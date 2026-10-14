Manuela Schwesig - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Manuela Schwesig
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Manuela Schwesig ist seit 2017 die Vorsitzende der SPD in Mecklenburg-Vorpommern sowie Ministerpräsidentin des Landes. Von 2023 bis 2024 war sie Präsidentin des Bundesrates. Nach dem Rücktritt der SPD-Vorsitzenden Bärbel Bas und den guten Ergebnissen bei der Wahl in Mecklenburg-Vorpommern steht sie im Gespräch als potenzielle Nachfolgerin für den SPD-Vorsitz. ZDFheute informiert über Manuela Schwesig aktuell: Nachrichten, Videos und Hintergründe in der Übersicht.
Aktuelle Nachrichten zu Manuela Schwesig
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Manuela Schwesig - Frontalangriff auf den Kanzler
Lebenslauf von Manuela Schwesig
- geboren am 23. Mai 1974 in Frankfurt (Oder)
- verheiratet, zwei Kinder
- seit 2003 Mitglied im SPD-Kreisvorstand Schwerin
- 2004 bis 2008 Mitglied der Stadtvertretung Schwerin, stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende und Sprecherin für Kinder-, Familien- und Frauenpolitik sowie Verwaltungsmodernisierung
- seit 2005 Mitglied im SPD-Landesvorstand Mecklenburg-Vorpommern
- 2007 bis 2008 Fraktionsvorsitzende und Mitglied im geschäftsführenden SPD-Landesvorstand Mecklenburg-Vorpommern
- 2008 bis 2011 Ministerin für Soziales und Gesundheit des Landes Mecklenburg-Vorpommern
- 2009 bis 2019 stellvertretende SPD-Vorsitzende
- 2011 bis 2014 Mitglied des Landtages Mecklenburg-Vorpommern
- 2011 bis 2013 Ministerin für Arbeit, Gleichstellung und Soziales des Landes Mecklenburg-Vorpommern
- 2013 bis 2017 Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
- seit 2017 Ministerpräsidentin des Landes Mecklenburg-Vorpommern
- 2023 bis 2024 Präsidentin des Bundesrates