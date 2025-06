Nato-General: "Abschrecken - und Frieden wahren"

Auf dem Gipfel der Nato in Den Haag ist ein neues Ausgabenziel beschlossen worden: Künftig sollen jährlich fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts in Verteidigung fließen - 3,5 Prozent für klassische Militärbudgets, 1,5 Prozent für Infrastruktur und Sicherheit im weiteren Sinn. Eine Folge massiven Drucks von US-Präsident Donald Trump , der Europas Partnern unmissverständlich mehr Eigenleistung abverlangte.

Einer, der den Wandel in der Allianz vorantreiben soll, ist General Christian Badia. Der Luftwaffenoffizier ist Deutschlands ranghöchster Nato-Soldat und als "Deputy Supreme Allied Commander Transformation" (DSACT) im US-amerikanischen Norfolk für die strategische Zukunftsplanung der Nato verantwortlich.

Badia berät Nato-Staaten

"Wenn Sie keine Strategieabteilung haben, wenn Sie nicht wissen, was in zehn, fünfzehn Jahren passieren soll, dann haben Sie nie eine gute Beschreibung des Weges", sagt Badia. Sein Job sei, das Bündnis für die Sicherheitsherausforderungen der Zukunft aufzustellen. "Unser Hauptauftrag ist es, Transformation umzusetzen - wir fragen:

Was passiert 2030, 2040 und darüber hinaus? Und mit welchen Fähigkeiten muss die Nato darauf vorbereitet sein?

Der Vier-Sterne-General berät Staats- und Regierungschefs aller Nato-Staaten und denkt dabei in drei "Cs": Capabilities, Credibility, Communications (Fähigkeiten, Glaubwürdigkeit, Kommunikation). Die nötige Abschreckung von Aggressoren wie Russland funktioniere nur, "wenn wir dem Gegner ein Dilemma schaffen, indem wir glaubhaft zeigen, dass und wie wir uns verteidigen können - und das klar kommunizieren."

Lastenteilung und fünf Prozent

Wo Unsicherheit entstehe, sei die Frage der Lastenverteilung - wie viel trägt Amerika, wie viel Europa? Mit dem neuen Ausgabenziel von Den Haag verschiebt sich diese Balance in Richtung mehr europäischer Verantwortung.

In der aktuellen Lage sei es entscheidend, sich immer wieder eindeutig zur NATO zu bekennen, sagt Verteidigungsminister Pistorius. Trump habe ein "klares Commitment" geliefert.

Blick in den Indopazifik

Die USA verlagern strategische Kapazitäten zunehmend in den Indopazifik. Für Badia eine logische Konsequenz aus der Unsicherheit, die China in der Region stiftet. Es sei daher "im Interesse aller, dass Europa verteidigungsfähig bleibt", während Washington Prioritäten im Fernen Osten setze.

Was auf dem Spiel steht, sei allen 32 Nato-Nationen bewusst. "Das sehe ich täglich in diesem Hauptquartier, das sehe ich, wenn ich in Brüssel bin, der Zusammenhalt ist da."