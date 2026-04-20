Wal Timmy in der Ostsee: Die Entwicklungen im Liveblog

Wal verirrt sich vor Ostseeküste: Chronologie der Ereignisse
Das Schicksal von Wal Timmy lässt die Menschen nicht los. Mehrmals verirrte er sich und strandete in der Ostsee, nun keimt Hoffnung auf. Die Ereignisse im Überblick.
Findet Buckelwal Timmy wieder den Weg aus der Ostsee heraus? Zuletzt strandete er vor der Insel Poel, schwamm aber jetzt überraschend wieder los. Alle Entwicklungen im Liveblog.
Das Schicksal von Wal Timmy lässt die Menschen nicht los. Mehrmals verirrte er sich und strandete in der Ostsee, nun keimt Hoffnung auf. Die Ereignisse im Überblick.
Buckelwal Timmy soll nach Angaben des Umweltministeriums von Mecklenburg-Vorpommern nach Möglichkeit besendert werden. Sollte sich die Gelegenheit bieten, könnte das Tier in Kürze mit einem Sender zur Ortung versehen werden, sagte eine Ministeriumssprecherin.
Der nach seinem Losschwimmen aktuell wieder vor Poel bei Wismar ausharrende Buckelwal ist nach Kenntnis des Schweriner Umweltministeriums nicht erneut gestrandet. Helfer auf den Booten gingen davon aus, dass sich das Tier frei bewegen könne, sagte eine Ministeriumssprecherin. Allerdings lasse man dem Tier aktuell eine Pause. Es habe am Morgen schätzungsweise drei bis fünf Kilometer zurückgelegt.
Wal Timmy war laut Umweltminister Till Backhaus am Morgen mit verhältnismäßig hoher Geschwindigkeit unterwegs, "nämlich zwischen fünf und sieben Knoten". Das sind etwa 9 bis 13 Kilometer pro Stunde.
Nach Einschätzung der Umweltorganisation Greenpeace bedeutet die aktuelle Situation für den Buckelwal vor Poel eine hohe Stressbelastung. "Das ist natürlich ein Megastress für das Tier", sagte ein Organisationssprecher. Der Wal habe die letzten Jahre ohne Kontakt zu Menschen verbracht, nun gebe es ständig Aktivitäten. Das Tier müsse sich erst einmal von den vergangenen Tagen erholen und sei nun Motorenlärm von den Booten ausgesetzt. "Der Stress für das Tier ist enorm."
Rund zwei Stunden, nachdem der Buckelwal vor Poel bei steigenden Wasserständen losgeschwommen ist, stoppte er offenbar. Auf Livestreams ist zu sehen, wie das Tier nahe von Fahrwassertonnen zu liegen scheint. Die Begleitboote, die ihn zuvor Richtung offene Ostsee getrieben hatten, hielten zumeist Abstand.
Nach seinem Freikommen am Morgen hat der Buckelwal vor Poel zunächst immer wieder die Richtung gewechselt. Menschen versuchten von Booten aus vergeblich, ihn anhaltend in Richtung offene Ostsee zu treiben. "Der ist weiter in die Bucht geschwommen", sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei. Demnach änderte das Tier ständig die Richtung. Auf Livestreams waren zeitweise im Hintergrund schon Hafenanlagen von Kirchdorf am Ende der Bucht zu sehen. Zuletzt bewegte sich das Tier aber wieder für mehrere Minuten in die andere Richtung, die aus der Bucht hinausführt.
Der lange Zeit gestrandete und seit Montagmorgen wieder schwimmende Buckelwal vor der Insel Poel bei Wismar ist nach Kenntnis von Mecklenburg-Vorpommerns Umweltministerium bislang ohne Sender. Nach letztem Stand von Sonntag sollte dieser erst noch angebracht werden, sagte eine Ministeriumssprecherin
Der Buckelwal, der seit knapp drei Wochen vor der Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommerns festsaß, wird aktuell von Booten begleitet. Die Boote seien unterwegs, sagte die leitende Tierärztin der privaten Initiative, Janine Bahr-van Gemmert, der Nachrichtenagentur dpa.
Der seit knapp drei Wochen vor der Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommerns festsitzende Buckelwal schwimmt. Dies war auf Livestreams im Internet zu erkennen. Er wechselte dabei mehrfach die Richtung. Der Meeressäuger lag seit dem 31. März in der Wismarbucht vor der Insel Poel fest.