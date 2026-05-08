Nach Buckelwal-Drama: Neue Regeln für Wal-Strandungen geplant

Nach Buckelwal-Drama:Vorschläge für Umgang mit Wal-Strandungen bis Herbst geplant
Nach dem umstrittenen Einsatz rund um einen Buckelwal in der Ostsee sollen bis Herbst Vorschläge über einheitliche Verfahren für Strandungen an deutschen Küsten erarbeitet werden.
Für den künftigen Umgang mit Wal-Strandungen an deutschen Küsten sollen bis Herbst Vorschläge für ein einheitliches Konzept vorliegen. Die Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft Nord- und Ostsee wurde beauftragt, entsprechende Empfehlungen bis zur nächsten Umweltministerkonferenz im Herbst zu erarbeiten. Dies teilte das Umweltministerium Mecklenburg-Vorpommern in Leipzig mit.
Auslöser ist unter anderem das wochenlange Geschehen rund um einen mehrfach gestrandeten Buckelwal in der Ostsee. Der Fall habe deutlich gemacht, dass es klarere Strukturen und abgestimmte Verfahren brauche.
"Solche Einsätze sind hochkomplex", sagte Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD). Es brauche eindeutige Verantwortlichkeiten, koordinierte Abläufe und eine abgestimmte Vorgehensweise über Ländergrenzen hinweg. Der nun gefasste Beschluss zeige, "dass wir die Situation nicht nur ernst nehmen, sondern daraus auch konkrete Konsequenzen ableiten".
Verbleibt des Buckewals unklar
In den vergangenen Wochen hatte das Schicksal des Buckelwals für große Aufmerksamkeit gesorgt. Das geschwächte Tier war schließlich von einer privaten Initiative in die Nordsee transportiert. Seitdem ist unklar, was aus dem Meeressäuger geworden ist und ob er noch lebt.
Wissenschaftler hatten das Vorgehen kritisch bewertet, während das Umweltministerium in Schwerin die Aktion nach anfänglichem Zögern duldete.
Minister für stärkeren Schutz der Meere
Backhaus sprach sich zudem für einen stärkeren Schutz der Meere aus. Es brauche Rückzugsräume, in denen sich Arten und Lebensräume von menschlichen Einflüssen erholen könnten.
Solche Schutzgebiete seien ein zentraler Baustein für den Erhalt von Meeressäugern, da sie Störungen verringern und sichere Rückzugsräume schaffen.
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