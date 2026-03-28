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Panorama

Wal in der Ostsee: Bisher keine neue Sichtung am Samstag

Wal-Drama in der Ostsee:Keine Wal-Sichtung am Samstag - Suche dauert an

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Neue Sorgen um den Buckelwal: Das mit viel Mühe befreite Tier wurde seit Freitagnachmittag nicht mehr gesichtet. Mit Booten wird die Suche in der Ostsee am Samstag fortgesetzt.

Schleswig-Holstein, Timmendorfer Strand: Ein Buckelwal schwimmt begleitet von Schlauchbooten in der Ostsee. Der in der Ostsee vor Niendorf gestrandete Wal hatte sich in der Nacht zuvor befreit. Das Tier schwimmt nun wieder in der Ostsee und wird von Schiffen der Küstenwache und Polizeibooten begleitet.

Der Buckelwal, der tagelang auf einer Sandbank festsaß, schwimmt jetzt wieder durch die Ostsee. Doch noch hat er einen langen Weg vor sich.

27.03.2026 | 1:58 min

Seit Abbruch der Beobachtung des von einer Sandbank vor Timmendorfer Strand befreiten Buckelwals am Freitag sind zunächst keine neuen Sichtungen gemeldet worden. Die Suche solle bald aufgenommen werden, sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei Wismar am Samstagmorgen. Das Tier sei wahrscheinlich in der westlichen Ostsee unterwegs.

Suche nach dem Wal dauert an

Es habe keine Sichtungen gegeben, sagte er. Auch den Kollegen in Travemünde, mit denen man in Kontakt stehe, sei nichts bekannt. Eine Sprecherin der Meeresschutzorganisation Sea Shepherd sagte, man warte auf Sichtungen aus der Bevölkerung. Seit dem Freitagnachmittag habe man keine Neuigkeiten.

Helfer besprühen einen gestrandeten Wal mit Wasser.
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Wenn ein Land auf ein Tier blickt

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Quelle: dpa | Ulrich Perrey

Laut Sprecher der Wasserschutzpolizei soll demnächst das Boot "Uecker" auslaufen, um gezielt zwischen der schleswig-holsteinischen Landesgrenze und der Insel Poel in der Wismarer Bucht zu suchen. Ein weiteres Boot solle im Rahmen der Streifentätigkeit zwischen dem Seegebiet Warnemünde und Kühlungsborn nach dem Meeressäuger Ausschau halten.

Der Buckelwal am Timmendorfer Strand

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27.03.2026 | 23:04 min

Trotz spektakulärer Befreiung: Weiter Sorgen um Wal

Nach tagelangen Bemühungen zahlreicher Helfer hatte sich das Tier in der Nacht auf Freitag nach Tagen selbst von einer Sandbank vor Timmendorfer Strand durch eine per Bagger ausgegrabene Rinne freigeschwommen. Nach wie vor machen sich Experten aber Sorgen um den Buckelwal, nachdem er zuletzt in Küstennähe geschwommen war.

Am Freitag war der Wal laut der Sea-Shepherd-Sprecherin noch vor Warnkenhagen (Nordwestmecklenburg) gesehen worden. Mitglieder der Meeresschutzorganisation sowie von Greenpeace begleiteten ihn mit Schlauchbooten. Nach mehreren Stunden beendeten sie die Beobachtung.

Quelle: dpa
Über dieses Thema berichteten verschiedene Sendungen, etwa das heute journal 27.03.2026 um 21:55 Uhr und ZDFheute live am 27.03.2026 um 14:30 Uhr.
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