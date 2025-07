Kubickis Tipps für Comeback der FDP: "Keine Scheu vor Zuspitzung"

Wortgewaltig und bissig vertritt er seine Kritik - nicht nur an der eigenen Partei. Kubicki wirft der FDP vor, dass sie nach ihrem Wahlerfolg 2021 nicht dessen Gründe - die Corona-Politik in Abgrenzung zu Kanzlerin Angela Merkel (CDU) - genau analysiert habe. 2025 habe sie keine klare Zielsetzung gehabt, was sie in der Ampel erreichen wollte. Sie habe zu viel mitgetragen, was den Kern ihrer politischen Überzeugungen berührte. Und oft Gesetze aufgesetzt, die eine breite Mehrheit der Menschen im Land ablehnte.