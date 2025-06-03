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Saskia Esken - aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Bundesvorsitzende der SPD

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Die SPD-Politikerin Saskia Esken ist seit 2013 Abgeordnete im Deutschen Bundestag. Im Dezember 2019 wurde sie zur Parteivorsitzenden der SPD gewählt, zunächst zusammen mit Norbert Walter-Borjans, ab Dezember 2021 gemeinsam mit Lars Klingbeil. Im Mai 2025 gab sie ihren Rückzug von der Parteispitze bekannt. ZDFheute informiert über Saskia Esken: Nachrichten und Videos in der Übersicht.

Aktuelles zu Saskia Esken

  1. Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) beantwortet bei einer Gesprächsrunde im Schlossinnenhof die Fragen von Bürgern.

    Altkanzlerin in Schwerin:Merkel kritisiert Merz - Lob für Saskia Esken

  2. Bärbel Bas und Lars Klingbeil während der SPD-Pressekonferenz nach der Gremiensitzung im Berliner Willy-Brandt-Haus am 12.05.2025.
    Analyse

    Parteitag in Berlin:"Uns, der SPD, fehlt eine Vision"

    von Andreas Huppert
    mit Video2:42
  3. Franz Müntefering zu Gast bei "Markus Lanz".

    SPD-Urgestein bei "Lanz":Müntefering: SPD kann Klingbeil dankbar sein

    von Felix Rappsilber
    mit Video75:11
  4. Saskia Esken am 15.05.2025 in Berlin

    Neuer Job im Bundestag:Esken leitet Bildungs- und Familienausschuss

    mit Video5:38
  5. Der ehemalige Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach zu Gast in der Sendung "Markus Lanz"

    Reaktion auf Regierungserklärung:Lauterbach bei "Lanz": Merz umarmt die SPD

    von Felix Rappsilber
    mit Video76:09
  6. Saskia Esken am 12.05.2025 in Berlin

    Scheidende Co-Vorsitzende:Esken: Werde nicht gegen SPD "giften"

  7. Berlin: Tim Klüssendorf (SPD, l-r), Bärbel Bas (SPD), Bundesarbeitsministerin, Lars Klingbeil (SPD), Bundesminister der Finanzen und Vizekanzler und Saskia Esken (SPD), Co-Parteichefin der SPD, stehen bei einer Pressekonferenz.
    Analyse

    Personaltableau steht:Fast alles neu bei der SPD

    von Stefanie Reulmann
  8. Berlin, Deutschland, Willy-Brandt-Haus: SPD-Pressekonferenz nach Gremiensitzung: Bärbel Bas

    Nach Rückzug von Esken:Bärbel Bas soll SPD-Chefin werden

  9. SPD-Vorsitzende Saskia Esken

    Verzicht auf Wiederwahl:Esken tritt nicht wieder für SPD-Vorsitz an

  10. Dialogkonferenz zum SPD-Mitgliedervotum in Baunatal
    Analyse

    Als SPD-Chefin beschädigt:Warum der Umgang mit Saskia Esken würdelos ist

    von Lars Bohnsack
  11. Vorstellung der SPD-Bundesministerinnen und -minister am 05.05.2025.

    Kabinett Merz ohne Esken:SPD-Ministerien für vier Frauen und drei Männer

  12. Dialogkonferenz zum SPD-Mitgliedervotum in Baunatal

    "Beschämend":Klingbeil kritisiert Debatte um Esken scharf

  13. Ralf Stegner zu Gast bei "Markus Lanz".

    SPD-Debatte bei "Lanz":Stegner: SPD-Neuaufstellung - ein Kunstwerk

    von Felix Rappsilber
    mit Video74:28
  14. Lars Klingbeil am 24.4.2025

    Klingbeil für "neue Gesichter":Mögliche SPD-Minister: Wer kommt, wer bleibt?

  15. Archiv: Delegierte stehen am 19.03.2017 in Berlin auf dem SPD-Sonderparteitag vor dem Parteilogo
    Analyse

    Koalition mit Union:SPD-Votum "überrascht": Erfolg für Parteispitze?

    von Diana Zimmermann
  16. Friedrich Merz und Lars Klingbeil
    Liveblog

    CDU, CSU und SPD:Koalitionsvertrag: Reaktionen und Entwicklungen

Esken: Neuer Job im Bundestag

Saskia Esken am 15.05.2025 in Berlin

Esken leitet Bildungs- und Familienausschuss

Eseken: Rückzug vom Parteivorsitz

  1. Saskia Esken am 12.05.2025 in Berlin

    Scheidende Co-Vorsitzende:Esken: Werde nicht gegen SPD "giften"

  2. SPD-Vorsitzende Saskia Esken

    Verzicht auf Wiederwahl:Esken tritt nicht wieder für SPD-Vorsitz an

  3. Dialogkonferenz zum SPD-Mitgliedervotum in Baunatal
    Analyse

    Als SPD-Chefin beschädigt:Warum der Umgang mit Saskia Esken würdelos ist

    von Lars Bohnsack
  4. Dialogkonferenz zum SPD-Mitgliedervotum in Baunatal

    "Beschämend":Klingbeil kritisiert Debatte um Esken scharf

Die SPD - Nachrichten und Hintergründe

SPD-Schriftzug

SPD

Aktuelles zur SPD

  1. Sitzung des Landtags von Sachsen-Anhalt
    Exklusiv

    ZDF-Politbarometer Extra:Sachsen-Anhalt: AfD klar stärkste Partei vor CDU

  2. Frei, Miersch und Hoffmann auf einem Presserundgang.
    Analyse

    Fraktionsspitzen von Union und SPD:Gute Miene in Münster - und ein Signal an die Regierung

    von Jenifer Girke
    mit Video3:03
  3. Dr. Matthias Miersch (Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion), Thorsten Frei (Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion) und Alexander Hoffmann (Vorsitzender der CSU im Bundestag), (v.l.n.r.) auf einem Presserundgang am Aasee anlässlich der Klausurtagung

    Fraktionsklausur in Münster:SPD und Union beraten über Reformfragen

    Video1:32
  4. Markus Lanz, Matthias Miersch

    Rentendebatte bei "Markus Lanz":Miersch: Vorschläge der Rentenkommission "kein Gesetzestext"

    von Felix Rappsilber
    mit Video75:30
  5. Ausblick

    Nachrichten | heute journal update:Der Ausblick: Was am Donnerstag wichtig wird

    Video1:03
  6. Kabinettsklausur an Tag 2

    Nachrichten | heute journal:Abschluss der Kabinettsklausur

    von Andreas Kynast
    Video2:48
  7. Lars Klingbeil (SPD), Bundesminister der Finanzen, Vizekanzler und SPD-Bundesvorsitzender, kommt zu einem Besuch beim Sportverein Füchse Berlin und bringt Getränke mit

    "Das wird nicht kommen":Zuckersteuer auf Zero-Getränke: Klingbeil sagt "Nein"

    mit Video1:39
  8. Mirjam Meinhardt, Moderatorin und Christoph Ahlhaus, CDU, Geschäftsführer des Bundesverbandes mittelständische Wirtschaft, im Intzerview am Studio-Tisch.

    Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin:Ahlhaus: Parteienstreit schwächt Wirtschaft

    Video4:41