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Manuela Schwesig - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Manuela Schwesig

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Manuela Schwesig ist seit 2017 die Vorsitzende der SPD in Mecklenburg-Vorpommern sowie Ministerpräsidentin des Landes. Von 2023 bis 2024 war sie Präsidentin des Bundesrates. Nach dem Rücktritt der SPD-Vorsitzenden Bärbel Bas und den guten Ergebnissen bei der Wahl in Mecklenburg-Vorpommern steht sie im Gespräch als potenzielle Nachfolgerin für den SPD-Vorsitz. ZDFheute informiert über Manuela Schwesig aktuell: Nachrichten, Videos und Hintergründe in der Übersicht.

Aktuelle Nachrichten zu Manuela Schwesig

  1. Bärbel Bas (SPD)
    Analyse

    Vorwürfe nach Rücktritt:Der Fall Bas stürzt die CDU noch tiefer in die Krise

    von Wulf Schmiese
    mit Video2:50
  2. Berlin: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Bärbel Bas (SPD), Bundesministerin für Arbeit und Soziales, geben im Garten des Kanzleramtes eine Pressekonferenz nach der Sitzung des Koalitionsausschusses.
    Analyse

    SPD-Arbeitsministerin geht:In Bas-Rücktritt steckt Sprengstoff für die Koalition

    von Dominik Rzepka
    mit Video2:50
  3. Singende Ministerpräsidenten in Bremen. Bürgermeister Andreas Bovenschulte an der Gitarre.

    Gitarre, Gesang und Tanz:"Griechischer Wein": Spitzenpolitiker singen

    Video0:40
  4. Berlin: Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern bei einer Pressekonferenz.

    Rot-Rot-Grün angestrebt:Sondierungen in Mecklenburg-Vorpommern

    Video0:22
  5. Berlin: Jan Redmann (CDU), Minister des Innern und für Kommunales und stellvertretender Ministerpräsident von Brandenburg, spricht bei einer Sitzung im Bundesrat.

    Widerstand aus dem Bundesrat:Zigaretten und Alkohol teurer? Einige Länder lehnen Pläne ab

    mit Video1:49
  6. SPD-Parteivorsitzende Bärbel Bas, Manuela Schwesig, Steffen Krach und SPD Parteivorsitzender Lars Klingbeil bei der Pressekonferenz nach den Landtagswahlen in Berlin und Mecklenburg Vorpommern im Willy Brandt Haus am 21.09.26

    Nachrichten | heute journal:Mecklenburg-Vorpommern ohne CDU

    von Patricia Schäfer-Hosny
    Video2:30
  7. Manuela Schwesig (SPD), Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, gibt nach der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern und der Abgeordnetenhauswahl in Berlin eine Pressekonferenz.

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:MV: Rot-Rot-Grün als einzige Option?

    von Susanne Seidl
    Video1:49
  8. Manuela Schwesig
    Analyse

    Frontalangriff auf den Kanzler:Manuela Schwesig - die Schatten-Vorsitzende der SPD

    von Dominik Rzepka
    mit Video2:30
  9. ZDF-Studioleiter in Mecklenburg-Vorpommern Bernd Mosebach

    Wahl in Mecklenburg-Vorpommern:"Die Partei liegt am Boden"

    Video12:03
  10. Daniel Peters (M, CDU), Spitzenkandidat der CDU Mecklenburg-Vorpommern sowie Landes- und Fraktionsvorsitzender der CDU Mecklenburg-Vorpommern, steht bei der Wahlparty auf der Bühne im Tanzstudio Schlebusch neben Katy Hoffmeister (r), Generalsekretärin der CDU Mecklenburg-Vorpommern.
    Analyse

    BSW schafft Sprung in den Landtag nicht:AfD siegt, CDU und FDP scheitern: Wer regiert in Schwerin?

