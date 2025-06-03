Saskia Esken - aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Bundesvorsitzende der SPD
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Die SPD-Politikerin Saskia Esken ist seit 2013 Abgeordnete im Deutschen Bundestag. Im Dezember 2019 wurde sie zur Parteivorsitzenden der SPD gewählt, zunächst zusammen mit Norbert Walter-Borjans, ab Dezember 2021 gemeinsam mit Lars Klingbeil. Im Mai 2025 gab sie ihren Rückzug von der Parteispitze bekannt. ZDFheute informiert über Saskia Esken: Nachrichten und Videos in der Übersicht.
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Als SPD-Chefin beschädigt:Warum der Umgang mit Saskia Esken würdelos istvon Lars Bohnsack
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"Beschämend":Klingbeil kritisiert Debatte um Esken scharf
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Koalition mit Union:SPD-Votum "überrascht": Erfolg für Parteispitze?von Diana Zimmermann
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CDU, CSU und SPD:Koalitionsvertrag: Reaktionen und Entwicklungen
Esken: Neuer Job im Bundestag
Eseken: Rückzug vom Parteivorsitz
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Die SPD - Nachrichten und Hintergründe
Aktuelles zur SPD
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ZDF-Politbarometer Extra:Sachsen-Anhalt: AfD klar stärkste Partei vor CDU
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Fraktionsspitzen von Union und SPD:Gute Miene in Münster - und ein Signal an die Regierungvon Jenifer Girkemit Video3:03
Fraktionsklausur in Münster:SPD und Union beraten über ReformfragenVideo1:32
Rentendebatte bei "Markus Lanz":Miersch: Vorschläge der Rentenkommission "kein Gesetzestext"von Felix Rappsilbermit Video75:30
Nachrichten | heute journal update:Der Ausblick: Was am Donnerstag wichtig wirdVideo1:03
Nachrichten | heute journal:Abschluss der Kabinettsklausurvon Andreas KynastVideo2:48
"Das wird nicht kommen":Zuckersteuer auf Zero-Getränke: Klingbeil sagt "Nein"mit Video1:39
Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin:Ahlhaus: Parteienstreit schwächt WirtschaftVideo4:41