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Gestrandeter Buckelwal: Rettungsaktion mit Baggern startet

Gestrandeter Buckelwal in der Ostsee:Festsitzender Wal: Rettungsaktion mit Baggern live im Video

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Eine 50 Meter lange Rinne soll dem Buckelwal in der Ostsee den Weg zurück ins offene Meer ebnen - es könnte der letzte Rettungsversuch sein. Die Rettungsaktion live.

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Es könnte die letzte Chance für den gestrandeten Buckelwal am Timmendorfer Strand sein: Bagger sollen eine rund 50 Meter lange Rinne in die Freiheit schaufeln. Die Rettungsaktion im Livestream.

26.03.2026

Die weitere Rettungsaktion des vor Timmendorfer Strand festsitzenden Buckelwals hat begonnen. Zwei Bagger starteten in einiger Entfernung von dem auf einer Sandbank festsitzenden Tier damit, eine Rinne zu graben.

Sie beabsichtigen, sich langsam an den 12 bis 15 Meter großen Meeressäuger heranzuarbeiten, auch damit dieser sich an die Geräusche gewöhnen kann, sagte der Bürgermeister von Timmendorfer Strand, Sven Partheil-Böhnke. 

Bei den Arbeiten sei höchste Konzentration gefragt. Man müsse sich bis auf einen Zentimeter an den Kopf des Tieres heranarbeiten, so Partheil-Böhnke. Dies sei auch für den Buckelwal nicht ganz ungefährlich.

Timmendorfer Strand: Buckelwal soll durch große Rinne entkommen können

Der Plan ist, mit insgesamt zwei Baggern eine 50 Meter lange, sechs Meter breite und 1,20 Meter tiefe Rinne vor dem Kopf des Wals zu graben. So müsste sich das Tier nicht drehen, um wegkommen zu können.

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Zuvor hatte sich der Biologe Robert Marc Lehmann dem Tier genähert, um dessen Gesundheitszustand zu untersuchen. Er habe mit heftigen Bewegungen und lautem Schnauben reagiert.

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Größer als zunächst angenommen

Messungen haben ergeben, dass der vor dem Ortsteil Niendorf liegende Buckelwal größer ist als zunächst angenommen: Er sei wohl zwischen 12 und 15 Meter lang und wiege geschätzt rund 15 Tonnen, sagte Joseph Schnitzler vom Institut für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung (ITAW).

Bei einem so massiven Tier ist es umso schwieriger, es wieder in tieferes Wasser zu bringen. Anders als in der Nordsee gibt es in der Ostsee auch keine deutliche Tide, die den Wal wieder in tieferes Wasser spülen könnte.

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Nicht der erste Rettungsversuch

Der Buckelwal war Montagmorgen auf der Sandbank entdeckt worden. Am Dienstag war ein Rettungsversuch mit einem kleinen Saugbagger gescheitert. "Leider hat sich herausgestellt, dass der Sand zu fest ist", erklärte ITAW-Walexpertin Stephanie Groß.

Zuvor waren bereits andere Versuche fehlgeschlagen. Zwar gelang es, den Wal in Richtung der tieferen Fahrrinne zu drehen, frei kam er aber nicht.

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Auch Versuche, mit Polizeibooten Wellen zu machen, damit sich der Wal freischwimmen kann, brachten nichts. Um den Wal nicht weiter zu stressen, waren die Versuche dann zunächst abgebrochen worden. Doch auch die Hoffnung, dass sich das Tier mit dem Hochwasser in der Nacht zu Dienstag freischwimmen kann, erfüllte sich nicht.

Buckelwale können nach Expertenangaben bis zu etwa 30 Tonnen Gewicht erreichen und haben eine Lebenserwartung von bis zu 90 Jahren. Kennzeichnend für die Art sind die langen, Flipper genannten Brustflossen, die ein Drittel der Körperlänge erreichen.

Buckelwale (Megaptera novaeangliae) sind in allen polaren bis tropischen Meeren verbreitet. Sie halten sich vorwiegend auf dem offenen Meer auf, sind aber vor allem in den Fortpflanzungsgebieten auch in Küstennähe anzutreffen. Mehr als 10 Meter Länge und 30 Tonnen Gewicht sind möglich. Kennzeichnend sind die langen, Flipper genannten Brustflossen, die ein Drittel der Körperlänge erreichen.

Bis in die 1960er Jahre wurden Buckelwale kommerziell gejagt und regional fast ausgerottet. Mittlerweile haben sich mehrere Populationen deutlich erholt. Das ist mit ein Grund dafür, dass sich solche Tiere vermehrt in Regionen finden, in denen sie in den Jahrzehnten zuvor kaum mal zu sehen waren. 

Buckelwale haben Analysen zufolge eine Lebenserwartung von bis zu 90 Jahren. Die Sangeskunst der Giganten ist legendär: Die langen Lieder der Bullen zählen zu den komplexesten Gesängen im Tierreich überhaupt. Die Tiere gelten zudem auch als die Akrobaten unter den Großwalarten: Sie zeigen spektakuläre Sprünge und schlagen oft mit Brust- und Schwanzflossen auf die Meeresoberfläche. 

Bekannt sind Buckelwale zudem für ihre erstaunlichen Fangtechniken. Zum Beispiel lassen sie gezielt Atemluft in Blasen hochperlen, wenn sie einen Schwarm Fische oder Krill ausgemacht haben und diesen umkreisen. Die Beute durchschwimmt diesen Blasenvorhang nicht - und wird von den mit weit geöffnetem Maul von unten nahenden Walen verschlungen.

Quelle: dpa

Quelle: dpa
Über dieses Thema berichteten mehrere Sendungen, unter anderem das ZDF-Mittagsmagazin am 25.03.2026 um 12:00 Uhr und "hallo Deutschland" am 24.03.2026 um 17:10 Uhr.
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