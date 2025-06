Ramelow über Linke: Bin ich dabei, die Partei zu verlassen?

Der langjährige Linken-Politiker Bodo Ramelow zeigt sich irritiert über den Wandel seiner Partei und spricht sogar von einem möglichen Bruch. "Heute ist mir beim Aufwachen ein Satz durch den Kopf gegangen, der mich nicht loslässt: Bin ich dabei, die Partei zu verlassen - oder verlässt meine Partei gerade mich?", schrieb der frühere Thüringer Ministerpräsident und heutige Bundestagsvizepräsident in einem Beitrag auf seiner Webseite.

Parteitag in Chemnitz: Die Linke feiert doppelt so viele Mitglieder, neue Stärke, alte Ziele – gegen Kapitalismus, für Umverteilung, und sie will mit der Union auf Augenhöhe reden.

09.05.2025 | 2:14 min