterhin seien, ergänzt die Meeresbiologin.
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