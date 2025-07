Merkel kritisiert Kanzler Merz - Lob für Saskia Esken

In Schwerin äußerte sich Merkel auch zu Europas Verteidigung und zum Nahost-Konflikt.

Altkanzlerin Angela Merkel CDU ) blickt besorgt auf die Folgen der Grenzpolitik der schwarz-roten Koalition unter Friedrich Merz (CDU). "Ich mache mir Sorgen um die Funktionsfähigkeit von Schengen", sagte Merkel bei einem Bühnentalk des Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) und der "Ostsee-Zeitung" in Schwerin mit Blick auf die jüngsten Ankündigungen Polens

Jeder drückt sich so aus, wie er das für richtig hält.

Das zeigte sich auch am Dienstagabend in der ARD-Sendung "Maischberger". Auf die Frage, ob Merz lieber mit Merkel oder SPD-Altkanzler Gerhard Schröder ein Glas Wein trinken würde, antwortete der CDU-Vorsitzende zunächst: "Weder noch im Augenblick", gab sich aber später diplomatischer.

"Saskia Esken und ich, wir schätzen uns sehr"

Überraschendes Lob gab es Abend von der Altkanzlerin für die scheidende, in ihrer eigenen Partei umstrittene SPD-Vorsitzende Saskia Esken : "Die Art und Weise, wie sie Politik gemacht hat - ehrlich, redlich, klar -, die hat mich beeindruckt." Sie habe mit Esken "immer einen guten Draht gehabt", sagte Merkel am Dienstagabend.

Beim Antritt Eskens hätten viele gedacht, dass die SPD unter Esken Merkels Große Koalition verlassen würde. Man sei "erstmal baff gewesen", als Esken beim ersten Koalitionsausschuss dann "kleine weihnachtliche Teebeutel und Plätzchen" verteilt und gute Zusammenarbeit gewünscht habe, so Merkel.

"Friedenstüchtig werden": Merkel wirbt für Aufrüstung

Sie habe ihre Worte bewusst gewählt, erklärte die CDU-Politikerin auf die Frage, ob sie sich so von dem Ausdruck, Deutschland müsse "kriegstüchtig" werden, den Verteidigungsminister Boris Pistorius SPD ) gebraucht hatte, abgrenzen wolle.

Angriffe ließen sich am besten verhindern, indem man eine Abschreckungswirkung entwickle und parallel versuche, diplomatische Kontakte zu pflegen, sagte die Altkanzlerin. "So ist man durch den Kalten Krieg gekommen und so muss auch man durch die zukünftige Zeit kommen."