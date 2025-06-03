Saskia Esken - aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Bundesvorsitzende der SPD |

Die SPD-Politikerin Saskia Esken ist seit 2013 Abgeordnete im Deutschen Bundestag. Im Dezember 2019 wurde sie zur Parteivorsitzenden der SPD gewählt, zunächst zusammen mit Norbert Walter-Borjans, ab Dezember 2021 gemeinsam mit Lars Klingbeil. Im Mai 2025 gab sie ihren Rückzug von der Parteispitze bekannt. ZDFheute informiert über Saskia Esken: Nachrichten und Videos in der Übersicht.