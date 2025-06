Nahost: Bringen Trumps Deals Frieden zwischen Iran und Israel?

USA-Korrespondent Elmar Theveßen erzählt im "heute journal"-Podcast: Laut amerikanischen Medien hat Donald Trump tatsächlich mit Netanjahu gesprochen und hat ihm abgerungen, dass er sagt, wenn die Iraner nicht wieder angreifen, greifen wir auch nicht mehr an. Also wir sind bereit zu einer Waffenruhe, wenn die Iraner mitmachen. Daraufhin haben die über den Emir von Qatar Kontakt aufgenommen mit dem Iran. Und dann hat der Premierminister von Qatar mit, wahrscheinlich dem iranischen Premierminister, abgesprochen, ja wenn die Israelis nicht mehr angreifen, dann hören wir auch auf. So, und das kam von den beiden Seiten bei Donald an. Und er hat dann offenbar zum Handy gegriffen und ohne dass man eine schriftliche Vereinbarung gemacht hätte, die alle mal in einen Konferenzanruf gekriegt hätte oder so was, sich verlässlich das zu versprechen, hat er das per Truth Social rausgehauen. Das ist das Ende des Zwölftagekrieges, so wird er in die Geschichte eingehen, jetzt bricht Frieden aus und so weiter. Also der dachte tatsächlich, wenn er das jetzt so besiegelt mit einem Post auf Social Media, dann ist das wie eine Urkunde. Und deswegen war er so sauer, als er da aus dem Weißen Haus rauskam, weil eben, obwohl ja eine Frist galt, bis wann das oder ab wann das in Kraft tritt, hat Israel das als allererstes sofort genutzt, noch mal weiter Angriffe zu fliegen. Der Iran hat dann auch noch mal geantwortet. So und deshalb war er auf beiden sauer, weil er dachte, in dem Moment, wo mein Post veröffentlicht ist, muss da schon Ruhe sein, statt erst in zwölf Stunden, wie es eigentlich miteinander vereinbart war.