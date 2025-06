Pistorius zu Nato-Gipfel: Trump an Taten, nicht an Worten messen

Der spanische Regierungschef Pedro Sánchez bekräftigte nach dem Gipfel, dass sein Land die Nato-Ziele auch ohne Verteidigungsausgaben von fünf Prozent der Wirtschaftsleistung erfüllen könne. Spanien habe heute den Beschlüssen zugestimmt, sagte Pistorius. "Am Ende können wir die Diskussion weiterführen über zwei, drei, vier oder fünf Prozent. Am Ende geht es vor allen Dingen um eine Aufgabe, die wir erfüllen müssen und das ist die Realisierung der Nato-Fähigkeitsziele in der jeweils vorgegebenen Zeit." Deutschland werde in den nächsten Jahren viel für Verteidigung ausgeben. Es gebe Länder, die täten sich mit der ein oder anderen Frage schwerer als andere.