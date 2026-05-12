Timmy: "Keine Signale mehr" von in Nordsee entlassenem Buckelwal

Nach dem Rettungsversuch des in der Ostsee gestrandeten Wals gibt es keine Informationen mehr zu dessen Gesundheit oder Standort. Es kämen "keine Signale" an, heißt es.

Eines der letzten Bilder von Buckelwal "Timmy" in Freiheit (Archivfoto). Quelle: AFP

Eine Geldgeberin der privaten Rettungsinitiative für Buckelwal "Timmy" hat eingeräumt, dass der am Tier angebrachte Tracker keine Informationen mehr sendet. "Im Moment haben wir keine Signale mehr", sagte Karin Walter-Mommert der "Bild". Dem Bericht zufolge soll das bereits seit Sonntag der Fall sein.

Die private Initiative hatte vor der Freilassung des Wals einen Tracker an diesem angebracht, der eigentlich bei jedem Auftauchen des Tieres Auskunft über dessen Position geben sollte. Stattdessen kamen bis zuletzt aber nur unklare Signale an, die Mitglieder der Initiative als Lebenszeichen deuteten. Im "Bild"-Bericht ist von "Datenmatsch" die Rede.

Dass nun gar keine Daten mehr eingehen, könnte demnach daran liegen, dass der Wal womöglich tot sei und deshalb nicht mehr auftauche - oder der Tracker kaputt sei.

Nach mehreren Rettungsversuchen war "Timmy" am 2. Mai in der Nordsee angekommen. 02.05.2026 | 1:38 min

Viele offene Fragen nach "Timmy"-Freilassung

Über die Intransparenz der Initiative im Umgang mit den Daten war zuletzt eine Debatte entbrannt, in die sich auch Schleswig-Holsteins Umweltministerium eingeschaltet hatte.

Die Initiative wiegelt bei genaueren Fragen, etwa zu ihrem Vorgehen oder dem Trackermodell, unter Verweis auf "Sicherheitsgründe" immer wieder ab. Auch über den Ablauf des Rettungsversuches gibt es nach wie vor Unklarheiten. Vor wenigen Tagen sollte ein Bericht der Reedereigesellschaft für Aufklärung sorgen - ließ aber ebenfalls Fragen offen.

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Quelle: ZDF