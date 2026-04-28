Er liebt öffentlichkeitswirksame Auftritte wie den Walrettungsversuch: Landesumweltminister Till Backhaus ist nun über die Grenzen von Mecklenburg-Vorpommern hinaus bekannt.

Der wohl letzte Rettungsversuch für den gestrandeten Buckelwal läuft. Am Nachmittag wurde das Tier in einen Frachtkahn gelotst. Damit soll der Wal bis ins offene Meer transportiert werden. 28.04.2026 | 0:16 min

Zum Schluss verkündet Till Backhaus einen Triumph: "Wir haben am Ende dieses Tier gerettet", sagt er am Nachmittag an der Ostsee, auch an seine Kritiker gerichtet. Wenige Minuten zuvor schwamm der dort gestrandete Buckelwal in einen Lastkahn, mit dem er aufs offene Meer gebracht werden soll. Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister, der das Drama um das Tier wochenlang engagiert begleitete, ist durch den Wal inzwischen deutschlandweit bekannt.

Der SPD-Politiker watete in einem wasserdichten Anzug durch das brusttiefe Wasser vor der Insel Poel, um den Wal persönlich zu inspizieren. Er übernachtete auf einem kleinen Schiff ganz in der Nähe des Meeressäugers und erklärte sich fast täglich vor den Kameras zu den Rettungsversuchen.

Wal Timmy hat sich in den Lastkahn bewegt, der ihn ins offene Meer transportieren soll. Landesumweltminister Umweltminister Backhaus und eine Sprecherin der Rettungsinitiative sind erleichtert. 28.04.2026 | 8:13 min

Dabei ließ Backhaus gern eigene Expertise durchblicken. Während eines Pressestatements auf Poel muhten im Hintergrund Galloway-Rinder. Backhaus rief kurz: "Nu' mal ruhig!" Als die Rinder verstummten, bemerkte der 67-Jährige:

Sie sehen, ich bin auch ein Flüsterer und kann auch mit Tieren umgehen. „ Till Backhaus (SPD), Umweltminister von Mecklenburg-Vorpommern

Backhaus setzt sich gern in Szene

Backhaus' Einsatz bei der Walrettung kommt nicht überraschend. Er scheute noch nie öffentlichkeitswirksame Aktionen. Der Sozialdemokrat hält sich selbst für authentisch und weiß sich in Szene zu setzen.

Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus hat eine tierische Störungsaktion während eines Pressestatements zum gestrandeten Wal mit Humor genommen. 19.04.2026 | 0:41 min

Beim Elbe-Hochwasser schleppte er einst Sandsäcke und schenkte Bier an die Fluthelfer aus. Hoch zu Ross weihte er auch schon mal einen neuen Reitweg ein - und fiel bei ähnlicher Gelegenheit vom Pferd. Auf einer Ernährungsmesse stellte sich Backhaus gar einem Schokokusswettessen.

Manche markige Äußerungen zeugen indes von wenig Feingefühl. Unangenehm fiel Backhaus auf, als er 2022 auf einer öffentlichen Veranstaltung im Zusammenhang mit der damaligen Grünen-Bundeschefin Ricarda Lang äußerte, früher seien Dick und Doof zwei Personen gewesen. Lang akzeptierte später Backhaus' Entschuldigung, die freilich etwas halbherzig klang.

Seit mehr als 27 Jahren im Ministeramt

In Mecklenburg-Vorpommern sitzt der Minister seit 1998 fest im Sattel - er gilt damit als dienstältester Ressortchef in Deutschland. Was seine politische Erfahrung angeht, kann dem promovierten Agraringenieur, der zu DDR-Zeiten in seiner Heimat im Süden Mecklenburgs in einer Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft arbeitete, wohl kaum ein Agrarpolitiker das Wasser reichen.

ZDF-Reporter Bernd Mosebach schildert, wie der Buckelwal auf die Barge gelangte. Man habe hören können, wie die Helfer den Wal mit einem Seilzug bewegten. 28.04.2026 | 24:31 min

Bei Landtagswahlen gewann er seit 1990 seinen Wahlkreis stets direkt. Backhaus wurde erstmals 1998 zum Minister eines Ressorts ernannt, dessen Hauptkern immer die Landwirtschaft war. Seit der Landtagswahl im Jahr 2021 ist er im rot-roten Kabinett von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt zuständig.

Backhaus: Einst Anwärter für Ministerpräsidenten-Posten

Von 2003 bis 2007 war Backhaus Landeschef der SPD und galt damals als möglicher Anwärter für den Posten des Regierungschefs. Aber manche Widrigkeiten und sein ungeschicktes Auftreten während der Vogelgrippe auf Rügen im Februar 2006 beendeten diese Karrierechance. Unter anderem waren auch Zweifel an seiner Doktorarbeit aufgetaucht, die er trotz der Arbeitsbelastung in seinen ersten Ministerjahren geschrieben hatte.

Helfer und Befürworter der privaten Rettungsinitiative hätten sich sehr über die geglückte Aktion gefreut, so ZDF-Reporterin Anne Stadtfeld. Die Rettung bleibe aber gefährlich. 28.04.2026 | 5:20 min

Selten geht Backhaus einem Gespräch mit Kritikern aus dem Weg - nicht nur auf Poel zum Thema Walrettung. Als Landwirte, die gegen die Streichung der Agrardieselsubventionen demonstrierten, mit Hupen und Tröten vor einer SPD-Veranstaltung in Stralsund auftauchten, setzte sich Backhaus mit den Bauern an einen Tisch. Die Runde war per du und tauschte Argumente aus.

Wenn in Mecklenburg-Vorpommern im September ein neuer Landtag gewählt wird, ist Backhaus seit 28 Jahren im Amt. Damit überflügelte er selbst Bremens früheren Regierungschef Henning Scherf. Der SPD-Politiker war 27 Jahre lang Mitglied der Landesregierung, allerdings nicht - wie Backhaus - auf demselben Posten. Bislang signalisierte Backhaus nicht, dass er nach der Wahl aufhören wolle.

Quelle: AFP