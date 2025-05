Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD: News im Liveblog

Vertreter von Union und SPD wünschen sich eine Frau als nächstes deutsches Staatsoberhaupt. "Selbstverständlich wäre eine Frau in diesem Amt ein sehr gutes Signal für die Gleichstellung in unserem Land", sagt der Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, Alexander Schweitzer (SPD), dem "Tagesspiegel". Es sei in Deutschland "immer wieder gelungen, aus der breiten demokratischen Mitte heraus eine herausragende Persönlichkeit in das höchste Staatsamt" zu wählen. Er sei zuversichtlich, dass dies auch diesmal gelingen werde. Auch die Vorsitzende der SPD-Frauen, Maria Noichl, forderte eine Frau als Nachfolgerin von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. "Nach zwölf Männern ist eine Frau wohl nicht zu früh", sagt Noichl dem "Tagesspiegel". Die SPD-Frauen würden dafür "kämpfen", kündigt sie an.

Überdies machten sich auch die Frauen in der CSU für eine Frau im Schloss Bellevue stark. "Natürlich ist Deutschland reif für eine Bundespräsidentin", sagt die Vorsitzende der Frauen-Union der CSU, Ulrike Scharf. "Wann dafür der richtige Zeitpunkt ist, werden wir sehen". Frauen seien "das Lebenselixier einer modernen, wertebasierten und verantwortungsvollen Politik", sagt Scharf weiter.