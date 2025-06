kanzler Merz über Donald Trump: Persönlich guter Draht

"Nach unserem ersten Treffen hat er mir eine SMS geschickt, in der er dies zum Ausdruck brachte."

Darauf habe er geantwortet: "Thank you."

Merz: Trump freundlich begegnen, aber nicht unterwürfig

Merz hatte Trump Anfang Juni in Washington getroffen, es folgten der G7-Gipfel in Kanada und der Nato-Gipfel in Den Haag. Der Kanzler sagte, beim Nato-Gipfel habe Trump 32 Reden angehört.