Nach Buckelwal-Drama: Neue Regeln für Wal-Strandungen geplant

Nach dem umstrittenen Einsatz rund um einen Buckelwal in der Ostsee sollen bis Herbst Vorschläge über einheitliche Verfahren für Strandungen an deutschen Küsten erarbeitet werden.

Bei der Freilassung des Wals am Samstag wurde gegen Absprachen verstoßen. Jetzt soll die Crew des Rettungsschiffs zu den Geschehnissen an Bord befragt werden. 04.05.2026 | 2:14 min

Für den künftigen Umgang mit Wal-Strandungen an deutschen Küsten sollen bis Herbst Vorschläge für ein einheitliches Konzept vorliegen. Die Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft Nord- und Ostsee wurde beauftragt, entsprechende Empfehlungen bis zur nächsten Umweltministerkonferenz im Herbst zu erarbeiten. Dies teilte das Umweltministerium Mecklenburg-Vorpommern in Leipzig mit.

Auslöser ist unter anderem das wochenlange Geschehen rund um einen mehrfach gestrandeten Buckelwal in der Ostsee. Der Fall habe deutlich gemacht, dass es klarere Strukturen und abgestimmte Verfahren brauche.

"Solche Einsätze sind hochkomplex", sagte Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD). Es brauche eindeutige Verantwortlichkeiten, koordinierte Abläufe und eine abgestimmte Vorgehensweise über Ländergrenzen hinweg. Der nun gefasste Beschluss zeige, "dass wir die Situation nicht nur ernst nehmen, sondern daraus auch konkrete Konsequenzen ableiten".

Der in Mecklenburg-Vorpommern gestrandeten Buckelwal Timmy wurde in die Nordsee gebracht. Von hier aus soll er jetzt in Richtung Freiheit und Atlantik schwimmen. 02.05.2026 | 0:19 min

Verbleibt des Buckewals unklar

In den vergangenen Wochen hatte das Schicksal des Buckelwals für große Aufmerksamkeit gesorgt. Das geschwächte Tier war schließlich von einer privaten Initiative in die Nordsee transportiert. Seitdem ist unklar, was aus dem Meeressäuger geworden ist und ob er noch lebt.

Wissenschaftler hatten das Vorgehen kritisch bewertet, während das Umweltministerium in Schwerin die Aktion nach anfänglichem Zögern duldete.

Bei den meisten unserer Nachbarn scheint man mit Fällen wie dem gestrandeten Wal „Timmy“ und der Debatte um seine Rettung anders umzugehen. Entsprechend fällt die Berichterstattung in Europa aus. 29.04.2026 | 2:06 min

Minister für stärkeren Schutz der Meere

Backhaus sprach sich zudem für einen stärkeren Schutz der Meere aus. Es brauche Rückzugsräume, in denen sich Arten und Lebensräume von menschlichen Einflüssen erholen könnten.

Solche Schutzgebiete seien ein zentraler Baustein für den Erhalt von Meeressäugern, da sie Störungen verringern und sichere Rückzugsräume schaffen.

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Quelle: dpa