    Bernd Mosebach, Schwerin
    mit Video12:03
  11. Leif-Erik Holm und Manuela Schwesig

    Wahl in Mecklenburg-Vorpommern:AfD gewinnt vor der SPD - CDU fliegt aus dem Landtag

    von Carsten Hauptmeier
    mit Video3:59
  12. Die Spitzenkandidaten der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern Manuela Schwesig (SPD) und Leif-Erik Holm (AfD) mit dem Wappen von Mecklenburg-Vorpommern.
    Grafiken

    Kandidierende und Parteien :Schwesig oder Holm? Das sagen die Wähler im Nordosten

  13. Landtag in Schwerin, Würfel in Parteifarben und das Wappen von Mecklenburg-Vorpommern
    Grafiken

    Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern:AfD siegt, CDU raus: Alle Grafiken zur Wahl im Nordosten

    von Kathrin Wolff
  14. Manuela Schwesig und Leif-Erik Holm
    Analyse

    Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern:Schwesig begrenzt AfD-Erfolg, CDU schwach wie nie

    von Forschungsgruppe Wahlen
  15. Manuela Schwesig und Enrico Schult im ZDF-Wahlstudio

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Schwesig: "AfD hat ihr Ziel nicht erreicht"

    Video3:12
  16. Schaltgespräch mit ZDF-Korrespondent Bernd Mosebach

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Nach MV-Wahl: "Verhältnisse eher unklar"

    Video1:18

Wird Schwesig neue SPD-Chefin?

Manuela Schwesig
Analyse

Die drei Probleme von Manuela Schwesig

Die Wahl in Mecklenburg-Vorpommern

  1. Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (SPD) in Berlin. (Archiv)

    Koalitionsverhandlungen vereinbart:Mecklenburg-Vorpommern: Rot-Rot-Grün will Regierung bilden

    mit Video0:22
  2. Manuela Schwesig und Leif-Erik Holm
    Analyse

    Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern:Schwesig begrenzt AfD-Erfolg, CDU schwach wie nie

    von Forschungsgruppe Wahlen
  3. Die Spitzenkandidaten der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern Manuela Schwesig (SPD) und Leif-Erik Holm (AfD) mit dem Wappen von Mecklenburg-Vorpommern.
    Grafiken

    Kandidierende und Parteien :Schwesig oder Holm? Das sagen die Wähler im Nordosten

  4. Manuela Schwesig (SPD), die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern und Spitzenkandidatin für die Landtagswahl 2026, und Leif-Erik Holm, Ministerpräsidentenkandidat der AfD für die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern, bereiten sich auf das TV-Duell im Landesfunkhaus des NDR vor.

    Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern:Manuela Schwesig gegen Leif-Erik Holm - so lief das TV-Duell

    Bernd Mosebach, Schwerin
    mit Video1:49

Manuela Schwesig - Frontalangriff auf den Kanzler

SPD-Parteivorsitzende Bärbel Bas, Manuela Schwesig, Steffen Krach und SPD Parteivorsitzender Lars Klingbeil bei der Pressekonferenz nach den Landtagswahlen in Berlin und Mecklenburg Vorpommern im Willy Brandt Haus am 21.09.26
Analyse

Manuela Schwesig - die Schatten-Vorsitzende der SPD

Lebenslauf von Manuela Schwesig

  • geboren am 23. Mai 1974 in Frankfurt (Oder) 
  • verheiratet, zwei Kinder 
  • seit 2003 Mitglied im SPD-Kreisvorstand Schwerin 
  • 2004 bis 2008 Mitglied der Stadtvertretung Schwerin, stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende und Sprecherin für Kinder-, Familien- und Frauenpolitik sowie Verwaltungsmodernisierung
  • seit 2005 Mitglied im SPD-Landesvorstand Mecklenburg-Vorpommern 
  • 2007 bis 2008 Fraktionsvorsitzende und Mitglied im geschäftsführenden SPD-Landesvorstand Mecklenburg-Vorpommern 
  • 2008 bis 2011 Ministerin für Soziales und Gesundheit des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
  • 2009 bis 2019 stellvertretende SPD-Vorsitzende
  • 2011 bis 2014 Mitglied des Landtages Mecklenburg-Vorpommern 
  • 2011 bis 2013 Ministerin für Arbeit, Gleichstellung und Soziales des Landes Mecklenburg-Vorpommern  
  • 2013 bis 2017 Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
  • seit 2017 Ministerpräsidentin des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
  • 2023 bis 2024 Präsidentin des Bundesrates 

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